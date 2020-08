´SE´, Luis Abinader, Pres. de Rep. Dom., nombró a Francisco Camacho, Min. de Deportes

Notas Sueltas: N°1). En todos los países, y en los deportes de primera línea, siguen los atletas que tienen sus mentes en ganar medallas en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío 2020, que fue reprogramado para el 23 de julio al 8 de agosto 2021, y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre 2021. Siendo el Atletismo el Deporte Rey en Juegos Olímpicos, y Juegos Regionales, la Federación de Atletismo de ‘USA’ (USATF), lo dirige Vin Lananna, y el ‘CEO’ es Max Siebel. Los Estados Unidos ocupó la primera casilla en el Atletismo de los XXXI JO, Rio de Janeiro, Brasil, 2016, con 13 medallas de oro, 10 de plata y 9 de bronce. #2), Kenia: 6 de oro, 6 de plata, y de bronce. #3), Jamaica 6 de oro, con la presencia de Usain Bolt, 3 de plata, 2 de bronce. Canadá #10, con 1 de oro, 1 de plata, 4 de bronce. #14), Bahamas, 1 de oro, 1 de bronce. Brasil, ganó 1 de oro, lo mismo que Colombia, con su super estrella femenina, Caterine Ibarguen. Cuba, México, no tuvieron una buena actuación.

Los Atletas estadounidenses están siguiendo un documento que es su guía así: 1), que ha sido desarrollado por la ‘Organización Mundial de la Salud, (OMS), respecto a COVID-19, a donde les toca competir. N°1), Determinar el status, corriente, requerimiento y regulaciones del Gob. en el Estado donde van a competir. Paso 2).Determinar si existe alguna nota local o de país, de las autoridades de salud, que hay que seguir. También hay otros puntos que siguien, en beneficio de sus atletas, para hacer un buen papel en los ‘JO’ de Verano, Tokío 2020, que como mencioné al inicio, pasó al año 2021.

Nota Suelta N°2). Súbitamente, hay un malestar en Costa Rica, porque el Ministro de Salubridad Pública y Protección social, ‘SE’, Daniel Salas Perazas, seguro por órdenes de la ‘Burbuja de Aire’, del Presidente, Carlos Alvarado Quesada, suspendió hasta 2021, TODAS LAS ACTIVIDADES que implican concentración de masas, entre ellos EVENTOS DEPORTIVOS, Conciertos o cualquier otro para evitar la propagación de la COVID-19. De esa forma tendrán que ser reprogramadas para 2021 los conciertos de grupos musicales que ya habían cambiado de fecha de principios para finales de este año. Se cancela las Fiestas de Zapote, el Tope, y el Carnaval. Al hilvanar estas líneas, había 19,402 casos de COVID-19. Damas. 8,830. Hombres: 10,527. Nacidos en Costa Rica, 14,113. De Extranjero: 5,289. Decesos. 171. Damas, 63. Hombres, 108. Sería interesante escuchar una opinión de la Ex Presidenta, Laura Chinchilla, que ahora es Miembro del COI, y del Presidente del Comité Olímpico de Costa Rica, y presidente de ORDECA, Henry Núñez.

Ahora dando un enfoque al panorama de mi querido país. Primero, viendo la situación de la Pandemia, COVID- 19. Al momento de escribir estas líneas, la cifra de muertos se elevó a 1,497. Los hospitalizados suman 1,482. Los contagios siguen en ascensos. En realidad necesitamos apoyo de más expertos en la materia. En el Coctel del martes 4 de agosto 2020, con Título:¿Por qué ‘la confesión’ ahora del COP, de fondos del COI del 2016 al 2019?. En el Sumario: “No dice en que programas se gastaron”. Como por Conveniencia, Camilo Amado Varela, Jefe del COP, y su Letrada, Damaris Young suelen padecer de AMNESIA (pérdida de la memoria ya sea parcial o total), recordarán que en el 2015, se reunieron con el ‘Show-man’ Bob Arango, ‘DG’ de Pandeportes, y solicitar traer a Panamá a Alejandro Blanco, Presidente del CON de España, (tiene un signo de interrogación en lo que se refiere a transparencia). A Andrew Campos, también de España, y un colaborador cercano de Peré Miró, entonces ‘DG’ de ‘SO’ del COI, y de Relaciones de COI con los CONs, y junto a Peré Miró, para realizar un DIAGNÓSTICO, que tendría un costo de $1Millón de USD$. ¿En qué quedó?. En el Coctel de mañana, tocaré algunos puntos de las pesquisas que estoy realizando sobre la Gimnasia que involucra a los que están usurpando esos cargos.

Mirando el Panorama Deportivo de Rep. Dom., por el hecho de que el Pres. de Odecabe, que su manejo de este organismo durante esta Pandemia, ha sido decepcionante , lo último que se supo de él con la decisión sensata del “¡Buen Gobierno¡” de ‘SE ‘Laurentino Cortizo Cohen, menos en deporte, fue el reclamo de la multa de $1millón de USA$, por renunciar a la sede, de los 24° JCC, 2022, sin leer las cláusula de que fue por motivo de COVID-19. Pues bien, República Dominicana tiene un nuevo Presidente, ‘SE’ Luis Abinader, elegido en unas elecciones realizadas en plena Pandemia, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con un 52.3% de votos. Ya designó al Ministro de Deportes y Recreación, FRANCISCO CAMACHO, que reemplaza a Danilo Díaz que ocupaba ese

curul desde el 2016. Hay algunos cargos que dan la impresión que podrían producir conflicto de intereses, si Camacho no renuncia a ellos.

Es Pres. de la Federación Dominicana de Taekwondo desde 2007. También es ‘VP’ de la Unión Panamericana de Taekwondo, (esto no afecta). Lo jocoso, fue la entrevista a Luisín Mejía, a esa designación en ‘Trolling TV’, para el Canal 29, Tele-Universo. Según él. “NO ME INTERESA para nada”. Alegó no tener temperamento para esto y “solo deseo seguir siendo un Ministro Olímpico”. Mejía aún no ha cumplido las palabras en su ‘MANIFESTO’, de más transparente en la ODECABE. Ser Ministro de Deportes de su país, es , y de las pocas aspiraciones de Mejía, quien hace pensar que concluirá el plazo de cuatro años para el que fue reelegido al frente de la titularidad oficial del Comité Olímpico Dominicano, aún evadiendo el tema, y ‘por insinuación de sus principales aliados en el organismo. Otra elección del Presidente Dominicano, ‘SE’ Luis Abinader, es el Ministro de Educación, Roberto Fureal, que fue Director de su campaña.

Ojalá no ha incurrido en un error como fue el caso de mi Presidente, el de Panamá, ‘SE’ ‘LCC’, que nombró a la Prof. Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación, los primeros días de su toma de posesión en el 2019, y estamos en agosto de 2020, y el Ministerio de Educación no tiene un Departamento de Educación Física. Aún no se conoces la cuantían que piensa dedicar al deporte del Proyecto de Presupuesto del MEDUCA para el año 2021. Tomen nota de esto.