Colombia: Contraloría y Procuraduría advierten que Imprenta Nacional no está lista para emitir pasaportes

Un informe técnico conjunto de la Contraloría General y la Procuraduría colombiana advirtió que la Imprenta Nacional no cuenta con la preparación necesaria para asumir la producción de pasaportes a partir del próximo 1 de septiembre, fecha en la que finaliza la prórroga del contrato vigente con la empresa Thomas Greg & Sons. Así lo reportó el diario El Tiempo, citando fuentes con conocimiento directo de las inspecciones realizadas el 8 de julio a las instalaciones de la Cancillería y la Imprenta.

Los resultados de estas visitas —realizadas por peritos y asesores jurídicos— se suman a evaluaciones previas que señalan que la entidad estatal no dispone de la infraestructura ni del personal capacitado para enfrentar una demanda diaria estimada en 8,000 libretas.

La conclusión genera un nuevo dilema para el Gobierno de Gustavo Petro, cuya decisión de no renovar el contrato con la empresa privada ha sido motivo de controversia desde inicios del año. De persistir en la transición sin los recursos adecuados, el Estado podría incurrir en perjuicios fiscales millonarios y afectar el derecho constitucional de los colombianos a salir del país.

La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, había advertido precisamente esta imposibilidad técnica en su carta de renuncia presentada el 3 de julio. En su lugar, propuso extender el contrato actual bajo una declaratoria de “urgencia manifiesta”, lo que fue rechazado por el presidente Petro, quien ha acusado a Thomas Greg de supuestos actos de corrupción, aunque sin presentar pruebas públicas hasta la fecha.

Según Sarabia y el excanciller Luis Gilberto Murillo, la transferencia tecnológica necesaria requiere al menos entre 6 y 8 meses, y dependería de un acuerdo interadministrativo con la Casa de la Moneda de Portugal. No obstante, El Tiempo confirmó que aún no se ha firmado convenio alguno y que en Lisboa no se ha recibido ningún documento oficial.

El sindicato de la Imprenta Nacional también manifestó su preocupación por la falta de claridad sobre el proceso de transición y advirtió que la improvisación puede comprometer la calidad del servicio.

Ante este escenario, la posibilidad de una nueva prórroga del contrato con Thomas Greg gana fuerza, especialmente luego de que funcionarios del Gobierno reconocieran que se evalúan mecanismos para extender la disponibilidad de libretas, incluyendo la limitación de nuevas citas.

Además, las recientes acciones del jefe de Gabinete, Alfredo Saade —quien, según el diario colombiano, habría ordenado frenar el ritmo de expedición— han generado inquietudes jurídicas. Expertos como Carlos Gustavo Arrieta y Francisco Bernate señalaron que podría configurarse una extralimitación de funciones, similar a la que derivó en la sanción de 10 años impuesta en 2024 al excanciller Álvaro Leyva por frenar la licitación original.

En ese caso, la Procuraduría concluyó que Leyva había violado principios de contratación al declarar desierto un proceso que ya tenía un ganador legítimo.

El futuro del proceso de emisión de pasaportes queda ahora en el aire, mientras aumentan las presiones legales y logísticas para que el Gobierno adopte una salida que garantice la continuidad del servicio sin vulnerar derechos fundamentales ni incurrir en riesgos administrativos.