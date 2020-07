El PRD no corrige su Alteración de la Ley 50 de 2007, para mantener el control de Pandeportes

Las Notas Sueltas de Hoy. N°1) Un Comunicado de Prensa recibido en mi correo del COI Titula: “Senegal y el COI, acordaron posponer los IV JUEGOS OLÍMPICOS JUVENILES de Verano, (JOJ), Dakar, Senegal, 2022.

La propuesta del Presidente Macky Sall, recibió la bienvenida del Presidente del COI, Thomas Bach, después de una discusión en profundidad del tema. Este aplazamiento cumple con el requisito de responsabilidad, y la preocupación por la eficiencia impuesta por las circunstancias actuales. El aplazamiento permite a los Comités Olímpicos Nacionales, (CONs), a las Federaciones Internacionales, (FI), para planificar mejor sus actividades que ha sido afectado por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, Tokío 2020, por los aplazamientos de grandes eventos deportivos internacionales, y por la consecuencia Operativas y Financieras de la crisis mundial de salud.

Al mismo tiempo, le permite a Senegal continuar con la excelente preparación para los Juegos Olímpicos Juveniles, (JOJ). Los dos líderes que elogiaron el progreso realizado hasta ahora, y han renovado conjuntamente su confianza en Mamadou Diagna Ndiaye, Presidenta del Comité Organizador, Dakar 2022, y Miembro del COI en Senegal. Ambos siguen plenamente comprometidos al gran éxito de estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Es el PRIMER EVENTO OLÍMPICO organizado por el COI en África. Le daré seguimiento a esto.

Nota Suelta N°2) Una información de Listín Diario de República Dominicana titula: “SOFTBOL REITERA están SUSPENDIDAS Actividades”. “La Federación Dominicana de Softbol (Fedeso), reiteró que permanecen 'suspendidas' todas las actividades de esta disciplina, recreativa y competitiva, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas del MINISTERIO DE DEPORTES, con relación a la desescalada por la Pandemia COVID-19. El Ing. Garibaldy Bautista, Pres. de Fedosa, pidió a todos sus afiliados respetar tales disposiciones que fueron tomadas atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus en el país. “La Fedosa no avalará la realización de ningún torneo ni la práctica del softbol en ningún estadio”, afirmó Bautista, señalando que se hará cuando las autoridades tomen las medidas que consideran de lugar. El distanciamiento ha sido la recomendación de los organismos de salud mundial, por lo que exhortamos a nuestros afiliados a respetar las medidas que están tomando las autoridades, para evitar mayor contagios y pérdidas lamentables por el virus, que ha motivado un parón en el deporte”, apuntó Bautista.

Señaló que tan pronto las autoridades dispongan la apertura del softbol, la Fedosa pondrá a disposición de todos los afiliados, el protocolo que a tales fin han elaborado, conjuntamente con las comisiones designadas al efecto “para que podamos compartir en nuestro deporte, el deporte de la familia y amistad. Recordó que el Ministerio de Deportes inició el proceso de reapertura de centros deportivos y la práctica de algunos deportes, pero recientemente el Comité Olímpico Dominicano pidió la revisión de la medida, ante el rebrote de coronavirus presente en el país. Tema de hoy quiero seguir del Coctel del Miér. 15 de Jul. 2020, sugerir a 'SE', 'LCC',

algunas consideraciones, que 'DESDE YA' se pueden implementar con nuestros atletas, entrenadores, coliseos, dirigentes deportivo, funcionando al mando de Pandeportes. #1) Tengamos claro el concepto de que debemos partir de 'CERO'. Que nuestras Instituciones Deportivas colapsaron. Que no sirve de nada que el que nos recriminamos mutuamente de errores pasados Partamos de un nuevo Concepto de Deporte Nacional Dotemos al Ente Deportivo de un CUERPO LEGAL cónsono con los momentos que vivimos.

Dudo que esto va a ocurrir. ¿Y por qué?. 'SE', 'LCC', que se auto-nombró, “¡EL BUEN GOBIERNO!”, tiene atado las manos rodeado del ex Presidente del PRD MARTÍN TORRIJOS, y el custodio de los $100 millones de USD$, que recibió de TAIWAN PARA MEJORAR el Deporte, y la vez 'DG' del INDE/ Pandeportes. Obsesionados para tomar el Mando del Comité Olímpico de Panamá que ostentaba Melitón Sánchez, incurrieron en violaciones de Art. 27 de la Carta Olímpica, (Los Com. Olímpicos Nacionales).Misión y Función de los CON.

Esto fue investigado por Don 'MVR.' Pres. de ANCO, ODEPA, y Miembro del 'CE' del COI, que denunció con Pruebas en la 119° Sesión del COI, celebrada en la Ciudad de Guatemala, en 2007. Este servidor era el único Comunicador Deportivo de Panamá que estaba Presente. 'Ipso-Facto', el 'CE' del COI suspendió al COP. Señaló que Panamá para participar en los XI JP' en Río de Janeiro, Brasil, del 12 al 29 de julio 2017, lo tenía que hacer bajo la bandera de ODEPA. En juego estaba la participación de IRVING SALADINO, que era el favorito para ganar la medalla de oro. Asustado por esa 'metida de pata', el Pres. Torrijos llamó a Guatemala, y pacto verbalmente con DON MVR, que viajaría a Río de Janeiro para firmar un acuerdo que consistía en eliminar al nefasto RAMÓN CARDOZE, de la 'DG' del INDE, la otra parte era que se iba a crear una Ley Nueva para poner orden en el deporte nacional, (Es nueva Ley fue la que se bautizó de 50 del 2007). Torrijos firmó el acuerdo, por lo que Saladino compitió con nuestro emblema nacional y ganó la medalla de oro.

Al retornar a Panamá el Pres. 'MT' recibió de 'MVR' el contenido de la Ley 50. Como ya mintió al no sacar a Cardoze de la 'DG' de Pandeportes. Estaba en Proceso en la Gaceta OFICIAL N° 22.776, del viernes 5 de mayode 1995. LA LEY N° 16 (de 3 de mayo de 1995) “Por la Cual se Reorganiza el Instituto Nacional de Deportes).

CAPÍTULO I Disposiciones Generales “El Instituto Nacional de Deportes (INDE), denominado con este nombre Mediante el Art. 15 (transitorio) de la Ley 63 de 1974, en adelante constituye una entidad de derecho público con Personería Jurídica, Patrimonio Propio, y autonomía en su régimen interno, y se regirá por las disposiciones de la Presente ley. Queda sujeto a las políticas de desarrollo económico y social del Gobierno, y la orientación del Órgano Ejecutivo, (Tome nota de esto 'SE' 'LCC', desde su 'Burbuja de Aire') por conducto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y a la Fiscalización de la Contraloría General de la República. (El. Cont. Gral., Gerardo Solís Gerardo Solís, ha ignorado esto)

Art. 2) Corresponderá al INDE, como máximo órgano del Deporte, la función primordial de ORIENTAR, (Para ello se necesita alguién con credenciales de Metodología del Deporte), fomentar, dirigir, y coordinar las actividades deportivas en el territorio nacional, para contribuir a la cabal y armónica formación ESPIRTUAL, CORPORAL Y MORAL del hombre panameño, a fin de hacerlo más apto en el ejercicio de sus derechos y el Cumplimiento de sus DEBERES, como parte de la sociedad como ciudadano. ART. 6 La Junta Directiva estará integrada por 1) EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, quién la presidirá con derecho a VOZ Y VOTO. 7), EL DG DEL INDE, (Pandeportes), con DERECHO A VOZ, que ejercerá la función de 'SG'DE LA 'JD'. En su Ausencia el 'SG' General. En la LEY 50 EN EL ART. 12 (Funciones del DG. de Pandeportes), en el Punto 3 en Forma descarada puso. CONVOCAR LAS REUNIONES DEL Consejo Nac. de la Act.Física, el Dep.y la Recreación. 'SE' 'LCC'. Su CÓDICO DE CONDUCTA de Tres Puntos, #1), No Mentir. #2), “No hacer Trampa (En estos dos Puntos Mintieron Martín Torrijos y Ramón Cardoze). No usaron el #3) No Robar.