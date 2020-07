El COI: “La Villa Olímpica es el Corazón que Late los Juegos Olímpicos”

Si analizamos uno por uno de los que actualmente tienen control del Deporte Olímpicos de Panamá, la mayoría no llenan el concepto de Olimpismo descrito por Pierre de Coubertin creador del limpismo en su concepción moderno en junio de 1894. Describe que el OLÍMPISMO Involucra la ACTITUD MORAL DE UN INDIVIDUO, y sobre esa base la actitud de toda la humanidad. Su Excelencia Juan Antonio Samaranch, que ha sido desde mi punto de vista, el mejor Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) después de Coubertin, frente al escándalo que vivió el COI en 1999 por los errores de un grupo de miembros del COI, y de otras personas, que levantaron un cuestionamiento de la credibilidad del organismo. Esto obligó a la Reforma COI 2000. Con esa sinceridad del Pres. del CIO : 'JAS' dijo. “Nos equivocamos al no ver que nuestra organización tenía que adaptarse a un NUEVO MUNDO, a un nuevo marco, a una nueva sociedad en la QUE EL DINERO SE INMISCUYE EN TODAS las actividades HUMANAS Y SOCIALES, INCLUYENDO LAS DEPORTIVAS.

Tenemos a lo que nuestro Presidente, 'SE', 'LCC', ha llamado el “¡BUEN GOBIERNO!”, que dirige desde su 'Burbuja de Aire', y su CÓDIGO DE CONDUCTA: 1) No Mentir, 2), No Hacer Trampa, 3), No Robar, provoca risa. Si tienes duda en cuando al Deportes, les remito a Pandeportes, el COP, Federaciones etc., etc., donde todos hablan de LEGADOS, que está relacionado con los $300 mil USD$, para gastar en unos supuestos 24° JCC, sin importar con los pobres del país que no tienen trabajo, y no les alcanzar la 'dadiva', que reciben del ¡Buen Gobierno!, para alimentar a su familia. Tuve a bien escuchar un anuncio de HD, Raúl Pineda del PRD, del Circuito 8-6, que seguro nunca ha visto una Carta Olímpica, y que tampoco ha escuchado que los Pres., Jaques Rogge, y el de turno, Thomas Bach, han dicho que: “El Dep. no es una profesión vitalicia, y el atleta lo debe combinar con los estudias, para tener una profesión para lograr un trabajo”. Propone como lo hizo 'Patacón' Ortega, que no se reeligió, que le den a los atletas trabajo fijo, seguro, y otras prebendas permanente.

En Panamá, para los 24° JCC, se habla de Hospedaje de atletas, entrenadores, técnicos, etc., en HOTELES, para que estos recursos entren al bolsillo de algunos, y de la 'ATP'. El Mitómano Camilo Amado Varela elogió la medida, diciendo que dejaría dinero en los bolsillos de muchos. Para ellos la Villa 'CA' y del Caribe, no deja dinero en los bolsillos de muchos. Es por ello que hoy informo como prioridad, el Comunicado de Prensa recibido del COI, con fecha 17 de julio 2020, con TÍTULO PRINCIPAL. “Con un año para ir a Tokío 2020 confirma todos los lugares y calendario de los Juegos 2021”. Como hay una sección llamativa, es por ello lo estoy utilizando como título principal del Coctel: El COI. “La Villa Olímpica es el Corazón que Late de los Juegos Olímpicos”. El Comité Organizador de Tokío 2020, anunció en la SESIÓN VIRTUAL del COI de hoy que todas las sedes destinadas a los Juegos en 2020 se han asegurado para el próximo año.

Esto marca un paso significativo para los organizadores, con solo un año para el POSPUESTO Juegos Olímpicos, Tokío 2020, de ser inaugurado el 23 de julio 2021. A medida que la preparación continúa avanzando, las decisiones resaltan el progreso realizado en medio del actual circunstancias sin precedentes, con fuerte unidad entre todos los interesados que conducen la planificación y entrega de los Juegos del próximo año. Este fue enfatizado por el Presidente del Comité Organizador, YOSHIRO MORI, y el 'CEO', TOSHIRO MUTO. En su confirmación dijo que los 43 lugares de competencia, la Villa Olímpica y el Centro Int. de Radio Difusión, Centro Principal de Prensa, que será usado para los Juegos Olímpicos 2021. Los Organizadores de Tokío también mencionaron, que el PROGRMA DE COMPETENCIA, continuará siendo el mismo.

Veamos aquí parte de lo que dijo: Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI). “La Villa Olímpica es el CORAZÓN QUE LATE LOS JUEGOS OLÍMPICOS, mientras que los Lugares (Venues), son su Alma. Estoy encantado de que la Villa y los lugares hayan sido confirmados para el próximo año. Esto significa que LOS ATLETAS, (Tome nota de esto 'SE' 'LCC', desde su 'Burbuja de Aire') tendrán esta experiencia de una VEZ EN LA VIDA. Los atletas de todo el mundo, (los cinco (5) continentes que incluye a América donde está Panamá), vivirán juntos bajo el mismo techo en la Villa Olímpica, compartiendo las comidas juntas, celebrando juntos, discutiendo juntos, y formando esas comunidades olímpicas únicas.

Que Tokío 2020 ha sido capaz de lograr y confirmar el Calendario de Competencia a pesar de las circunstancias extraordinarias, es testimonio del trabajo del Comité Directivo Conjunto, liderado por John Coates y Yoshiro Mori, dijo Thomas Bach, Presidente del COI”. Seguiré la parte final otro día. Pues bien, el COI también hizo historia, al celebrar su 136ª Sesión en VIDEO CONFERENCIA. Para los que somos de países latinos, este servidor de mi querido y bello Panamá, la elección por 2ª vez como miembro del COI a la cubana María de Caridad Colón Ruenas, y de Buenos Aires, Argentina, al Dr. Gerardo Werthein, del Ente Nacional de Alto Rendimiento del Deporte (ENARD). Finalmente fue elegido Miembros del COI, El Presidente de Atletismo Mundial, SEBASTIAN COI, que opino será el próximo presidente del COI. Era notorio que siendo Presidente de Deporte Rey, (Atletismo) en Juegos Olímpicos, y Regionales, no tenía asiento en el COI. Ahora el COI tiene 104 Miembros activos, 37 son mujeres, lo que representa un 37.5 % de su membresía, vs. 21.3 % en 2013. Así es.