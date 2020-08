Con ‘0’ Restructuración seria del Deporte, seguirá como una ‘Nave a la deriva’.

Una de las lecciones que aprendió el Comité Olímpico Internacional, (COI), bajo la Presidencia de ‘SE’, Juan A. Samaranch, del escándalo en 1999, por los errores de un grupo de Miembros del COI, y de otras personas que resultó ser el detonador que alertó a la opinión pública mundial, que criticó con extrema severidad, poniendo en entredicho su credibilidad, y en algunos casos, inclusive la integridad del COI. Hablo de los XIX ‘JO’ de Invierno, celebrado en Salt Lake City, Utah, del 8-24 de febrero 2002. El caso de corrupción ocurrió en el proceso de designación de la sede en 1998, que ocasionó la expulsión de SEIS (6) MIEMBROS DEL COI, por aceptar favores familiares etc. Esto fue lo que obligó con Urgencia Notoria, crear la COMISIÓN COI 2000. El acuerdo fue adoptado en marzo de 1999, en la 108ª Sesión del COI. La Comisión se formo con 82 Miembros en total. Los tres (3) TEMAS PRINCIPALES: 1), Composición. 2), Estructura. 3), Organización del COI. Era presidido por ‘J.A.S’.

EL NUEVO COI. En su 110ª Sesión Extraordinaria, celebrada en Lausana, Suiza, adoptó por mayoría, las 50 Reformas propuestas por la Comisión COI 2000. 1), La Admisión como Miembros del COI de 15 ATLETAS OLÍMPICOS en activo, seleccionados por sus. La 110 Sesión procederá a elegir 10. 2). El LÍMITE DE EDAD para los NUEVOS MIEMBROS SE FIJA EN 70 AÑOS. 3), MANDATOS DE 8 AÑOS del Presidente del COI. Renovables por REELECCIÓN de un solo periodo de CUATRO (4) AÑOS. Es decir, solo 12 años como Jefe del COI. Esto puso fin al periodo de 21 AÑOS de ‘SE’ Juan A. Samaranch, de Presidente del COI. Fue elegido en la 83ª Sesión del COI, en el Salón de Columnas en Moscú, Rusia, en 1980. En las 112ª Sesión del COI, en ese mismo Salón en 2001; este servidor estuvo Presente, Invitado por el COI, donde fue elegido, Jacques Rogge, nuevo Presidente del COI. Cuando se le vence el periodo al titular del COI, pasa a ser Pres. Honorario. En el 2020, el COI tiene 104 Miembros Activos. 47 Miembros Honorarios, que incluye a Melitón Sánchez Rivas de Panamá.

En el ‘DE’ 599, de 20 de Nov. 2008, que reglamenta la Ley 50 de 2007, que aún rige el deporte en el país, en el Capítulo 1, (Definiciones Generales). El Capítulo V, (Deporte de Competencias y de Alto Rendimiento). Artículo 14. “La Junta Directiva de las Fed. y Asociaciones Dep. Nacionales, será ELEGIDA por un Periodo de cuatro (4) años, y el Cargo de PRESIDENTE solo será RELEGIBLE por UN (1) PERIODO”. Aquí hubo un ‘desliz’, que provocó el ‘JUEGA-VIVO’; pues, al no decir que no será reelegible solo para la presidencia, y no como Miembro de la Junta Directiva, hubo postulación a la VICE-PRESIDENCIA y otros cargos en la ‘JD”. ARTÍCULO 15. “Los Presidentes de las ‘JD’ de las Fed. y Asocia. Dep. Nacionales electos en el periodo (2006-2010), solo podrán optar por la reelección para el siguiente periodo eleccionario. Se dio el mismísimo acto de ‘Juega-Vivo’, y esto es lo que le ha dado, y tiene a la dirigencia del COP con ‘olor a Pus’, como lo llamaría ‘Bona-Fide’ en sus escritos.

Por esas circunstancias, me atrevería a decir que uno de los deportes ‘más corruptos’ en su manejo, es la Gimnasia. Haciendo varias pesquisas sobre el reembolso que hizo Pandeportes por el viaje al Sud-Americano y ‘CA’ de Gimnasia, los GASTOS de los atletas que participaron en ese certamen, fueron pagados por sus progenitores, y también los gastos de los entrenadores. Opino que fue correcto que el Gobierno, hizo el reembolso de estos gastos. Daba la impresión errada de que fue ‘un favor’ de Camilo Amado Varela, su distinguida esposa Teresita Medrano,

y Carlos Herrera. Todos de una credibilidad dudosa y cuestionada en el Dep. Olímpico. En esa entonces, la Administración de Eduardo Cerda, no había resuelto ni otorgado Resoluciones a favor de JAIME PÉREZ, que inclusive se habían dado en la administración anterior del ‘CACIQUE’ Mario Pérez, y que de manera misteriosa se encontraban ‘ENGAVETADAS’ en Pandeportes.

Según mis pesquisas, hoy en día, Eduardo Cerda, ‘Alías Rasputín el Monje Loco’, ya le otorgó las Resoluciones que se dieron en la administración anterior de Mario Pérez, al igual el también fallo EN DERECHO a favor de Pérez, acciones que aún quedan por resolver. No sé cuál fue la posición de Cerda en cuanto a la situación de la ‘FPG’ durante los primeros 6 meses de su gestión. Sospecho que desconocía el tema. ¿Por qué C.A.V., continúa desvirtuando la realidad del tema sobre la ‘FPG’ tanto aquí en Panamá, como ante la Fed. Int. de Gimnasia. Tampoco tengo claro que Pandep. actúa en derecho, pero que desde su ‘Burbuja de Aire’, donde Damaris Young tiene acceso, y hasta ha actuado de ‘cantalante’ del Jefe del “¡Buen Gobierno!”. Sobre el Coctel del 4 de agosto 2020 con Título Principal: ¿Por qué ahora la ‘confesión’ del COP, de Fondos del COI, de 2016 a 2019?. De sectores de la Gimnasia que no son santos de devoción de Camilo Amado Varela, y su ‘Gran Combo’, no saben

qué deportes /Atletas se benefician de ese presupuesto. Hasta donde entienden solo los atletas que están participando en el Ciclo Olímpico, y con proyección a resultados, pueden ser beneficiados con LAS Becas de PANAM-SPORTS, que preside Ilic Neven. En Panamá en general, no tenemos muchos atletas que tengan ese perfil. ¿A dónde se va todo ese dinero?. Un número significativo de miembros activos de la comunidad de la Gimnasia de Panamá, no ven que ese dinero llegue a la Gimnasia. Tomen nota de esto.

La ‘casi’ indiferencia de ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, desde su ‘Burbuja de Aire’, con el Deporte Olímpico, tiene al deporte como una ‘nave a la deriva’. Urge, pero ya, que entienda que nuestra JUVENTUD añoran los deportes, en particular los de las barriadas y comunidades más humildes y necesitadas. Tienen sus ídolos, en especial de deportes como el Boxeo Olímpico, Béisbol, Fútbol, Baloncesto, etc., que sueñan con ser como ellos. En el año 2017 cuando ODECABE decidió que la Ciudad de Panamá realizara los JCC- 2022, lo hizo a petición del COP, presidido por Camilo Amado Varela, y la única autoridad que se presentó para tal fin, fue el Alcalde de esta ciudad, José Isabel Blandón. Desde ese momento hasta la fecha, ningún alto personero del Gobierno anterior, ni del actual, se dignaron en atender a la Dirigentes de la ODECABE. En las distintas ocasiones que se reunieron

En Panamá, fueron atendidos por funcionarios de MANDO-MEDIOS sin poder de decisión ni de compromiso. En el interín, en el año 2019 se realizaron elecciones en nuestro país, y demagógicamente los candidatos optaron por la posición más fácil y conveniente. Todos a viva voz, gritaron en sus Programas de Gobierno, que celebrarían los

Juegos y algunos candidatos más osados señalaron que el deporte y estos juegos eran prioridades en la ejecución de sus proyectos gubernamentales. Ninguno de ellos conocen los conceptos fundamentales del Mov. Olímpico.

Respecto a COVID-19, según los Medios el martes 4 de Ago. 2020, solo se hicieron 2,240 pruebas. Total de casos

Acumulados. 69,424. Muertos, 1,522. Recuperados: 43,330. Gracias al COP, nuestro deporte fue engañado por dos GURUS PAISA, Fabio Ramírez, y Carlos Iván Ramírez, con el Plan Panamá 2022, hecho en el 2017, de que el país tendrán ‘excelentes’ atletas para ganar medallas de oro en el 2022. A duras penas tenemos atletas de

buen nivel. Si dudan, los remito a los 23° JCC, Barranquilla, Col., 2018, para ver que no se ganó oro. Así es.