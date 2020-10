Halterofilia, (Pesas), con pocos atletas en el Ranking, Tokío 2021.

Las Notas Sueltas: N°1: El Comité Olímpico Internacional (COI), que preside el Dr. Thomas Bach, en este tiempo de Pandemia de COVID-19, ha sido y continúa siendo un de los obstáculos más grande de celebración de torneos deportivos. La comunicación Virtual, viene siendo la manera del contacto directo. Los Juegos Olímpicos Juveniles (JOJ), tanto de Verano como de Invierno, nacieron en la 119ª Sesión del COI en la Ciudad de Guatemala, en el 2007, bajo la presidencia del Dr. Jaques Rogge. Los primeros 'JOJ' de Verano, tuvieron con escenario a Singapur en el 2010. Los II 'JOJ' de Verano, en Nanjing, China, en 2014. Los III 'JOJ' de Verano, en el 2018, en Buenos Aires, Argentina. Todos fueron celebrados con éxito, y muchos de los medallistas de oro, son las estrellas del momento, que aspiran a participar en los XXXII 'JO' de Verano, Tokío, Japón, 2021.

Pese a ese éxito que incluyo los 'JOJ' de Invierno, el Continente Africano, no ha sido escenario de estos 'JOJ'.

DAKAR, SENEGAL, fue escogido como Sede de los IV 'JOJ', que fue programado para el 22 de Oct. al 9 de Nov. de 2022. Senegal cuenta con 15,854,360 habitantes. La Pandemia de Covid-19, obligó al cambio de fecha para el 2026. He aquí parte del relato, en un Comunicado de Prensa recibido del COI con título: “DAKAR 2026.

“Surgen nuevas oportunidades del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de la Juventud, (JOJ)”. Contenido. La Comisión de Coordinación para los Juegos Olímpicos de la Juventud, (JOJ) Dakar 2026, concluyó hoy, dos días de encuentros VIRTUALES que se centró en los avances del Comité Organizador local mientras se prepara para albergar el PRIMER EVENTO Olímpico en el Continente Africano.

Hablando después de la reunión, la Presidenta de la Comisión de Coordinación, Kristy Coventry dijo: “Nos anima a ver el progreso hecho por el equipo en Dakar durante lo que ha sido un periodo para la humanidad. Esto ha sido posible gracias a la solidaridad mostrada en todo el Movimiento Olímpico, y con el apoyo de las partes interesadas, más evidencia de que somos más fuertes juntos. Continuó: “ Dakar 2026 ahora tiene una oportunidad única para optimizar aún más sus planes de entrega, implementando eficiencias, que ofrecerá Juegos aptos para un MUNDO POSTERIOR a la Corona Virus. Será un evento de, para y con la juventud. Si bien el camino puede parecer largo y lleno de desafíos, esperamos aportar su esfuerzo como parte de un enfoque de 'un solo equipo', centrado en ofrecer el primer evento Olímpico en África en sus seis (6) años.

Nota N°2). Ayer domingo 25 de Oct. 2020, recibí un Correo del Dep. de Comunicaciones del COI, donde su Presidente Dr. Thomas, informa del deceso DEL MIEMBRO HONOARIO, LEE KUN-hee de Corea, a la edad de 78 años. En cuanto a su Educación. Posee una Licenciatura en Economía de la Universidad Wesada de Tokío, Japón; 'MBA'George Washington University, Washington D.C. (USA). CARRERA. Director Ejecutivo del Noticiero Diario, (Joong-Ang); Corporación de Radiodifusión Tong-Yang, (parte del Grupo Samsung). 1968-1978; Vice-Presidente; (1978.1987). Presidente 1987). Vice-Presidente del Comité Económico de Corea-Japón, (1981). Miembro del Consejo Corea-US Wisemen (1991). Director de la Asociación de Jóvenes de Corea, (1982). Vice-Presidente de la Alumini Reunión de Corea, de la Universidad de Waseda en 1997.

Deporte que practicó Lucha. Administración Deportiva. Presidente y luego Presidente Honorario de la Federación de Lucha Aficionado, (1982-1997); miembro (1982), Vice-Presidente (1993-1996) y Miembro Honorario del CON de Corea. El Sr. Lee fue elegido Miembro del COI en 1996. Formó parte de la Comisión Cultural en 1997, y Finanzas1988-1999, y Miembro Honorario en 2017. Recibió varias Condecoraciones. La Orden Olímpica 1991.

La Legión d Honour de la República de Francia, (2004), y el Award 'Van Fleet', de la Sociedad de Corea en Nueva York (USA) en 2006. Finalizó el Pres. del COI, Dr. Thomas Bach expresando su más sentido pésame a Lee Kun-hee, y familia. Como muestra de respeto se izará la Bandera Olímpica, a media asta en Olympic House, (en español la Casa Olímpica). Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Tal como prometí haré un esfuerzo para que ustedes lectores selectos, conozcan la realidad de nuestro Levantamiento de Pesas, (Halterofilia). Este deporte tiene orígenes antiguos. Apareció en los Primeros Juegos Olímpicos Modernos en Atenas en 1986. Una historia larga. Era como un medio para MEDIR FUERZAS y Poder. El levantamiento de pesa fue practicado tanto por sociedades egipcios y griegos antiguos. Se desarrolló como un deporte internacional principalmente, en el Siglos XIX, y es uno de los pocos deportes, de haber aparecido en los Juegos de Atenas 1896.

Lucha por el Poder. Al inicio del Siglo, Austria, Alemania y Francia, fueron las naciones más exitosas. Sin embargo, en la Década de 1950, la Unión Soviética y Francia, levantadores de pesas saltaron a la fama, si se quedó alto hasta los años noventa, cuando CHINA, TURQUÍA E IRÁN, catapultaron a la cabeza. En el campo FEMENINO, China ha dominado desde el principio. Historia Olímpica: Aunque el levantamiento de pesas masculina, siempre ha estado en el Programa, de los 'JO', excepto en las ediciones 1900,1909, y 1912, la mujeres comenzaron a participar desde los XXVII Juegos Olímpicos de Sidney, Australia 2000. Los atletas compiten en dos modalidades, Arranque y Envión, y la suma de los dos dan los totales. Para los 'JO' de Tokío 2021, La 'FI' de Halterofilia, con fecha 25 de Oct. de 2020, dio a conocer la Clasificación Olímpica. Los HOMBRES competirán en SIETE (7) Categorías. 61 Kilos, 67 Kilos, 73 Kilos, 78, Kilos, 96 Kilos, 109 Kilos, y + 109 Kilos. DAMAS. 49 Kilos, 55 Kilos, 59 Kilos, 64 Kilos, 76 Kilos, 87 Kilos, y +87 Kilos.

Comenzaré por el ranking de los hombres, solo señalando atletas latinos, y de América y con el mejor total, que es la suma del arranque y envión. En los 61 Kgs. #6 (Col), Francisco Mosquera, 304 Puntos. #11(COL.), John Serna Mendoza , 297 Puntos. #14 (Rep.Dom), Luis A. García, 281 Puntos. #19, (ECU), Cristian D. Lurila, 281 Puntos. #21, (CUBA), Arly L. Calderón, 281 Puntos. #25, (MÉX), Antonio Vázquez, 286 Puntos. #30 (CUBA), Félix O. Araujo, 275 Puntos. #35, (MEX) José Lino Góngora, 272 Puntos. #37 (PERÚ) Marcos Rojas, 261 Puntos. #43 (PANAMÁ), RONNIER MARTÍNEZ C., 256 Puntos. EN 67 KILOS. #4, (VEN), Julio R. Mayora, 322 Puntos. #9, (COL), Francisco Mosquero, 280 Puntos. #17 (MÉX), Jonathan Muñóz, 312 Puntos. #23, (COL), Jairo Cerna, 287 Puntos. #30 (GUA.) Edgar Pineda, 297 Puntos. #31, (COL), Oscar Figueroa, 319 Puntos. #32, (PERÚ), Luis Bardalez, 293 Puntos. #52 (PANAMÁ) Ronnier Martínez C. 261 Puntos.

EN 73 KILOS. #5 (USA), Clarence Cummings, 347 Puntos. #6 (VEN), Julio Rubén, 349 Puntos. #15, (COL) Luis Mosquera, 325 Puntos. #33 (COL) Kevin Sandoval, 312 Puntos. #35, (MÉX), Jorge C. Estrada, 310 Puntos. #59, (GUA) Oscar F. Valdizón, 292 Puntos. #62,( Rep. Dom), Julio C. Cedeño, 318 Puntos. #78, (PAN.)A ARIEL ELOY BATISTA '0' Puntos. EN 81 KILOS: #5, (COL) Brayan S.Rodallegas, 363 Puntos. #6, (Rep. Dom), Michel Bonnat, 368 Puntos. #16 (CHILE), Arlen Méndez Pérez, 344 Puntos. #20 (CUBA) Olfides Sáez, 331 Pts. #26 (CAN), Alex Bellemarre, 337 Puntos. #83, (PAN.) ARIEL ELOY BATISTA, 274 Puntos. EN 96 KILOS. #3, ( COL), Bryan S. Rodallegas, 355 Puntos. #4, (COL), J. R. Mosquera, 393 Puntos. #6, (CAN), Robert Stantavy, 384 Puntos. #10, (VEN), Giovanni Sánchez, 374 Puntos. #13 (CUBA), O. Sáez Vera 366 Puntos.

EN 109 KGS. #13, (USA) Wesley Kitts, 399 Puntos. #19 (VEN), Jayson A. e88 Puntos. #23, (CUBA). Juan C. Sanéame, 380 Puntos. #31 (ECU), Jorge David Arroyo, 385 Puntos. EN + 109 KILOS, #13, (COL), #15, (USA), #19, (REP.DOM.) #22 (COL), #33 (COL) #36 (USA), #41 (CAN). Hay algo llamativo, y es que un mismo atleta está compitiendo en más de una categoría. En cuanto a la RAMA FEMENINA que abordaré mañana, anticipo que la única atleta panameña, es ÉRIKA JOHANNA ORTEGA VÁSQUEZ , en los 49 Kilos. Aparece de #62 con 153 Puntos. Tomen nota de esto.