Las 2 Planillas de Pandeportes, parecen una ‘Agencia de Empleo’ del PRD

La Nota Suelta: Reitero nuevamente que el Deporte Olímpico que forma parte de la Agenda de los Juegos Olímpicos, que incluye muchos deportes que también se compite a nivel profesional. Aún recuerdo los XXV ‘JO’ de Barcelona, España, del 25 de julio al 9 de agosto de 1992, cuando debutó por primera vez las super estrellas de la NBA, con el llamado ‘DREAM-TEAM’ Con Michael Jordan, ‘Magic’ Johnson, Scottie Pippen, Lary Bird, Karl Malone, Charles Barkley, Erwin Patrick, y un par más de estrellas. Esto indica que se necesitan dirigentes de conocimientos de Metodología del deporte. Pasando al atletismo, no es un deporte cualquiera, siendo el Rey de los Deportes en Juegos Olímpicos y Regionales, es el que más ingresos reporta, por lo que siempre hay cambios.

La Pandemia de Covid-19, donde el atletismo es uno de los deportes que ha recibido pocos ingresos, por tener que

suspender muchos torneos, desde el 2019, y gran parte de lo que va del año 2020, ha hecho unos cambios con los zapatos que usan en las competencias. En este último Nota de Prensa recibida de ‘WORLD ATLETICS. (español,

Atletismo Mundial), con fecha 13 de octubre 2020, amplía el último Comunicado con el mismo tema, relacionado con las zapatillas de competencia. Titulo: “Lista aprobada de zapatos de competencias”. Contenido: “Atletismo Mundial ha publicado hoy, la lista de zapatos de competencias, las enmiendas de la Regla N°5 de las Reglas Técnicas anunciada el 28 de julio de 2020. La lista ha sido compilado, siguiendo la introducción de los requerimientos de 31 de enero 2020, que cualquier ZAPATO NUEVO que se proponga llevar un deportista en

COMPETENCIAS INTERNACIONALES necesita ser evaluado por World Atletics, (Atletismo Mundial).

La lista no contiene cada zapato que haya usado un atleta, pero incluye modelos más antiguos de zapatos que los fabricantes enviaron a ‘World Athletic’ para su evaluación por su experto (a) independiente. La posición con ‘ZAPATOS VIEJOS’ que no están en la lista, es que todavía deben cumplir con la regla avanzando. El atleta o su representante, necesita asegurar que los zapatos viejos (tomen nota de esto aquí en Panamá, los técnicos empíricos o de vigencia expirada) cumplan con la regla, N° 5-13, en términos del GROSOR MÁXIMO de SUELA, para su evento específico, y cuál placa o cuchillo insertada, incluidas las placas de púas si procede. Según la Regla N° 5 de las Reglas Técnicas, los atletas (o sus representantes) tienen la responsabilidad de proporcionar especificaciones en ‘World Athletic’ de las nuevas zapatillas que el deportista propone llevar en competición.

‘WA’ acepta especificaciones de calzados y muestras enviadas por los fabricantes para un examen detallado. Si hay alguna duda sobre un zapato, (en particular, zapatos que ningún otro atleta tiene), entonces luego atletas, oficiales, primero deben referirse a la lista aprobada. Si el árbitro de la competencia tiene una sospecha razonable que un zapato usado por un deportista no cumpla con las reglas, luego de concluir la competencia el árbitro debe solicitar que el zapato sea entregado para una investigación por parte de Atletismo Mundial. La Lista de zapatos aprobados será actualizada regularmente, (tomen no de esto los de la Fepat, Pandeportes, etc.), para reflejar cualquiera información nueva. La transición de las Reglas nunca es fácil, pero es significativamente más difícil con la Pandemia actual, y desafíos que enfrentamos en la puesta en escena, cumpliendo y proporcionando Kit (equipo) durante este tiempo. Seguiremos comunicando, aclarando y explicando las reglas, y quisiera agradecer a

nuestros atletas, Federaciones, Miembros, Organizadores de reuniones, Empresas de Calzado, y funcionarios por

trabajar con nosotros para asegurar que se entiendan las reglas cuando esto no es posible que resolvemos los problemas rápidamente, coherente y compasivamente dentro del marco de las reglas, dijo: John Ridgeon. ‘CEO’, Director Ejecutivo de Atletismo Mundial. Mañana tocaré sucintamente todas Compañías de Zapatos, que incluye a

NEW BALANCE donde el COP tiene relación permanente. Tomen nota.

Tema de hoy. Cuando hablamos de TRANSPARENCIA, en cuanto al deporte, entristece que no lo puedo aplicar en todo lo dicho por ‘SE’,’LCC’ en su ‘Plan de Acción “Uniendo Fuerzas”. Punto 6: ‘Las Transformaciones necesarias: “Tenemos un gran país, pero no vamos por un buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. El buen gobierno tiene que liderar este proceso de transformaciones necesarias”. Me entristece que tengo que repetir otra vez, el fracaso del ¡Buen Gobierno!, en el deporte, en cuanto a su nuevo Código de Conducta. 1), No Mentir. 2), No Hacer Trampa, 3) No Robar.

Veamos la PLANILLA TRANSITORIA de Pandeportes del mes de junio 2020: Esta Cecilia Virginia Arosemena

Vásquez, mejor conocida como ‘Cecilia Pescao’ como Asesora con $4,000.00 al mes, desde el mes de julio 2019. Silka Aurora Acosta Sáenz, Jefa del Dep.de Deportes para todos, $2,500.00. Está Ismael Ortega Hernández como METODÓLOGO, Dep. de Alto Rendimiento, con salario mensual de $1,200.00. ¿Cómo se explica, o se justifica, 1° , un Metodólogo en un cargo transitorio, él único; un cargo que se supone que es el de más alto nivel técnico, y

es transitorio. Una Secretaria Ejecutiva, con $2,500.00, Jeannie Linettte Lee Espino desde julio 2019. Asesor, Augusto Ramón Pinzón Pérez $4,000.00 no especifica de qué y de quién, desde julio 2019. Planificador,

Bolívar A. Visuette, no dice de qué, Salario de $2,500.00 al mes, desde15 de Nov. 2019. Recuerden que estuvo en

el Registro Público.

Julio L. Kenion Salazar, Administrador (no dice de qué) $1,500.00, desde 17 de Oct. 2019.Gustavo Leonardo Padilla Abogado, con salario de $2,500.00. Tenía ese cargo cuando Ramón Cardoze era DG de Pandeportes. Otro cargo llamativo, ‘Formulador de Proyectos’, (¿Qué Proyectos y para qué?), Darién Orestes Quintana. Salario $3,000.0, desde el 15 de julio 2019. Pablo Quintero, Jefe del Departamento de Desarrollo Deportivo, $1,500.00.¿Qué labor de realiza allí?. El que más servicio tiene en Pandeportes, Hermes Ortega, tiene un título de Coordinador Deportivo con un salario de $2,500.00. Veamos ahora la Planilla Permanente. Se sigue con el error

garrafal de Directores Provinciales, todo con salarios de $1,500.00,y no tienen ideas de qué Ligas, ya sea de Corregimientos funcionan o son brujas. Otro abuso. Desde el 2015, Cristina Richards Quijano, ocupa el cargo

de Metodóloga (Dep. de Alto Rendimiento), con salario de $800.00 al mes. Willy Antonio Serrano, Entrenador

Dep. 1,500.00 Hay otro Metodólogo, Boros A. Polanco, Metodólogo, con $800, desde 2015. Sigo mañana.