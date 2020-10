Ecuador, el país latino con más atletas en la Media-Maratón, Polonia 2020.

Las Notas Sueltas. N°1). Quizás muchos colegas, en especial los especialistas en el fútbol mayor, no comparten el punto de vista del 'Coctel', de que la idea de Thomas Christiansen, no es clasificar para el XXII 'CM' de Fútbol, Catar 2022, sino estar con Contrato con la Fepafut, para la 'XXIII' 'CM' de Fútbol 2026, a mediado del año, que se jugará en Canadá/Estados Unidos y México, con 48 equipos. Con dos victorias sobre la Sele. Mayor de Costa Rica que sin la participación de sus atletas de primer nivel, que no partiparon, por estar fuera del país, y no a han llegado por la demora del Covid-19, para ser parte del evento. Así nuestro seleccionado, en muchísimos años, por primera vez derrotaron a dicha selección, en su propio Estadio.

Con su 'verraquearía', Christiansen, que nació en Dinamarca, y adquirió la Nacionalidad Española, viajó a España, para ver de CERCA a varios de nuestros legionarios que juegan en ese país. Este año entre Portugal y España, Panamá suma 12 futbolistas que juegan en ligas de esos países. Algunos más conocidos que otros, algunos de mayor o menor envergadura que otros. Hay NUEVE (9) panameños que se distribuyen así. Fidel Escobar, (Córdoba). Arnau Miraambel, (Extremadura). José Luis Rodríguez, (Alavés). Rafael Santamaría, (binissalem). Jesús Cerdeira, (Arenteiro). Chamell Asprilla (Cornellá). César Reyna,(Alcorcón). Adalberto Carrasquilla, (Cartagena). Quizás el de más nivel es Yoel Bárcenas del Real Oviedo).

Con un Comité Ejecutivo de la Fepafut, Don Manuel Arias, que no le llega ni a los 'talones' de su Antecesor, Don Pedro Chaluja, y el resto del 'CE', Fernando Arce, 1er. VP, Darinel Espino, Tesorero, y otro que no es una figura nueva en el 'barrio', Juan Carlos Barrero, se dejaron meter un 'GOL' de Christiansen, para hacer un paseo a su país, España, para visitar a familiares etc., y celebrar el Día de la Hispanidad, el lunes 12 de octubre. No se necesita hacer un paseo, mejor dicho un tour costoso, para conocer la actuación de atletas panameños. La mayoría de las informaciones se pueden recibir por medios de los equipos en que juegan. Pese al refrán que dice: “En boca cerrada no entra mosca”, quisiera escuchar las palabras de ese futbolista que fue y seguirá siendo uno de los héroes de nuestro fútbol, JAIME MANUEL PENEDO, que ocupa el cargo de 'Asesor del Desarrollo Técnico de la Fepafut, guarda silencio. Además, quisiera escuchar de la 'boca' de 'San Penedo', que si con ese cargo tiene el TÍTULO DE METODÓLOGO DEPORTIVO, y por las funciones que desempeña, es la columna vertebral dentro de la institución deportiva, y podía decir que Christiansen, no necesitaba, viajar a España de 'vacaciones' so-pretexto de conocer del rendimiento de atletas, que aún no son 'Estrellas'. Es por ello, y con un 'Buen Gobierno' nuestro deporte seguirá en el segundo plano. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2) Recibí del Departamento de Comunicaciones del COI, un Comunicado con una nota Luctuosa Con título: “Deceso del Miembro Honorario del COI, GUINTHER HEINZE”. Dice: “El Comité Olímpico Internacional, (COI), está profundamente entristecido, da a conocer la MUERTE del Miembro Honorario Gunther Heinze, a la edad de 97 años, un funcionario con un Título en Ciencias Políticas. El Sr. Heinze también tenía un certificado de Profesor de Deportes, y practicaba, Baloncesto Atletismo y Esquí. Su primera aventura deportiva, fue en 1954, como Vice-Presidente del Comité Estatal de CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, en la República Democrática Alemana (RDA). Después de eso, el Sr. Heinze servía en muchas otras organizaciones, especialmente en BALONCESTO, (Tome nota de esto Jair Peralta, Eduardo Cerda, 'DG' de Pandeportes, etc.), donde fue un árbitro de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) de 1952-1956. Hay más detalles que Prometo informar en el próximo escrito. Tomen nota de esto.

Tema de Hoy. Finalicé el Coctel del viernes 15 de Oct. 2020, con Título. “Thomson Reuters', anuncia su 'Conferencia de Confianza´'On-Line' 2020. Di a conocer detalles de las 9 Oradoras femeninas vinculadas a los Medios de Comunicaciones. Por lo que cumpliré con dar los nombres de los 5 Varones: 1) ANTONIO ZAPPULLA. Es el Director Ejecutivo de 'Thomson Reuters Fundatión'. 2), DANNY SRESKANDARAJAH. Es el Director Ejecutivo de OXFAM 'GB'. 3), DAVID CRAIG, Director Ejecutivo, Refnitiv. 4) JAMES IRUNGU MWANGI. Director Ejecutivo del Grupo Dalberg. 5), JOE SIMON. Director Ejecutivo del Comité de PROTECCIÓN de Periodistas. Recuerden que esta 'Conferencia de Confianza' On-Line será el 11 de Nov. 2020.

Pasando al Punto importante de hoy, que preocupa que un sin-número de razones, muchas por la Pandemia de COVID-19, donde países latinos de América no tiene Dinero, para estar en la Media-Maratón, Polonia 2020, que será hoy Sábado 17 de Octubre en Gdynia, con 283 atletas de 62 países, 126 del sexo femenino, y 157 Hombres. Los de Mayor participación fueron atletas de ECUADOR. 4 Hombres: 1) Segundo Jami, con 1:03.31 2), Rafael Vicente Loza Bejarán: 1:05.01. 3), Byron Piedra, 1:02.35. 4), Christian Vásconez. 1:04.53. DAMAS: 1), Andrea Paola Bonilla, 1:20.28. 2), Rosa Chacha, 1:16.39. 3) Kalerine Tesatema, 1:13.44. BRASIL. 3 HOMBRES: 1) Danilo Do Nascimento, 1:04.03. 2), Gilmar Silvestre López. 1:05.35. 3), Ederson Vileta Pereira, (sin tiempo) DOS DAMAS. 1), Valdilene Dos Santos Silva, 1:14.38. 2), Andrea Hessel 1.16.48. ARGENTINA: 3 DAMAS: 1), Florencia Borelli, 1:13.10. 2), Marcela Cristina Gomes, 1:14.25. 3), Daiana O'campo, 1:16.55. 1 HOMBRE. Joaquín Arbe, 1:09. Siguiendo con los Hombres. BOLIVIA: Héctor Gariby (sin marca). DAMAS .J. Camargo Aliaga, 1:14.12, y Tania Chávez. CHILE. Hombres: Carlos Martínez Díaz del Río: 1:02.22. COLOMBIA HOMBRES: 1), Iván Darío González, 1:03.43. 2), Jeison Alexander O'Suarez, 1:04.47. Damas: Angie Orjuela. 1:12.22. URUGUAY: Nicolás Cuestas, 1.03.34. DAMAS. Lorena Sosa: 1:21.24.

DE CENTRO AMÉRICA: HOMBRES (El Salvador) Oscar Antonio Aldana, 1:09.43.DAMAS Idelma Lizeth Delgado, (sin tiempo). HONDURAS: Gualberto Méndez (sin tiempo) Iván Larco, 1:07.34. ÁREA DEL CARIBE, ALEX HODGE, de ARUBA, sin tiempo. Tomen Nota de Esto.