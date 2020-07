Alarmante, que el Año 2020, podría terminar con más de 2000 casos de COVID-19

El Título Principal del Coctel del domingo 19 de julio 2020 leía: “El COI: “La Villa Olímpica es el Corazón que Late los Juegos Olímpicos”. Como 'SE' 'LCC', nuestro Presidente, y sus 'Intocables' de su 'Globo de Aire', en especial su 'VP' y Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. Ministro de Obras Públicas, Rafael José Sabonge. Ministra de Educación, Maruja de Villalobos. Y el sagaz, 'DG' de la 'CSS' Enrique Lau Cortes, no tienen idea de lo que es una Villa Olímpica, y por qué, debía ser parte de los XXIV Juegos 'CA' y del Caribe, que a 'raja-tabla' lo quieren celebrar en Panamá. Invito a los mencionados a leer el Coctel del 11 de julio 2019, en 'La Decana' La Estrella de Panamá”, con Título Principal. “DAR ES GANAR, una actitud en la VILLA OLÍMPICA”. SUMARIO: “Comenzó en los JO de Atenas, Grecia 2004, por el UNHCR y el Dep. Internacional de Cooperación y Desarrollo del COI”, entonces presidido por TOMMY SITHOLE. Es uno de los 13 Departamentos del COI.

En lo que se convirtió en un acontecimiento histórico, y el Coctel tuvo el inmenso honor de ser invitado por el Presidente del COI, Dr. Jaques Rogge, en ese grupo selecto de Comunicadores Deportivos, a los XXVII JO de Verano, celebrado del 13 al 29 de agosto 2004, en Atenas, Grecia, cuando los 'JO' regresaban a su cuna de nacimiento. Fue el inicio de la campaña 'DAR ES GANAR'. En el idioma Inglés, 'GIVING IS WINNING'. Una Campaña para la humanidad, que ahora más que nunca se necesita por la Pandemia de COVID-19, que está dejando mucha pobreza a nivel mundial. Es una campaña conjunta entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (UNHCR), y el Departamento Int. de Cooperación del COI. Fue originado dentro de la Asociación de los CONs de África en 2001, para ayudar a los menos afortunados en los Campamentos de Refugiados en particulares, RECOGIENDO ROPAS en Juegos de todos los Africanos, y en los Juegos de Asia.

El plan nunca despegó por falta de recursos, pero con un Proyecto COI-UNHCR, fue un éxito en los JO 2004, en Atenas, Grecia. ¿Cuál es el valor del Proyecto?. Hay una multitud de beneficios. Para los refugiados, vistiendo ropa deportiva de la FAMILIA OLÍMPICA si viene o no de un CON, o atleta participante, significa que no han sido OLVIDADOS. Los atletas olímpicos, incluyendo los de Panamá, hospedados en la Villa Olímpica en los XXVII JO de Beijing 2008, donde Irving Saladino, ganó la primera presea dorada por Panamá, tuvieron la oportunidad de dar esperanza a los refugiados, bajo el lema, “Dar es Ganar'. Tomen nota.

Tema de hoy. Al leer en los Diarios por Expertos en la materia, no por la repetición de lo mismo del 'Cantalante' de 'LCC', el 'DG' de la 'CSS', Dr. Enrique L. Cortes, que está pendiente de donación de sangre, y opino que debe ser trasladado al Centro de Convenciones FIGALI, para atender a los que hospedarán allí, y dejar que los expertos como el Dr. Francisco 'Pachi' Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de la Salud, nombrado por 'SE', 'LCC' opinen. El Dr. Cárdenas es un NEUROCIRUJANO, que labora en el Hospital Punta Paitilla, que ha dado su opinión de que: “tenemos una tares muy importante, pero tenemos que tomar conciencia que esto lo podemos mitigar, si actuamos todos al unísono para vencer y controlar este virus”. Está de acuerdo de que si Panamá mantiene la actual tendencia de casos y defunciones, los modelos matemáticos predicen que para el fin del año 2020, habrá más de 2000 mil casos confirmados por laboratorio de COVID-19”.

Esto me obliga a un comentario relacionado directamente con el deporte. He aquí el Título: “PORQUE NO A LOS 'JCA' Y DEL CARIBE, Panamá, 2022”. Es evidente que uno de los resultados de ser el país anfitrión de una magna actividad deportiva, es que dejará UN LEGADO DE ORDEN: A), Social, B) Técnico-Deportivo, y C), CULTURAL PARA LA NACIÓN. Sin embargo, el mundo está en una guerra en contra de un virus, (COVID-19), el cual ha generado una crisis sanitaria a nivel global, logrando derrumbar pilares y estructuras económicas, sociales y deportivas. Panamá no está exenta de esta realidad, en estos últimos meses no solamente debemos hacerle frente al COVID-19, sino también a las 'MALAS DECISIONES' que ha tomado el “¡Buen Gobierno!”, menos en el deporte, para frenar la propagación del virus. Una de estas podría ser, la ACEPTACIÓN de realizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2022, toda vez que en este momento, el país no está en la CAPACIDAD ECONÓMICA, NI DEPORTIVA, (aunque los Mitómanos, Rasputín Cerda, Alias el Monje Loco', 'DG' de Pandeportes. Henry 'Pirata Morgan' Pozo, Jefe de COPAN. Camilo A. Varela, Jefe del 'Gran Combo' del COP, y el HD, Héctor Brands, que lo relevaron de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes), para llevar a cabo dicho juegos, pasamos por tiempos muy difíciles, familias panameñas que deben elegir entre COMPRAR MASCARILLAS O COMIDA, no encuentran motivos o argumentos en estos momentos de Pandemia, que se conciba que se deben realizar los JCC-2022. El Director del Centro Epidemiología de la Universidad de Berna (Suiza), Oscar Franco, ha indicado: “que la Pandemia va a durar alrededor de 12 a 16 meses, y esto es debido a que el tiempo que van a necesitar los expertos para crear la vacuna, es decir, que si durante ese laxo de meses no se crea una vacuna, la Pandemia durará más años.

Hago este señalamiento ya que debemos ser REALISTAS Y OBJETIVOS con varios criterios que antes y post- pandemia, en Panamá no se contaba, y las mismas son: A) No tenemos atletas con el nivel adecuado para dicha competencia. (falta de entrenamiento). Reto a que me demuestran lo contrario con datos estadísticos. B), No se cuenta con un buen equipo interdisciplinario para los entrenamientos. C), No tenemos las instalaciones deportivas ya que las actuales mantienen ESTRUCTURAS ENFERMAS. El alarde de que el Centro de Convenciones Figali, sería escenario de varios deportes, se desplomó como un Castillo de Naipes. Ahora será Hospital para pacientes de COVID-19. Por razones de espacio seguiré mañana con la parte final. Tomen nota.