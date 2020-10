El Jefe del COP, y su ‘Gran Combo’ se burlan de las Leyes del país

Las Nota Sueltas. N°1). Dando una mirada al Diario Prensa Latina, Órgano oficial para leer como enfoca algo que

ocurrió en Panamá. Con fecha 30 de Oct. 2020, tituló: “Seis detenidos en Panamá incluido un periodista”. Contenido: “Amplia repercusión tienen hoy aquí las protestas de ESTUDIATES, y movimientos populares ante la Asamblea Nacional y la detención del periodista de La Estrella de Panamá Juan Cajar. ‘Esta actuación policial echa tierra al compromiso del presidente (Laurentino) Cortizo para con LA LIBRE PRENSA y la libertad de expresión, escribió en Twitter el director del medio, Gerardo Berroa. Un comunicado de la Policía Nacional señaló que un grupo de manifestantes intentó cruzar las cercas perimetrales del recinto lo que ‘obligó a las unidades policiales a salvaguardar las instalaciones del hemiciclo legislativo y quienes lo ocupan’ y por ello detuvieron a seis personas ‘que no acataron los mandos verbales’.

Con respecto al reportero apresado, la nota aseguró que ‘posterior acción de aprehensión y estando en la sede policial, uno de los aprendidos sacó su carné de prensa que no portaba al momento de la acción policial”; pero en videos de la prensa local, se ve AL REPORTERO cuando MOSTRÓ varias veces sus credenciales a los agentes.

“Yo estaba cubriendo la protesta debidamente identifica como Periodista de La Estrella de Panamá, y la POLICÍA

SIN MEDIR PALABRAS ME DETUVO sin ningún tipo de explicación, a pesar de que yo enseñé mi carnet del DIARIO FUI DETENIDO, manifestó antes de ser OBLIGADO a SUBIR a un carro patrulla, después de ser derribado al suelo”. La protesta pacífica mostró el descontento de sectores populares por el recién aprobado PRESUPUESTO GENERAL 2021, el cual le señalaron FALTA DE ASUSTERIDAD en los GASTOS DE VIAJES y VIÁTICOS para los funcionarios y salarios, además exigieron transparencia en el uso de recursos financieros en el Parlamento.

El estudiante universitario JOSÉ LUIS PANIZA, declaró a TVN que en el discurso del gobierno habla de EDUCACIÓN y DESARROLLO SOCIAL, pero la gestión de su presupuesto va a PAGAR PLANILLA (plantillas de personal), a pagar la estructura del Estado, y no se pone el presupuesto del Estado a favor de las personas más afectadas por esta pandemia (de Covid-19). Los reportes de prensa aseguraron que los detenidos responderán este viernes ante un juez de paz de la barriada donde se encuentra el Parlamento, bajo acusación de ‘alterar el orden público’, incluido el periodista, a pesar de que fue reconocida y aceptada su identificación por la Policía. Por la trascendencia del hecho, en el cuartel policiaco se presentaron el Director de Comunicaciones del Estado, Fernán Molinos y el presidente del Grupo EL SIGLO, y LA ESTRELLA DE PANAMÁ, EDUARDO QUIRÓS; este último escribió en Twitter. “Deploro la forma en que el ‘DG’ de la Policía Nacional ha intervenido en este lamentable incidente’.

Como columnista de este diario, me uno al repudio de esta acción, de este abuso ocurrido contra un colega de ‘La Decana’ La Estrella de Panamá’ Siendo este escrito de ‘Prensa Latina’ órgano oficial de Cuba’; hoy repito parte de las palabras de JOSÉ JULIÁN MARTÍZ PÉREZ, Escritor, Periodistas, Filósofo, y Poeta Cubano, y lo dedico al

Colega de ‘La Decana’, JUAN CAJAR: Dice: 1): “No hay Monarca como un Periodista Honrado”. 2), No hay

Cetro mejor que un BUEN PERIODISTA. 3) La PRENSA es el CAN Guardador de la CASA PATRIA”. El Jefe del auto- apodado, “¡Buen Gobierno¡”, se ha olvidado que llegó al ‘Palacio de Las Garzas’ , en las Elecciones Presidenciales de mayo 2019, por una diferencia bien estrecha de votos, 33% sobre 31%, de su adversario, Rómulo Roux, de Cambio Democrático. Conforme los Estatutos de otros países, tenía que ir a una 2ª Vuelta. Que tome nota de esto.

Nota Suelta N° 2). En cuanto a los países que se están preparando para los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío 2021. Los deportes con más acciones, el Béisbol Mayor, y el Fútbol, no tienen opciones de estar presentes. La excepción es un atleta del Ciclismo, que ya tiene su boleto para dichos Juegos. En el Judo, hay dos atletas, clasificadas. Una, Kristine Jiménez que compite en la categoría de los 52 Kilos, y está practicando en Miami, Florida, donde el

Brote de Covid-19 es elevada. La otra clasificada es la veterana Miriam Roper en los 75 Kilos. Por el lado de Atletismo, Alonso Edward, sigue luchando para un cupo, o ser beneficiado por la vía de la Universalidad. Lo mismo que Eduardo Crespo de la natación que quiere ‘colarse’ por la puerta de la Universalidad. En cuanto al Boxeo Olímpico, el anhelo del COP, es que boxeadora ATHEYNA BYLON clasifique.

Por otro lado, Brasil, que fue sede de los XXXI ‘JO’ de Verano 2016, tiene atletas clasificado para los ‘JO’ de Tokío 2021, y está practicando en Europa. Allí está una de sus estrellas de la Gimnasia Artística, Flavia Saraiva, al igual que unas promesas de los Juegos Olímpicos Juveniles, que están buscando cupos para este certamen.

Tema de hoy. Cuando hay que tratar con un MEGANÓMALO y MITÓMANO, empedernido, como son los casos, de CAMILO AMADO VARELA, y el Presidente de ‘USA’, DONALD TRUMPH, siempre hay que recordar estas frases: “ La Mentira dura hasta que la VERDAD FLORECE”. “Una verdad a medias, es un MENTIRA COMPLETA”. “La verdad aunque SEVERA, es una AMIGA VERDADERA. Por último, el hombre recurre a LA VEREDAD SÓLO cuando anda ESCASO DE MENTIRAS”.

Es por ello no alcanzo a entender esa ‘MAGIA’ que tiene el Jefe del COP, para hipnotizar a muchos colegas, para escribir al pie de la letras lo que les dicta. Sin ser irrespetuoso, o con el ánimo de entrar en polémica con el colega, Aurelio Ortiz del Diario La Prensa, de mucha experiencia, tituló en su escrito en Página 7A del Diario a la Prensa, del viernes 30 de OCT. de 2020: “CAMILO AMADO: “Es justo que vengan nuevas ideas al Comité Olímpico”.

Camilo Amado recibió el visto bueno en la primera Asamblea General Extraordinaria de 2020 del Comité Olímpico de Panamá (COP) para extender su mandato más allá de este año. Amado tuvo el sí de las 31 federaciones que participaron en la Asamblea, llevada a cabo de forma virtual debido a la pandemia de la Covid-19, mientras que hubo una abstención”.

Como si estaba tomando ‘dictado’, no preguntó los nombres de los delegados de las 31 federaciones, y si todos estaban RECONOCIDOS por Pandeportes. Colega: ‘Muchos no tienen el reconocimiento de la Institución Rectora del Dep. en el país, acorde con la Ley 50 del 2007. Dijo el Colega: DATOS SOBRE EL PERIODO DE AMADO. “Fue electo por primera vez para ocupar el cargo el 16 de Dic. con 23 votos a favor y ‘0’ en Contra”. No dijo que fue por el desafío del COP, entonces presidido por MGUEL SANCHÍZ JR. pero controlado por Fernando Samaniego, y Franz Wever, que desafiaron la ‘Hoja de Ruta’ del entonces Pres. del COP, Dr. Jaques Rogué, que puso al entonces miembro Activo del COP, Melitón Sánchez, para convocar elecciones. El que tenía la experiencia para ser elegido, era Ricardo Sasso, Jefe de la FEPAT, pero no podía porque junto a ‘Mike’ Vanegas, habían usado sin autorización fondos del COP que presidía Melitón Sánchez. Aunque Amado no tenía ni idoneidad o experiencia para ese cargo, el DG de Pandeportes, Javier Tejeira y Melitón Sánchez le consiguió los votos y así fue elegido. Su tutor, ‘Mike’ Vanegas, públicamente lo llamó traidor.

Su 2ª Elección en octubre de 2016, fue FRAUDULENTA, como pretende hacer la próxima elección en el 2021, con LA COMISIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE, que no menciona el Colega a Aurelio Ortiz, con tres delegados, uno de Panamá., Roberto Troncoso. Uno de Puerto Rico, JAIME LAMBOY, que presidió la elección fraudulenta, y NORMA OLIVÍA GONZÁLEZ GUERRERO, (MÉXICO). Para seguir con la trampa’, volvió

Ahora con una actuación VIRTUAL, volvió a nombrar a Norma Olivia González de México. Mañana daré a conocer, los nombres de DEGADOS que votaron, y no están legalizados por Pandeportes, y un ‘Gran Combo’ nuevo, lo que no se mencionó en el escrito del distinguido colega. Tomen nota de esto.