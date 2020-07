El deporte olímpico ha quedado fuera de la agenda del “¡Buen Gobierno¡”

Notas Sueltas. Un Comunicado de Prensa del COI Titula: “Dos Sesiones del COI, confirmadas para el 2021”. Contenido: “La 136ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, (COI), celebrado VIRTUALMENTE por primera vez, aprobó la Recomendación de la Junta Ejecutiva del COI, organizar dos sesiones del COI en 2021. Esta recomendación se basó en discusiones, durante llamadas de consulta en mayo 2020, en el que varios miembros del COI, sugirió que la Elección Presidencial del COI, deber tener lugar en una ocasión separada de la Sesión del COI teniendo lugar inmediatamente antes de los Juegos Olímpicos, Tokío 2020. Por esa razón la 137ª del COI, que incluirá la elección presidencial, (último periodo de 12 años del Pres. Thomas Bach), en la Agenda se realizará en la primavera de 2021, y la 138ª Sesión del COI, será antes de los Juegos de Tokío 2020 que están programados del 23 de julio al 8 de agosto 2021.

La Jefa de Ética y Oficial de Cumplimiento del COI, informaron a la Sesión del COI, que el presidente electo, asumirá el cargo solo el 9 de agosto de 2021, para evitar cualquiera discrepancia durante los Juegos Olímpicos de Tokío 2020. El Comité Ejecutivo del COI, fue instruido por la Sesión del COI, para determinar los detalles y fechas exactas de la 137ª Sesión del COI, teniendo en cuenta todos los parámetros relevantes, en particular la posición del Comité Olímpico Helénico, que ha sido seleccionado previamente como anfitrión.

Cambios de la CARTA OLÍMPICA. Después de la decisión de celebrar la 136ª Sesión del COI Virtualmente, y el 'CE' del COI recomendó modificación a la Carta Olímpica, para abordar cualquiera necesidad similar en el futuro.

Las modificaciones tienen como objetivos permitir la posibilidad de celebrar reuniones remotas de la Sesión del COI, y alineando la TERMINOLOGÍA TECNOLÓGICA, relacionada con la adaptación de decisiones de la Sesión del COI, y las Comisiones del COI. Hay más que agregaré otro día.

Tema de hoy. Para continuar con la parte final del Coctel del martes 21 de julio 2020, donde la Científica Jefa de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) Soumya Swaminathan, que la vacuna contra el COVID-19 podría estar en el mercado a disposición de las Autoridades Sanitarias a mediados del 2021, quiero agregar la frase que pregona: “Cuando la mediocridad impera, el intelecto de repliega”. Es difícil entender cómo Panamá un país con apenas unos CUATRO (4) Millones de Habitantes se convirtió en el país con más casos nuevos de COVID-19.

Costa Rica con casi cinco (5) millones reportado menos casos. Panamá anunció que como medida para intentar contener los CONTAGIOS por el nuevo Coronavirus, desde abril las salidad a la calle para asuntos de emergencia solo podrán hacerlo según el sexo: Hombres: martes, jueves, y sábado. Mujeres: lunes, miércoles y viernes. No fue respetada. Ahora los Fines de Semana hay Cuarentena total, tampoco se está respetando totalmente.

En la Primera Plana del Diario La Prensa del martes 21 de julio 2020, me llamó la atención este título: “Apede reclama a Cortizo ejercer liderazgo: “Necesitamos saber que hay UN CAPITÁN CONTROLANDO EL BARCO', Eleta. El escrito es el colega Wilfredo Jordán S”. Como dice el refrán, del Legendario Pete Romero, en SERTV, “Recordar es vivir”; la distinguida Presidenta de la APEDE, Mercedes Eleta de Brenes, le pide a nuestro Presidente, 'SE', Laurentino Cortizo Cohen, que liderice el Barco, pero da la impresión que tiene el Coctel, y sin ser irrespetuoso, es que tenemos un Presidente junto con su inseparable 'VP' y Ministro de la Presidencia, que no aben que ellos están A BORDO DEL BARCO. En el mes de junio de 2019, la Pres. de la APEDE, dijo en voz alta que apoyaba a Panamá con sede de los XXIV JCA y del Caribe 2022, en Panamá, y que el hospedaje sería en Hoteles. Señaló que tuvo reunión con Henry Pozo Presidente del Comité Organizador, (seguro que no sabía que era un Mitómano). Todo fue elogio de APEDE, en su IX Foro de Deporte en el Hotel Miramar de Panamá. ¿Qué les parece este recuento estimados lectores, donde la APEDE, señala que el “¡Buen Gobierno!”, es como una nave sin Capitán.

Con la realidad en que estamos viviendo; pues, al hilvanar estas líneas, había 54,426 contagiados de COVID-19, y 1,127 Decesos. Esto indica que no estamos dentro de los requerimientos que exige el Protocolo de la 'OMS', para ser sede de eventos deportivos. En los Juegos del Conjunto como el Béisbol, Baloncesto, Fútbol, tenemos que seguir con el distanciamiento social, y en las Graderías no se permitirán aficionados, o serán limitados. Pero hay algo más grave, y es que en Panamá, y al parecer lo avala, la ODECABE, de hospedaje de atletas, entrenadores, técnicos, etc., en hoteles. En Panamá muchos hoteles están siendo utilizados para hospedaje de enfermos de la Pandemia. Es hora que 'SE', 'LCC', diga desde su 'Burbuja de Aire', o que sea por medio de uno de los 'Intocables' ANUNCIA que ha sido cancelado los 24° Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tome nota de esto.