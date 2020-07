El Pres. Cortizo habló de la oportunidad de Reconstruir al país, pero en ello no mencionó el Deporte

La Nota Suelta de Hoy. Si hay algo llamativos, es que todas las organizaciones, están emitiendo sus opiniones relacionas con la Pandemia de COVID-19. La UNIÓN EOROPEA, no se ha quedado atrás, por lo que el 29 de junio 2020, en un Comunicado de Prensa dijo: “Información procedente de las Instituciones, Órganos y Organizaciones de la Unión Europea Consejo”. “Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativas a las repercusiones de la Pandemia de COVID-19, y la repercusión del sector del deporte (2020/C 214 1/01), el Consejo y los Representantes de Los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el Seno del Consejo recordando que: 1). El brote de la Pandemia de COVID-19 está teniendo enormes repercusiones en todo el mundo, tanto en lo respecta a la salud pública como a las actividades económicas, el empleo y la vida social

2). En la lucha contra la Pandemia de COVID-19, salvar vidas y proteger la salud de nuestros ciudadanos sigue siendo la prioridad absoluta. 3), Para frenar la propagación de la COVID-19, se han adoptado distintas medidas en los Estados Miembros, en función de la fase de la epidemia y de otras circunstancias específicas. En cooperación con las autoridades públicas, se ha visto que el sector DEL DEPORTE ha reaccionado rápidamente. El sector DEL DEPORTE ha contribuido con evitar la propagación del virus desde la fase inicial del brote, adoptando distintas medidas y recomendaciones dirigidas a todas las partes interesadas, en particular las organizaciones deportivas, LOS CLUBES, ATLETAS, LOS ENTRENADORES, los Profesionales y los voluntarios del deporte, así como a los espectadores y los ciudadanos. 4). Al mismo tiempo el sector del deporte que se ha visto gravemente afectado por la pandemia, especialmente en TÉRMICOS ECONÓMICOS.

(1).La pandemia de COVID-19 está teniendo consecuencias devastadores para todo el sector del deporte, en todos los deportes en todos los ámbitos, especialmente para organizaciones y clubes, las competencias, los gimnasios, atletas, los entrenadores, los profesionales y los voluntarios del deporte y los negocios relacionados con el deporte; (2) en particular los organizadores de eventos y los medios de comunicación. 5). Las medidas relacionadas con la salud establecidas por las autoridades sanitarias, al igual que las recomendaciones sobre distanciamiento social, tienen consecuencias para la organización antidopaje, ya que impiden realizar controles antidopaje, y lo que puede afectar a las posibilidades de protección de la integridad del deporte. 6). La preocupación creciente por la propagación mundial del virus ha hecho que se decida oficialmente CANCELAR o POSPONER acontecimientos y competencias deportivas en todo el mundo. (3). Las actividades deportivas de todo tipo y el funcionamiento normal de las organizaciones y clubes se han restringido, trastocado o suspendido. (1) Un estudio de 2018 sobre los BENEFICIOS ECONÓMICOS a través de cuentas satélite del deporte, muestra que el deporte representa el 2,12 % del PIB de la ‘UE’ y da EMPLEO a 5.67 MILLONES DE PERSONAS (el 2.72% del empleo en la UE).

(2) A efectos de las presentes CONCLUSIONES, por (negocios relacionados con el deporte), se entenderá las actividades lucrativas que se refieren a bienes, servicios, acontecimientos, personas, instalaciones, lugares o ideas relacionados con el deporte (3) Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokío 2020, y la UEFA EURO 2020 se han pospuesto hasta 2021. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. La divulgación que nuestro Presidente, ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, le ha dado a su primer año en el Palacio de las Garzas, (julio 2019-julio 2020), en donde han repartido copias como si fuese ‘Confeti’ en las Fiestas del ‘Dios-Momo’. La portada lee: “Año de Gestión. (“El año de la pandemia y la oportunidad de reconstruir un MEJOR PANAMÁ). Como si fuese un equipo de un solo hombre, su foto aparece en casi todas las páginas. Ni por casualidad se acordó de mencionar a la Dra. Rosario Turner que fue Ministra del MINSA, que cargó con la responsabilidad del COVID-19 desde su inicio hasta su destitución. En realidad me acordé del Plan Presidencial de ‘SE’ ‘LCC’ ‘Plan de Acción Uniendo Fuerzas’, y 125 Acciones Prioritarias’ que decía. ‘Para Transformar Panamá. (Ahora dice: “El año de la pandemia y la oportunidad de reconstruir un mejor Panamá’). Enesta oportunidad, no ha INCLUIDO AL DEPORTE

Vimos a una ‘Asamblea Legislativa’ donde se actúa estrictamente política, y si pertenece al PRD, aunque no te agrada la ‘Píldora amarga), no puedes ‘DISENTIR’, como fue el caso de la ‘HD’ Zulay Rodríguez, los que no se atrevieron de dar un voto al HD Diego Castillo de su mismo Circuito. Los Diarios de los Medios del jueves 2 de julio, tienen serios cuestionamientos, de Transparencia a las respuestas del Presidente. El Diario la Prensa Tituló: de su ‘Unidad Investigativa’ “Rafael Sabonge, (uno de los intocables de la ‘Burbuja de Aire) “Sabonge firma como ingeniero sin ser idóneo”. En todo su mensaje S.E ‘LCC’, no mencionó una sola palabra del DEPORTE.

A su manera dijo: “Otra acción que anuncio hoy es el Plan de Recuperando Mi Barrio, que consiste en la generación de ‘EMPLEOS TEMPORALES’ a través de la rehabilitación y remozamiento de edificios e infraestructura, pública, con la participación de mano a mano de obra local. Dijo que ese programa seguirá en Santa Ana, Barraza, Curundú, Los Libertadores, Tuira, Chucunaque, Complejo Guadalupe, y otros”. No mencionó El DEPORTE, y plan de estudio para los adolescentes.

Como sigue el misterio sobre los XXIV JCC, Panamá, no sé qué año ahora. Damaris (USA$) Young, Letrada de Camilo Amado Varela, que no fueron invitados por el Presidente de Panam-Sport, ni el de Odecabe, Luis Mejía, al Foro, el REGRESO II. Participó Henry Pozo que preside COPAN. La conclusión oficial fue: “Si no tenemos el control oficia de este elemento (COVID-19) no podemos organizar eventos”. Ahora con su toga de Mitómana, dice ‘Damaris Young que: “ella aprobó un estudio para transformar el Sistema Deportivo de Panamá”.