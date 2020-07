En el mensaje al país de su 1er. Año de Gob., 'SE', 'LCC', no mencionó el deporte

No dijo si van o no los 24° JCC; ni el mensaje de Odecabe y Panam-Sports, del riesgo de hacerlo

La Nota suelta de Hoy. En, el Sitio Web del Comité Olímpico Internacional (COI), aparece una información con fecha 1º de julio 2020, que vale la pena compartir parte con los selectos lectores de este espacio: TÍTULO: INTERPOL y UNODC. Mostrando el camino de la integridad de colocación en el núcleo de POST- COVID -19 SPORT. Está publicado en un periódico conjuntamente por el COI, INTERPOL, y la Oficina de las NACIONES UNIDAS, contra la Droga y el Delito, que aborda la actual crisis de salud y la acción requerida por los involucrados, en la lucha contra la corrupción, en particular organizaciones deportivas y gobiernos. Colocar la integridad en el centro del deporte, responde a lo global de la Pandemia, covid-19 es crucial, para asegurar que los deportes del desafío tan como sea posible y está listo para jugar un papel fundamental en la sociedad.

El documento trata sobre asegurar una alineación, enfoque proactivo y medidas preventivas para el momento en que el DEPORTE SE REANUDA por completo. La ausencia temporal de eventos deportivos no necesariamente elimina PROBLEMAS DE INTEGRIDAD DEPORTIVA, y el reinicio de las competiciones requeriría una vigilancia especial. Salvaguardando los problemas de integridad del deporte en estos tiempos desafiantes colocando en el centro de la 'nueva normalidad' es invertir en su potencial futuro. El documento establece un marco político, y recomendaciones especiales, la mayoría de las cuales son válidas en general, pero se han adaptado a la situación actual. También recuerda las herramientas y mecanismos de soporte disponibles, organizaciones y gobiernos, (autoridades de aplicación de la ley primaria y justicia penal).

Proporciona orientación sobre cómo responder de inmediato para, (por ejemplo, evitar disminuir los salarios, de los más vulnerables y gravemente afectadas). Realizar sesiones virtuales de sensibilización.

Un punto adicional habla de “Prevenir la Corrupción en el Deporte, y Manipulación de Competencias: Dice: “La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), anunció que el brote del Coronavirus C0VID-19, una enfermedad causada por el respiratorio agudo severo. En respuesta a este brote, los países han tomado una amplia gama de medidas para contener y mitigar la propagación del virus, incluyendo decretar que ordenan el Distanciamiento Social, conduciendo a un enfrentamiento significativo, de la ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL, y un cierre para competencias deportivas”. Hay otros puntos que tocaré en otra oportunidad.

El Tema de hoy. Por una serie de problemas técnicos con el Sistema-Online', no salió publicado el Coctel del miércoles 1° julio 2020 con TÍTULO PRINCIPAL. “El Presidente ´LCC', fracasó en el Deporte, en su primer año de Gobierno”. SUMARIO 'Fue engañado desde su 'Burbuja de Aire', por la 'Coalición Panameña-Pro Deportes'. Di en detalles que el LUNES 29 DE JUNIO, fue celebrado un Foro Deportivo llamado “EL REGRESO II”, organizado por Atena 2, RCN, Radio, CON de Colombia, PANAM-SPORTS, que preside Ilic Neven, y Luis Mejía, Presidente de ODECABE. Fueron invitados atletas. Fue Invitado Henry Pozo, a participar en este acto Vitual, y aseguró que los 24° JCC de Panamá van. Ni PANAM-SPORTS, ni Odecabe, invitaron a Camilo Amado Varela, Jefe del COP, ni a la Letrada, Damaris Young. El RESULTADO OFICIAL. 'Si no tenemos el Control de este elemento (VIRUS), no podemos ORGANIZAR EVENTOS, fue unánime”. En Panamá el Dr. Francisco Cárdenas, Miembro del Consejo Consul. de Salud declaró a los Medios: “En 15 días podría haber 47 mil contagiados con 200 nuevos decesos”. Frente a esa realidad no puede haber eventos deportivos. Copia de esta información fue enviado por este servidor al SITIO WEB de 'SE', Jefe del ¡BUEN GOBIERNO!, menos en deporte. Esto fue comprobado en su Discurso largo, en donde dijo muchas cosas, pero no MENCIONÓ UNA SOLA PALABRA, del deporte, pese a que El Creador de los JUEGOS OLÍMPICOS, Pierre de Coubertin, fue un consagrado educador, y dijo al señalar lo que OLIMPISMO Involucra la Actitud Moral de UN INDIVIDUO, y sobre esa base, la Actitud de Todo”.

En su Mensaje a la población, esbozó su programa de trabajo para los años de mandato que le quedan. Muchos puntos fueron interesantes. Habló de recortes de Salario para algunos funcionarios. Tocó algunos programas que seguro muchos no sabrán cómo van a funcionar. Pese a que ponderó en la transparencia, no mencionó qué acción habrá contra los funcionarios acusados de manejar recursos sin transparencia. Tengo la corazonada de que muchos no tienen claro lo de los Bonos Solidarios etc. Pero lo que no dijo en voz alta, y este era el, momento. Si aprobará que un grupo gasten $300 millones, en la celebración de los XXIV JCC, no se sabe ahora en qué año. Y que un que controlan Pandeportes, siguen con salarios alarmantes, viáticos etc. Tomen mota de esto.