Aporte del Téc. Cubano, Ubaldo Duany, al impulso del Atletismo de Colombia

En este tiempo de Pandemia donde COVID-19, ha obligado la cancelación de muchos torneos deportivos para el año 2021. Recibí un Comunicado de Prensa de la organización deportiva: Sanantonio-sports, con fecha 8 de octubre 2020, que compartiré con ustedes lectores: Antes señalo que en el Condado de Bexar hay 60,885 casos de Covid-19, y 1,360 muertos. Título de la Nota. Baloncesto Femenino: “Los Cuatro (4) Finalistas de la NCAA, 2021: “Los panelistas compartirán sus experiencias como entrenadores del ‘Final Four’, y proporcionar información sobre cómo han construido una cultura de campeonato. 1), Con Kim Mulkey, entrenadora principal, Universidad de Baylor. 2), Gary Blair, Universidad College Station. 3), Vic. Schaefer, entrenador ‘U’ de Texas, Tech.

Huéspedes Especiales: Jody Conradt, ex entrenadora principal de la ‘U’ de Austin, Texas.

El objetivo de traer al ‘Final-Four, (Final Cuatro), femenino al Alamodome en San Antonio Texas, ha sido romper el récord de asistencia femenina de todos los tiempos, y marcar la diferencia para las chicas en nuestra comunidad, enviando 5,000 ‘Girl Scouts, (exploradoras niñas, y explorarlas al poder de la mujer en el deporte. ¿Qué les parece,

selectos lectores del Coctel Deportivo?. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Desde el Gobierno de ‘SE’ Excelencia Juan Carlos Varela, el ‘Gurú Paisa’ Fabio Ramírez, seguido por el ‘Gurú Paisa’ N°2, Carlos Iván Bermeo, a la vez un Veterinario, avalados, por el Jefe de ‘Panam-Sports, Illic Neven de nacionalidad Chilena, pero con mentalidad ‘gringa’, que simpatiza con el Pres. de ‘USA’, el racista Donald Trumph, que primero cambió el nombre de Organización Deportiva Panamericana a (ODEPA), bajo la Presidencia de Don Mario Vázquez Raña, y trasladó la sede que estaba en su propio edificio en México, DF., al Suite 601 en Brickell Key Drive, Miami, Florida, 33131. En Panamá, en el 2017, Vendieron el Plan, que el país tendría atletas de primer nivel para ganar medallas de oro en los XXIV Juegos ‘CA’ y del Caribe, 2022. Con salarios de + de $4,000.00 al mes, y hospedaje, nada de esto ocurrió.

Contrario a esto, UBALDO DUANY de nacionalidad cubana que estudió y se graduó en la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manual Fajardo. Se preparó para continuar con la misión, para seguir con el legado, esta vez como entrenador. Duany fue atleta de Salto de Longitud, que participó en Copa Mundial en Roma, Italia en 1981, Juegos ‘CA’ y del Caribe, en 1986, etc. etc. La posición solidaria de Cuba con Corea del Norte, aleado incondicional de siempre, y la carta de Fidel Castro ignorada por Juan Antonio Samaranch, en esa entonces Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), evitaron que Ubaldo Duany participara en los ‘JO’ de Verano en Seúl, Corea en 1988. Tenía 23 años, y una marca de Salto de Longitud de 8.32 metros, lo llenó de interés y lograr su máxima aspiración de ir a los juegos más importantes del mundo.

En 1992 viajó a Cali, Colombia, gracias a un Convenio entre Cuba e Indervalle con el objetivo de BUSCAR y FORMAR a los NUEVOS ATLETAS. Vió por primera vez a CATERINE IBARGUEN en un campeonato de categorías menores, con la Profesora Regla Sandino, otra cubana que había terminado en Colombia. Para él ella tenía el biotipo de una saltadora triple, aunque otros se empecinaron en el salto alto. (Fue un caso parecido al de Irving Saladino, cuando Nelio Mauro, de Brasil, lo vió saltar en los ‘Juegos Olímpicos de Antena, Grecia, en el 2004, donde fue eliminado por su nerviosismo, al competir por 1ª vez frente a un auditorio ruidoso) Duany siguió de cerca su desempeño, y se limitó ocasionalmente a saludarla en las competencias nacionales. En el 2008 cuando Ibarguen se quedó por fuera de los ‘JO’ de Beijing por unos cuantos centímetros, Duany le propuso que se fuera con él a Puerto Rico, a la Universidad Metropolitana, para que estudiara enfermería, y a la vez seguir entrenando. La encontró frustrada, pensando en el retiro y con la amargura de no tener esperanzas.

La primera charla entre ambos fue parca, pero contundente. Otras universidades también la querían, por lo que las conversaciones fueron más seguidas. “Sabía que podíamos hacer cosas con ella y por eso insistí”. Ubaldo logró convencerla de que en LA DERROTA se prepara el carácter y que si se quedaba con él, las cosas iban a cambiar.

“Yo le aseguro estar entre los primeras de un Mundial de Salto Triple”. Desde allí se empezó a gestar la confianza de una pareja que ha perfeccionado un ritual de pequeñas señales. Siempre que termina un asalto, la colombiana gira hacía la tribuna en busca de Duany. Una mirada, un ceño fruncido, un labio estirado o cualquier gesto denota lo que piensa el uno sobre lo hecho por el otro. Cuatro Ligas Diamante, una plata y un Oro en Juegos Olímpicos y dos títulos mundiales, además de un bronce, son el resultado de una alianza que traspasó lo deportivo, algo intrínseco entre un cubano y una colombiana que fácilmente podrían pasar como padre e hija.

“Es que ya somos familia. De hecho cuando cocino en mi casa, en San Juan, la invito a comer yuca con mojo, carne asada, chicharrón con Grill. Y rompemos la dieta. Caterine Ibarguen, nació el 12 de febrero de 1984 y estamos en el año 2020, lo que indica que ya tiene 36 años. Su Especialidades son: a) Salto Triple, b) Salto de Longitud, y c), Salto de Altura. Récord el ‘JO’. Oro en Salto Triple, en los ‘JO’ de Río de Janeiro, Brasil 2016.

Presea de Plata, ‘JO’ de Londres, GBR, 2012, en Salto Triple. CAM.MUNDIALES. Oro, Moscú, Rusia, 2013, en Salto Triple. Oro, Beijing, 2015, en Salto Triple. Bronce, Daegu 2011, en Salto Triple. Bronce, en Doha, Qatar, 2019. JUEGOS PANAMERICANOS. Oro: Guadalajara, México 2011, en Salto Triple. Oro, en Salto Triple, en Toronto, Canadá, 2015. Bronce en Guadalajara, 2011 en Salto de Longitud. JUEGOS ‘CA’ Y DEL CARIBE. Oro,

Veracruz, México, en 2014, en Salto Triple. Oro en Barranquilla, Colombia, 2018, en Salto de Longitud. Oro en

Barranquilla 2018, en Salto Triple. No he contabilizado la Liga Diamante, donde la colombiana tiene un récord envidiable, y pese a su lesión y también edad, estará en Tokío, Japón, 2021, en esta oportunidad frente a una rival de la generación del relevo como la venezolana Yulimar Rojas.

Una curiosidad es que una atleta colombiana, Caterine Ibarguen, es entrenada por un Cubano, Ubaldo Duany, y un atleta de Venezuela, Yulimar Rojas, también tiene un entrenador, de la ‘Mayor de Las Antillas’, Iván Pedroso, que en los ‘JO’ de Sidney 2002, ganó la presea dorada en Salto de Longitud con 8.55 metros. Pedroso también ganó la medalla de oro en Salto de Longitud en el ‘CM’ de Atletismo en Gotemburgo, con 8.70 metros. Finalizó el Coctel de hoy, haciendo referencia una vez más, del retorno de Ubaldo Duany a Colombia, como Director Técnico de Deportes de los Juveniles Colombianos, un trabajo de formación de nuevas estrellas del Deporte Rey el Atletismo.

En Panamá nuestro deporte, en especial el atletismo y la natación andan a la deriva, no hay una dirigencia seria. Más triste aún, el Jefe del “¡ Buen Gobierno”!, menos en deporte, tiene a Irving Saladino que no se mira en el espejo de Iván Pedroso, que fue Saltador de Longitud como él, formando nuevos valores, y que además de un buena preparación académica que no lo tiene ‘El Canguro Panameño’, que solo le interesa Don Dinero. Su amigazo Cecilio Woodruff, que trabajaba como Metodólogo, ahora tiene otro cargo con un aumento de salario, y

‘O’ aporte a mejorar el deporte. Panamá no tiene participación de atletas en La Media-Maratón del sábado 17 de octubre, en Gdynia, Polonia. Tomen nota de esto.