El ‘HD’ Héctor Brands, quedó fuera de la Comi. de Educación, Cult. y Deportes del PRD

La Nota Suelta: Al parecer, la celebración de los 24° Juegos Dep. Centroamericanos y del Caribe, sigue siendo una ‘aventura’ de ‘Don Dinero’. Carece de seriedad. Una publicación señala que el viernes 10 de julio 2020, a las 2:00 p.m., cierra el periodo de votaciones, para seleccionar la ‘MASCOTA’ para los JCC, 2022. El lunes 13 de julio se escogerá la Mascota Ganadora. Lo de la Pandemia COVID-19, es secundaria, y el ganador (a) recibirá premio de $5,000.00, con el aval de ‘S.E.’ ‘LCC’ de su ‘Burbuja de Aire’. Por otro lado, mientras se anuncia que a la fecha en el país hay 42,216 casos de COVID-19, y 839 Muertos, y se han realizado 155, 605 Pruebas, un escrito en el Diario Metro Libre del 9 de Jul. 2020, del distinguido colega, Roberto Robinson con Título: “La incertidumbre por la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 vuelven a ceñirse”. Eduardo Cerda, director general de Pandeportes, reiteró que se solicitó a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), un cambio de fecha para la realización del evento, la cual sería en marzo de 2023, pues, en primera instancia se hablaba de noviembre de 2022, pero “no queremos competir con otros torneos, como el Mundial de Fútbol de Catar”. Esto quiere decir que ‘Rasputín’ Cerdá, está siguiendo órdenes de la ‘Burbuja de Aire’.

En Panamá, y lo sabe Cerda, que debido al poco control del COVID-19, MINSA se ha visto en la necesidad de usar al Centro de Convención Figali, y Atlapa como centro de apoyo y reclusión de pacientes con corona virus, y quizás tendrán que hacer lo mismo en el Estadio Rodney Carew. La Conclusión del Foro Vitual, el REGRESO II,

un evento organizado por Atena 2, RCN Radio, el Comité Olímpico de Colombia, PANAM-SPORTS, y Odecabe, llegaron a la CONCLUSIÓN UNÁNIME: “Si no tenemos control de este elemento, (VIRUS-COVID19), no podemos organizar eventos. El 8 de julio 2020, el Listín Diario, de Rep. Dominicana, tituló: “COD, lo preside Luis Mejía Oviedo, solicita posponer hasta AGOSTO 2020, reapertura de las actividades deportivas. Esa solicitud obedeció a un Informe detallado del Dr. José Joaquín Puello, Presidente AD Vitam del organismo, del aumento de infectados del coronavirus que se ha producido en estos días.

Sigue el colega Robinson: “Por su parte, Henry Pozo, presidente del ‘CO’ de los Juegos, (COPAN 2022) indica con este panorama (de pandemia) hay que tener resilencia y entender que hay que ser paciente, pues hay que priorizar en salud y en lo económico. Los Juegos serán una herramienta que contribuirá a la reactivación de la economía (no le interesa las necesidades y hambre que están pasando muchos panameños) a través de la construcción de nuevas instalaciones deportivas, nuevos empleos, el intercambio de bienes y servicios, (¿a qué se refiere este Mitómano?), gracias a la ejecución de los otros componentes tales como preparación de atletas, (¿dónde están estos atletas?), y organización del evento. Nosotros seguiremos avanzando y seguro los Juegos serán una realidad que impactarán de forma positiva al país y también contribuirán a un legado para las presentes y futuras generaciones. Ese momento llegará y Dios primero allí estaremos para alcanzar este fin por el bien del deporte y nuestros atletas”.

En otra de sus contradicciones el Pres. de Odecabe, Luis Mejía, ahora usando a la Primera ‘VP’ Jimena Saldaña dijo: “En dos semanas PODRÁN DAR LA NUEVA FECHA de la realización de los Juegos 2022, pues se planea una reunión en Panamá. (No dijo se es por la Plataforma ‘Blue-Jeans’), porque una visita personal significa cumplir con la cuarentena de la ‘OMS’ de 14 días. Si el Pres. ‘SE’ ‘LCC’, ni el ‘VP’ y Ministro de la Presidencia, nunca han recibido al Presidente de Odecabe, Luis Mejía, en cumplimiento del Art. 40 de los Estatutos de Odecabe, y el Alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, dice que ‘no quiere nada con los 24° JCC; ¿quién lo aprobará, para que Panamá cumpla este compromiso?. Sigue el colega Robinson diciendo: “Dirigentes deportivos locales tienen opiniones encontrados sobre estos Juegos”.

Tema de hoy. Quizás la alta dirigencia del PRD, se dieron cuenta que habían incurrido en un error en la anterior Legislatura de nombrar al ‘HD’ HÉCTOR BRANDS, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes junto con Luis Cruz, Cenobia Vargas, Ricardo Santos, y Abel Santos. Es por ello que en esta nueva Legislativa fue eliminado. Los nuevos representantes son como señalé en el Sumario: Jair Bolota Salazar, del Circuito 3-1, Colón. Crispiano Adames del Circuito 8-7, que cubre un área bien extensa y Alina Vargas del Circuito 8-9. Sobre uno de los nombrados Bolota Salazar, de Colón, hay muchos cuestionamientos, por lo que espero haga una ‘buena’ labor. Como su nombre lo dice. Comisión de Educación, debe entender que el Deporte es importante para el Gobierno de un país porque ofrece posibilidades para, fomentar la participación de los NIÑOS Y JÓVENES en actividades socialmente adecuadas y muy necesarias.

Promover hábitos de vida saludable, (ahora más que nunca frente al COVID-19), que propendan el desarrollo de una sociedad más sana física y espiritualmente. El Gobierno representa un elemento clave para el desarrollo del deporte en el país. Puede financiar el deporte y proporcionar instalaciones y servicios necesarios. Fomenta los líderes entrenadores, Maestros y Profesores de EduFísica, a nivel Primaria, Secundaria etc. Urge que los HD. Jair Bolota, Crispiano Adames, y Alina Vásquez, lean La LEY 50 DE 2007, que rige el Deporte en toda la República, que nuestro Pres. ‘S.E’ ‘LCC’, ha ignorado que la Ministra de Educación, desde su nombramiento desde Jul. 2019 a la fecha, no ha cumplido los Artículos 5, 6, y 7 de la citada Ley, que señala que se crea un Consejo Nacional de la Actividad Física el Dep. y la Recreación es el Órgano Superior de Pandeportes, y es presidida por la Jefa del Meduca. Esto no lo ha mirado, y no le interesa lo que representa la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Según mis pesquisas hay funcionarios de Pandeportes, que usan carros alquilados. Estaré siguiendo la Labor de esta Comisión, que debían unirse al Pregón del Comité Olímpico Internacional: “Todos los Atletas están en el Corazón del Movimiento Olímpico”. Tomen Nota de Esto.