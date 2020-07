Silencio total de fuentes oficiales del Status del Dep. Olímpico vs. Covid-19

La Nota suelta: Hay dos ejemplos de dos de los atletas más extraordinarios del Atletismo, que entendieron y siguieron las palabras, del Presidente del Comité Olímpico Internacional, Dr. Jaques Rogge, que fue elegido en la I12a Sesión del COI, en Moscú, Rusia, en el 2001, en reemplazo de 'SE', Juan Antonio Samaranch, el mejor Presidente del COI, después de su fundador en la era moderna, Pierre de Coubertin, el 23 de junio de 1894. Esas palabras del hombre cuyo legado perpetuo, es el habar creado los Juegos Olímpicos Juveniles, en la 119ª Sesión del COI, celebrada , en la Ciudad de Guatemala, en el 2007. Este servidor estuvo presente. También ocurrió algo que ha manchado para siempre el expediente en materia de Deporte, a la Presidencia de Martin Torrijos, con Ramón Cardoze, de DG del INDE, por la suspensión del COP, por la intervención de los mencionados en asuntos que impedían que el COP realizara sus funciones al tenor de la Carta Olímpica. La acusación fue presentada por Don Mario Vázquez Raña, Miembro del Comité Ejecutivo del COI, Presidente de ACNO y ODEPA.

El mensaje de Jaques Rogge, que fue Atletas Olímpico, a los atletas juveniles que participaron en los I JOJ de Verano, celebrados en Singapur 2010: “Los Juegos Olímpicos no es una PROFESION VITALICIA'. Los atletas cuando se van aproximando a los 30 AÑOS DE EDAD, tienen que comenzar a pensar en el retiro. Para ello deben pensar en prepararse para una función”. Este mensaje lo acogió el más grande de los atletas de eventos de pistas en el atletismo, EL 'RELÁMPAGO´ USAÍN BOLT de Jamaica, y siguió ese ejemplo. Hoy la atleta de SALTO DE ALTURA, BLANKA VLASIC, de Croacia, hace un recuento de esa sensación, que su edad le está enviando un MENSAJE acorde con las palabras de Jaques Rogge. Dijo: Blanka: “Retirarse es uno de los mayores desafíos que cualquier atleta élite se enfrenta. Blanka Vlasic de Croacia, DOBLE CAMPEONA OLÍMPICA, de Salto de Altura, con más de dos años luchando contra el miedo de estar en paz con la perspectiva. Es un viaje que espera pueda ayudar a otros, e inclusive permitirle una oportunidad más a lo grande.

Blanka siempre se ha convencido de que de alguna manera, lo haría, es decir, seguir saltando para siempre. Un Campeón Mundial Junior de Salto de Altura y Olímpico a los 16 años. Ella ha pasado dos décadas recogiendo títulos importantes de campeonato. Pero finalmente la croata ha tomado la DOLOROSA DECISIÓN de escuchar a su CUERPO (en Panamá contamos con un puñado de atletas, que sus cuerpos le están enviando mensajes parecidos, pero como la mala costumbre se convierte en una LEY, el deporte es su 'modus vivendi', y no dejarán de seguir viviendo de su 'Cajero-Automático', mensual las Arcas de Pandeportes. Agregó Blanka: “Comenzó cuando ni siquiera podía forzarme a mí mismo a pensar en dejar de fumar. Ahora a LOS 36 AÑOS de edad dijo: “Entonces me di cuenta de que esto no es saludable; esto no está bien. Me di cuenta de que necesito trabajar en ello, escavar más profundo para saber qué había allí. No podía tener ese bloque en mi mente.

Vlasic ha progresado de ser un 'intrépido', adolescente valiente e inocente, en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 a dominar el SALTO ALTO femenino de 2007 a 2011. En el PERIODO DE CINCO AÑOS, ella ganó Dos Campeonatos Mundiales. DOS 'CM' BAJO TECHO; y una Medalla de plata algo DESAFORTUNADA, en Beijing 2008. Mi Salto de 2:05 Metros era suficiente para la presea de oro. (esto pasó en Beijing 2008: Dantia Hellebaut de Bélgica saltó 2.05 metros, al igual que ella, y ganó oro, y ella plata. La de bronce. C. Howard de USA. En otro momento contaré más de esta atleta.

Tema de hoy. Sigue azotando a nuestro país, la Pandemia del COVID-19. Como el Deportes no es parte de la Agenda principal, de 'SE.' LCC', que desde su 'Burbuja de Aire', no hay mención del deporte. Supuestamente esa tarea debía ser del inexistente 'Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación', bajo la jefatura de uno de los 'Intocables' de su 'Burbuja de Aire', la Jefa del Meduca, o la persona que designe. Como ese papel lo está ejerciendo el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, con dije en el Sumario de hoy, su Sitio-Web, tiene un mensaje que dice: “DISCULPE LAS MOLESTIAS. “Estamos cerrados por Mantenimiento”. Llamó la atención que los Diarios señalan que Hay tres candidatos para dirigir la Selección Nacional de Fútbol Mayor ( En el Coctel del lunes 6 de julio, el Título Principal leía: “El Aumento sin control del COVID-19, significa que no se debe usar los Estadios de Fút y Béisbol”. En el contenido hice referencia a los Directivos Vigentes de la ´OMS', para los eventos de deportes). Lo que objeto de ese anuncio es que teniendo a un técnico compatriota como lo es Julio Dely Valdés, hablamos de contratar a dos extranjeros, el danés Thomas Christianson, o uno de Suecia, llamado Fabio Celestini.

Como la Fepafut ahora está bajo el mando de Manuel Arias, que ya ha demostrado que la 'camisa le queda muy ancha' para ese cargo, ya va a cometer el mismo error contratando a un extranjero. Es censurable que ninguno de las estrellas de nuestro Fútbol Mayor, que participaron la XXI 'CM' de FIFA 2018, del 14 de junio 2018 al 15 de julio, 2018, en vez de tantos 'shows', asistan a Cuba a un Curso de METODOLOGÍA DEPORTIVA, que convierte al Metodólogo en la figura de más alto nivel técnico, en el proceso de estructuración y control del sistema de preparación de los deportistas. Con todo el respeto, Penedo que ha sido un excelente portero de nuestra elección, pero no posee título de Metodólogo, y ya descartó al compatriota de dirigir la selección nacional que aún no existe. Mañana voy a dedicar parte del 'Coctel' a esa fantasía con aroma de 'FAKE-NEWS', ((Noticias Falsas) del Karate, y en especial la modalidad de KATA con un despliegue publicitario de Héctor Cención, que está Clasificado de N° 38 en el Ranking de los JO de Tokío 2021, con 960 Puntos. Tomen nota de esto