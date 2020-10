Atletas de ‘CA’ con un mejor nivel para Tokío 2021, que nuestros atletas

Las Notas Sueltas: N°1) Ayer lunes 26 de octubre 2020, recibí un Comunicado de Prensa, simultáneamente del Tribunal de Arbitraje Deportivo, (TAS/CAS), y del Presidente de Atletismo Mundial, Sebastian Coe, del anuncio de la decisión del caso del atleta discapacitado BLAKE LEPPER, sobre el fallo de su caso ante este organismo.

Como en Panamá tenemos atletas con discapacidad que participa, y aspira a estar en Juegos Olímpicos, es importante conocer, y tomar nota de este fallo, porque podría ocurrir con uno de nuestros atletas. El título dice:

“Respuesta de World Athletic, (Atletismo Mundial), al anuncio de la decisión del ‘TAS’ en el caso de Kepper”. Contenido: “El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló contra Blake Leeper, compitiendo en Juegos Olímpicos, y la Serie de Competencias de Atletismo Mundial con AYUDAS MECÁNICAS actuales, (PRÓTESIS).

Permiso de las Reglas de Atletismo Mundial permite el uso competitivo de ayuda como PRÓTESIS si no dan al USUARIO UNA VENTAJA competitiva artificial sobre aquellos que no UTILIZAN tales ayuda. El Tribunal de

Arbitraje Deportivo (TAS), ha RECHAZADO el argumento usado del Sr. Leeper, que las reglas están DISEÑADAS para DISCRIMINAR a los deportistas DISCAPACITADOS, y en cambio, ha aceptado plenamente que están destinados a perseguir el objetivo legítimo de asegurar la EQUIDAD E INTEGRIDAD del atletismo competitivo. Atletismo Mundial reconoce la determinación del CAS (I), de que las Reglas impactan, más sobre deportistas discapacitados (y que son discriminados indirectamente) ii), que no es necesario ni proporcionando para poner la sobre el atleta discapacitado para demostrar que él o ella, no obtiene ninguna ventaja injusta, de su ayuda, y iii), que el uso de una ayuda se permitirá a menos que Atletismo Mundial pueden PROBAR que la AYUDA confiere una ventaja injusta.

Atletismo Mundial revisará sus Reglas, en consecuencia, en consecuencia da la bienvenida al FALLO del CAS de que los hechos de este caso, se basó en una amplia EVIDENCIA DE EXPERTOS, Atletismo Mundial cumplió con su carga de PROBAR QUE LAS PRÓTESIS, del Sr. Leeper, le dieron una VENTAJA COMPETITIVA artificial sobre los Deportistas, que UTILIZAN este tipo de Prótesis. Específicamente, el TAS determinó que las prótesis del Sr. Leeper, lo hizo 15 CM. MÁS ALTO de lo que sería si tuviera piernas biológicas de un hombre de 6’8”, y que este aumento de longitud de la pierna le da al Sr. Leeper, una ventaja de rendimiento artificial sobre 400 metros de ‘VARIOS SEGUNDOS’. Esto significa que el Sr. Leeper no puede competir en los Juegos Olímpicos. Tomen nota de este dato.

Nota Suelta N° 2), Según mis pesquisas, y parece que no se trata del acostumbrado (‘FAKE NEWS’), Noticias Falsas, de que hoy el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, estará viajando a la Costa Atlántica, con su ‘entourage’, que encabeza nuestro Campeón Olímpico Irving Saladino, que pese a ser oriundo de Colón, y lo que sobran son locales con su nombre, y no ha hecho absolutamente nada para mejorar el deporte, que es una ayuda para que la juventud de aleja de los vicios. No sé si a habrá eventos del Campeonato Mayor de Béisbol, de a Fede-béisbol que preside el ‘HD’ Benicio Robinson. Según mis pesquisas de reunirá con el Alcalde de Colón ROLANDO ALEXIS LEE, que no es ‘aguan bendita’, y hay que aguantarlo y todo lo que hace

Hasta el 2024. Si fuera poco, también estará allí para dialogar con ‘Rasputín’ el Monje Loco’, el ‘HD’ Jairo Ariel Salazar, que no conozco de algo positivo que ha hecho por el deporte. De remate, estará el ‘HD’, Nelson Jackson

Que no tengo idea de lo que ha hecho por el deporte. También a la Gob, Irasema de Dale, otra personalidad del PRD, que juntos no han reducido muy poco la criminalidad y delincuencia del Colón.

¿Hablarán como dijo el jefe del ‘Buen Gobierno’, menos en deporte, de la rehabilitación de la Ciudad Deportiva de Colón. Tomen Nota de esto.

Tema de hoy. En el Título de hoy, he vuelto a toca el mismo tema de ayer, el Halterofilia, (Levantamiento de Pesas), un deporte por donde han desfilado excelentes atletas, inclusive el actual titular de la Fede-Pesas, Henry Phillps, un atleta que participó en Juegos Olímpicos junto a Idelfonso Lee, pero creo que ya es de ‘vigencia-expirada. El Título dice. Atletas de ‘CA’ con un mejor nivel para Tokío 2021, que nuestros atletas. Aunque quiero a nuestros atletas, el Coctel defiende causas y no personas. Al revisar el listado de la Federación Inter. con el Ranking para Tokío 2021, fue sorprendido que en la Rama Femenina, tenemos una sola atleta en esa clasificación, y entristece que atletas de países de ‘CA’ tiene más atletas, y mejor clasificado. En 49 kgs., nuestra única atleta es,

Érika Johanna Alejandra #63, con Totales de 153, y 804,1863, Puntos. #44), Margot R. López, (Guatemala), # 44, Totales 164, Puntos, 1,554,5177. . #53) María Alejandra Navarro, (Nicaragua) 143 Puntos, Puntos, Puntos,

1,261,784. En los 76 kgs, #70, Yahosca C. Stevenson, (NIC.) # 70), Totales 184, Puntos, 589,8067. En +87 kilos, Guatemala y El Salvador tiene una atleta cada uno. Es evidente que estas atletas no tienen nivel paga ganar medallas, o clasificar para Tokío, 2021, pero siendo un país con menos recursos económicos que Panamá, cuentan con atletas mejor clasificadas. Seguiré mañana con esta exposición que cubre no solamente la división masculina, sino la Categoría Juvenil, que tienen eventos Virtuales, y para el año 2021. Tomen Nota de esto