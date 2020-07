‘Ipso-Facto’, COPAN debe desalojar el Edificio ‘Dorado City Center’ donde funciona

Comienzo el Coctel de hoy, al decir que la primicia de la distinguida colega, Astrid Young de ‘La Decana’, al decir que: “PANAMÁ DESISTE de su participación en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022”.

Desde su ‘Burbuja de Aire’, junto con algunos funcionarios que son parte de la misma. “La situación actual que atraviesa el país producto de la COVID-19, es crítica. El Gobierno Nacional emitió un Comunicado que certificó la DECLINACIÓN FORMAL de Panamá como sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, y de la Copa Mundial Femenina Sub-20. Esta decisión se tomó luego de que el Ejecutivo efectuara un análisis y

acatará las RECOMENDACIONES otorgadas por parte del Ministerio de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas. “Nos toca tomar esta decisiones para SALVAR VIDAS frente a la pandemia de Covid-19, y atender sus efectos sociales y económicos”, subrayó el viceministro de la Presidencia, Carlos García Molino.

Según la notificación de la Presidencia de la República, está mañana se efectuó una reunión encabezada por el viceministro García, donde participaron: el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda Quintero; el viceministro de economía y finanzas, Jorge Almengor, y el HD Héctor Brands, (que tiene tanta influencia con el Jefe de la ‘Burbuja de Aire’, que no fue nombrado de Jefe de la Comisión, de EduFísica, Cultura y Deportes, y tuvieron que recular y darle dicha Comisión), donde se le INFORMÓ A HENRY POZO Y A CAMILO AMADO, presidentes del ‘CO’ Panamá 2022, y del CON de Panamá, respectivamente, los motivos por la cual CANCELARON ambos eventos deportivos. En el encuentro también se dieron cita el ‘DT de Pandeportes, y Miembro de la ‘JD’ de Copan Irving Saladino, y la directora de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública, (UCIP), Inés Samudio”. Hago una pausa para citar parte del CAPÍTULO X, Artículo 40, de los Estatutos Vigentes de la ODECABE, que desde octubre 2019, preside, LUIS MEJÍA OVIEDO, Presidente del CON de Rep. Dominicana, y Miembro del COI desde 2019. Dice: “Los comités olímpicos nacionales miembros o las organizaciones de miembros asociados de ODECABE, que aspiran a celebrar los Juegos deberán solicitarlo POR ESCRITIO a más tardar el 31 de enero, SIES (6) años antes de la celebración de los mismos. Deberán ofrecer en forma detallada y precisa, LAS GARANTÍAS y facilidades, así como una DECLARACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO de su país y de su ciudad (ALCALDÍA), en la que se manifieste que ACEPTAN la responsabilidad de la REALIZACIÓN de los Juegos”. Esto lo está rechazando, el llamado “¡Buen Gobierno”¡, que ha producido la siguiente reacción.

En una nota del Sab. 25de julio 2020, el ‘Gran Cacique’ y Jefe del CON de Panamá, CAMILO A. VARELA, que no fue invitado a la reunión de los funcionarios públicos con acceso a la ‘Burbuja de Aire’; aseguró que se siente sorprendido por la decisión del GOBIERNO NACIONAL, que antes aplaudía, de DECLINAR (el Art. 40 de los Estatutos de la Odecabe lo permite), la organización de los Juegos ‘CA y del Caribe, principalmente debido a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Camilo Amado Varela, me hizo recordar la palabra HISTRIÓNICO, que viene del Latín, Histrionicus. Se conoce como Histrión al ACTOR TEATRAL, a la persona que divierte al público con disfraces. Actor de las Comedias de la antigua Grecia, que representa a su personaje disfrazado. (Han cancelado muchos eventos por COVID-19, y eventos que se están jugando sin fanáticos?). “Esto es una sorpresa para todo el mundo, es un tema bastante inédito. Sobre todo para un país que ha había hecho algunas GARANTÍAS, (¿acaso no lo hizo el COI, y el ‘CO’ de los 32° JO de Verano, Tokío 2020, y se pospuso?), al invertir una cantidad de dinero, (El Gob. de Panamá). Hoy (ayer) tenemos una reunión a las 2:00 p.m., de la Junta Directiva de ODECABE y de allí saldrán algunas respuestas y sobre todo el camino a trazar”. Debo recordar que el Presidente de Odecabe ha actuado con un grado de irresponsabilidad, donde el, Pres. de Panamá, ‘LCC’, su protegido, e ‘Intocable’ de la ‘Burbuja de Aire’, ‘SE’, José Gabriel Carrizo ‘VP’, y Ministro de la Presidencia, nunca lo han atendido en la Presidencia, en sus múltiples visitas a Panamá, declaró: “Por el momento no puede dar Nombres de países los cuales podrán albergar el evento, pero algunos han tenido contacto con Odecabe, y expresó en dos se puede montar el evento, refriéndose a la experiencia de Barranquilla, Colombia, donde se usaron hoteles en vez de VILLA”.

Camilo Amado Varela: “Yo solicité ayer una nota del Presidente de la ODECABE; mientras tanto Panamá sigue siendo SEDE DE LOS JUEGOS. (Está desafiando al Pres.’LCC’. Al parecer no conoce el Art. 40 de los Estatutos de Odecabe). Toca ver qué dice la Junta Directiva hoy, que se hace y respecto al futuro de Panamá en los juegos, no sé qué decir, son cosas que deben decidir otras personas”, señaló Amado. De igual forma afirmó que: “nuestros posición es que LOS ATLETAS, (¿cuáles?) no se les puede castigar por acciones de otros, (¿Covid-19?).

El Gobierno sabe que hay consecuencias de RENUNCIAR la sede y debe cumplir y esperamos que cumplan para beneficio de todos”. “Si Panamá declina realizar los JCC del 2022, el país tendrá que pagar una multa de $ 1 millón a la ODECABE, había señalado Henry Pozo, Presidente del ‘CO’ de los ‘JCC’ 2022”. En este caso sería negativo, porque no es culpa del país, sino producto de COVID-19. En todo caso, sería más barato que gastar más de $300 millones, en los que están desesperados de que parte de esa cuantía sea su legado.

Ya hay una Orden Oficial del Gobierno de cierre de COPAN 2020, cuya sede está en el ‘PH’ DORADO CITY CENTER, DEPÓSITO 308, (queda justamente en frente de ‘PRICE-SMART’, de lo que todo llamamos Tumba Muerto), arrendado por el Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2022, que preside, HENRY POZO MEDINA, a ‘Panamá Comercial Properties, S.A. COPAN hizo un pago adelantado de dos (2) años. En la Planilla según mis pesquisas, hay 32 PERSONAS. Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo, devenga salario de $9,000.00 al mes. Su VICE-PRESIDENTE, LUIS GASPAR CRESPO, $7,000.00 al mes. Ambos tenían programado un AUMENTO PARA OCTUBRE, de $10,000.00, y $,8,000.00. EMILIO WONG (con CERO ‘0’ Preparación Técnica, y también usurpador, y protegido de Camilo Amado Varela, del Tenis de Mesa), con $5,000.

al mes. Y DIEGO CASTILLO (Progenitor del Carlos Castillo, que aún debe al Gobierno, por todos sus desmanes en la Federación Panameña de Natación), $,3500.00. Lo censurable es que representa a los Atletas en el COP.

COPAN paga por DOS (2) OFICINAS QUE USAN, $4,000.00 al mes, ($2,000. C/U). En la Presidencia de COPAN, también hay DOS (2) Personas asignadas de la Presidencia, ‘sin funciones’ que según mis pesquisas, ganan $3,000.00 al mes. Esto no es todo, pues, una Empresa Inglesa ‘4 Global, que asesoró al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019, y cobraron una fortuna, están a órdenes de COPAN 2022. Estaré

Pendiente su el Contralor General de la República, Sr. Gerardo Solís, hará un AUDITO DESDE YA, para que no pierde nada. Ojalá no se le ocurre a la FISCAL LEYDA SÁENZ A ESTE CASO. Tomen nota.