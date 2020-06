Coubertin: “La Falta del ‘Fair-Play’ (Juego Limpio), amenaza la Idea Olímpica”

La Nota suelta. Cada día que revisamos los Diarios, es llamativa algo curioso, que proviene de la ‘Burbuja de Aire’. En está oportunidad como ya he señalado antes, ‘S.E ‘LCC’, recurre a su ‘Bull-Pen’ como se dice en e Béisbol, y llama Relevos. En está oportunidad se disolvió el Comité presidido por la Dra. Rosario Turno, que estuvo al frente del MINSA del inicio de la Pandemia de COVID-19, y un número plural de ciudadanos coinciden con el ‘Coctel’, que su salida debió ser un poco cordial, y no esa ‘botada’ humillante. Del ‘Bull-Pen, han salido muchos de los Militantes de la vieja hola del PRD, y tratarán de demostrar, ojalá que sí, que ellos pueden controlar el aumento cada vez más llamativa. Ya estamos por 29,905 casos y 575 muertos. Esto no debe tratarse de ‘amigos’ o copartidarios si no del médico capacitado y actualizado para curar al paciente. Mirando esto desde lo que es del interés de esta columna que es el deporte, indica que con este aumento, las instalaciones deportivas seguirán sin ser abiertas, y tenemos que dejar ese silencio sepulcral en la ‘Burbuja de Aire’, si los XXIV JCA, Panamá, no sé qué año será ahora.

Aconsejo, que como Atletismo Mundial que preside Sebastian Coe, y otros deportes, frente a la Pandemia del COVID-19 han cancelado eventos, uno es la Liga Diamante ahora llamada Liga WANDA, han cancelado eventos importantes. Con esto desde su ‘Globo de Aire’. El Jefe del ¡Buen Gobierno¡, menos en deportes, debe seguir la melodía del Canto-Autor cubano, Fernando Álvarez: “Bájate de esa nube, y ven aquí a la realidad”. En cuanto al Atletismo, en este espacio, y ustedes lectores lo saben, ha dicho que la Fepat desde la época de uno de sus peores Jefes, Ricardo Sasso, no ha querido ‘divorciarse’ de Consuldalte, y retornar a su sitio normal que es NORCECA.

Ahora con el desastre que está viviendo Consuldalte que tiene su sede en Brasil, con un Presidente irresponsable como Jair Bolsonario, que a la fecha es gran culpable de 1,032,913 casos de COVID-19, 48,954 muertos, el más Numeroso de ‘LA’, y el segundo más grande del mundo después de el de su ‘paciero’ Donald Trump de ‘USA’.

Otro dato que quiero agregar para los de Pandeportes, el COP, y los atletas. En el Sistema de Clasificación, hay un número específico de inscritos por cada evento, por sexo. PISTA. En 100 Mts. Planos, 56 atletas por cada sexo.

En 200 Mts. Planos. 56 por cada sexo. En 400 Mts. Planos, 48 por cada sexo. En 800 Mts. Planos, 48 por cada sexo. En 1,500 Mts. Planos, 45 por cada sexo. En 5,000 Mts., 42 por cada sexo. En 10,000 Mts. Planos, 27 por cada sexo. En 110 Mts./Vallas Hombres, y 100/Mts. Vallas, Damas, 40 atletas por sexo. En 400/Mts. Vallas, de ambos, sexos, 40 atletas. En 3,000 Mts. con Obstáculos, 45 atletas por cada sexo. En los eventos de Campo que son los saltos se sigue el mismo procedimiento. Ayer cometí dos patinazos en las marcas mínimas y un distinguido lector, y le doy las gracias, me alertó. En los 200 Mts. Planos Damas, puse 20.08, y debió ser 22.80. En los 20 Kms. Marcha, Damas, puse 2°, en vez de 20 Kms. Muchas gracias.

Tema de hoy. Como enfatizó Pierre de Coubertin: “La FALTA DEL ‘FAIR-PLAY’ (Juego Limpio) amenaza la IDEA OLÍMPICA. El segundo aún es más importante para Coubertin, no es el autor aunque se lo atribuyen.

“En estas Olimpiadas, LO IMPORTANTE NO ES GANAR, SINO PARTICIPAR”. El Obispo de la Iglesia Anglicana de Pensilvania, (Central de los Estados Unidos) ETELBERT TALBOT. Había hecho es comentario el Tema dominante del servicio celebrado en la Catedral de San Pablo en Londres, en honor de los participantes en los Juegos Olímpicos de Londres. Coubertin tomó el comentario y agregó. “LO IMPORTANTE EN LA VIDA no es LA VICTORIA, SINO LA LUCHA, lo ESCENCIAL no es conquistar, SINO LUCHAR BIEN”. Eso corresponde a su Ideales Educativas. Paso a otro punto importante que muchos no conocen, y lo quiero compartir con ustedes lectores.

“EL EMBLEMA Y LA BANDERA DE 2014”. Este es el primer documento para explicar la creación y el significado de ‘LOS ANILLOS OLÍMPICOS’. Coubertin no reclama ‘la maternidad exclusiva’, pero es obvio por su correspondencia, fue el que creó el símbolo. Los Anillos Olímpicos fueron inicialmente el Emblema del Congreso de 2014 en París, el principal evento Olímpico a parte de los Juegos desde su fundación. Los Anillos aparecieron en el Programa junto con el Lema Olímpico. CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. Los Anillos tienen cierto parecido con el Símbolo de U.S.F.A., un símbolo que Coubertin ideó en 1890. Se compone de dos Anillos de unión, junto con el LEMA ‘JUDIS PRO PATRIA’. Hay una segunda declaración significativa en este texto.

El Olímpismo es un evento no LOCALIZADO NI TEMPORAL. ES UNIVERSAL Y ETERNO.

Como si él hubiera previsto la PRIMERA GUERRA MUNDIAL, un año después. COUBERTIN DIJO: que ninguna GUERRA podría detener el surgimiento del Olimpismo o hacerlo retroceder. Como en la antigüedad, una Olimpiada PODRÍA no tener lugar debido a la GUERRA, pero la Olimpiada tuvo que contarse como tal.

Opino que esto ocurriría si por la Pandemia que está viviendo los XXXII JO de Verano, Tokío 2021, obliga a suspender estos Juegos. Tomen nota de esto.