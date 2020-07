Cuestionan la transparencia y política del Gob. de 'LCC', en educación, salud, economía y deportes

En un año al frente del gobierno, no hay sector que no critica al que se llama ¡El Buen Gobierno!

UNA CORRECCIÓN. Antes de iniciar el tema de hoy. En el Coctel del Domingo 12 de julio 2020, cometí el error al decir: “Antes de entrar en materia, hago una pausa breve, para recordar que el domingo 12 de julio 2020, es una fecha especial porque se Conmemora el Día de la Raza, en donde el navegante Cristóbal Colón descubrió América en 1492. (Esta fecha es el 12 de octubre, y estamos en julio). Reitero mis sinceras disculpas tanto a los lectores nacionales e internacionales, por ese desliz.

Tema de hoy. Comienzo con este signo de interrogación: ¿Hasta Cuando Señor Presidente? Pero antes de entrar en detalles, quiero dar un vistazo a los Diarios del domingo 12 de julio, y Noticias de la 'TV' en esta fecha. 'La Estrella de Panamá'. Un escrito del colega Ismael Gordón: “Municipios: Los menos Transparentes”. Según el último Monitoreo de ANTAI, realizado a las secciones de Transparencia, en los Sitios Web de las instituciones públicas de mayo 2020. En el Diario La Prensa. el 'KO' Knockout, de Flor Mizrachi Ángel , a la distinguida dama Olga de Obaldía, Directora Ejecutiva del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, el Título: ¿Estamos Éticamente tan enfermo?. Viendo a la muy leída Columna de 'La Decana'. 'LA LLORONA'. Una glosa decía: 'Peludo, Peludo II. “Dice que en los tiempos de la Turner, los sabios recomendaron no usar un medicamento y ahora no quieren que lo vuelvan a usar porque no quieren aceptar que se equivocaron, que parece que le van a pesar, que por encima, porque sus egos no son más importantes para salvar vidas”.

Ayer una vez más en TVN-2, el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, un Especialista Neurocirujano que 'SE' LCC', nombró para brindar Asesoría Técnica al MINSA en lo de la Pandemia del COVID-19, volvió a dar cátedra de la insuficiencia de pruebas a tiempos. Hizo referencia a Protocolos de Prevención. También intervino el Dr. Jorge Eduardo Ritter; dijo: 'aún no han dado las razones de la destitución de la Dra. Turner, y más informaciones al público, de lo que está pasando. Participó el Embajador del China en Panamá, S.E. WEI QUIANG, QUIANG, que dio una explicación sucinta del caso del Centro de Convenciones Figali, que será convertido en hospital para atender a pacientes de COVID-19. Por último la HD. ZULAY RODRÍGUEZ, estuvo activa en su Programa Dominical, TRAS LA VERDAD' en NEX TV, CANAL 21. No dejo de mencionar con firmeza, todos los negociados que está enriqueciendo a los que más tienen.

Después de esa larga perorata, vuelvo al tema de preguntar: ¿HASTA CUANDO SR. PRESIDENTE?. “Los panameños hemos vivido durante un año con una estoica actitud, (significa que se muestra indiferente tanto al placer como al dolor. Que se comporta con entereza ante la adversidad), que el Gobierno que usted preside decida dictar lo que serian sus políticas a implementar en materia de Educación, Salud, Economía, Deportes., etc. Ha transcurrido UN AÑO ENTERO y, usted ha caracterizado su Gobierno como un ente Indolente, Incapaz, Protector de Corruptos, con profundo desconocimiento de los asuntos del Estado. Estos calificativos que le señalo no es la impresión exclusiva del Coctel y de sus lectores. Fue precisamente la razón de mi perorata antes de tocar este punto. Son los desaciertos que su Gobierno ha acumulado durante este año, y ahora constituyen los elementos de juicio con que la sociedad ubica a su Gobierno.

Desde hace meses le dije en esta Columna Deportiva, que pareciera que usted vive dentro de una 'Burbuja de Aire' en el que junto a su séquito de adláteres creen que porque VIVEN BIEN, el resto del país también lo está. Con todo respeto, Sr. Presidente, 'SE','LCC', no sabe, no se da cuenta, o el grupo de 'pandereteros' que lo rodean no le han comentado que el país 'NAUFRAGA'. Se atacan las Instituciones del Estado, y usted permanente impávido. No comenta nada, se 'oculta', parece que quiere, que el solo transcurrir del tiempo le solucionen los PROBLEMAS. Hoy vivimos en cuadro Dantesco al que algunos han sometido a la Administración de Justicia. Se pretende utilizar el DERECHO para intimidar y silenciar a los que de manera valiente, decidida y honesta laboran o laboraban en ese Órgano del Estado. Igual suerte para los que denunciamos, desde Atalayas del Pensamiento como esta columna, los desafueros con los que actúan aquellos encargados en el manejo de la cosa pública.

El Coctel cree que UD. es el que debe llamar a la sociedad y sus actores a la orden. Con la autoridad que le confiere la Constitución Política de la República y sus Leyes debe imponer el Estado de Derecho que ansiamos los panameños. Debe hacer que el país vuelva a la normalidad democrática fundamentada con los mismos VALORES ÉTICOS, MORALES y de DEMOCRACIA, que hicimos valer cuando lo escogimos a usted. Esta Columna dedicada a los asuntos del Movimiento Olímpico de nuestro país y del mundo entero, y jamás había vivido el nivel de DESGREÑO en que ha caído el DEPORTE NACIONAL, con personas a lo qué usted le confió Pandeportes. En un CONTUBERNIO escandaloso junto al COP, han destrozado durante su gestión, las esperanzas de Nuestra JUVENTUD por lograr un desarrollo armónico del cuerpo, la voluntad y espíritu. El deporte nacional está muy distante de proporcionarle a esa juventud un nuevo estilo y esperanza de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del Buen Ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. 'SE','LCC', estos son los Principios Fundamentales en la Carta Olímpica que rige el deporte.

No debes seguir diciendo 'SI' a los disparates del DG de PanDep, el COP, y COPAN. Tome nota de esto.