Una Atleta Latina, en la Nómina de Atletismo Mundial, para Atleta de Año 2020

Notas Sueltas. N°1). El resultado oficial de la Elección Presidencial de los Estados Unidos de Norte América, el martes 3 de Nov. 2020, considerado el país más rico y poderoso del mundo, entre Donald Trumph, que busca la reelección para un SEGUNDO (2) PERIODO PRESIDENCIAL, para el Partido Rep., que comenzará el 20 de enero 2021. Necesitará 270 VOTOS ELECTORALES, para derrotar a su adversario del Partido Demócrata, Joe Biden. Un triunfo del Megalómano, Mitómano, y racista empedernido, Donald Trumph, que bajo su mandato, y pese a ser el país más rico del planeta, para él y sus seguidores, es secundario que según Cifras del Diario ‘NY Times’, tiene 9,415,600 personas están contagiados de la COVID-19, y 231,900 Muertos, no tiene importancia para sus seguidores; muchos no usan mascarillas, y no les interesa el Distanciamiento Social. Lo único que vale es

Don Dinero, el USA$, y no le interesa una ‘VICTORIA MORAL’, sino una VÍCTORIA POLÍTICA para él y su

Partido Republicano para así no pagar Impuestos de sus Ingresos.

El mundo entero, escucharon su declaración de que GANÓ LAS Elecciones, sin que se cuentan todos los votos, sino los que le interesa, ordenando que se deben detener el recuento de votos. Como el COVID-19 sigue su expansión en América Latina, aumentará la pobreza donde habrá limitaciones para fomentar el deporte, y practicar aquellos y los que le gusta, al país norteño.

Nota N° 2. Recibí un Comunicado de Prensa de la Agencia Mundial Anti-Dopaje, (WADA/AMA), que preside Witold Banka, fechada el 3 de noviembre de 2020, desde su sede principal en Montreal, Canadá, que compartiré con los selectos lectores del Coctel: Título Principal: “WADA pospuso el debido Simposio Anual 2021, debido a la continua incertidumbre relacionada con COVID-19”.Contenido: “La Agencia Mundial Anti-Dopaje, (AMA) lamenta anunciar que por la incertidumbre permanente vinculado a COVID-19, la Agencia está posponiendo su Simposio Anual 2021, que se iba a celebrar del 17 al 18 de marzo de 2021 en Lausana, Suiza. La AMA pedirá amablemente a las partes interesadas que tomen nota, que la Agencia tentativamente reservó el centro de Convenciones de Suiza, en Lausana, para una visita en persona o híbrida , (en persona o virtual). Simposio del 19 al 20 de octubre 2021.

El Simposio Anual de la AMA, que tradicionalmente es el más grande recopilación del Calendario Anti-Dopaje. Está diseñado para los practicantes de antidopaje de Federaciones Internacionales, Organizaciones y Regionales; Representantes de Comisiones de Atletas; Gobiernos; Laboratorios Acreditados por WADA, y Unidad de gestión de Pasaportes de Deportistas; así como otras partes interesadas , como Proveedores de Servicios; Investigadores y Medio de Comunicación, todo lo que es integral para el deporte limpio. El Director General de la ‘AMA’, Olivier Niggi, dijo: “La AMA está decepcionada, que el Simposio Anual, ha sido interrumpido una vez más por COVID-19. Dando la importancia para la AMA y la comunidad antidopaje reunirse en persona, especialmente tras un periodo tan largo de distanciamiento social, esperamos poder ofrecer un Simposio, con participación presencial y

VIRTUAL, en marzo del próximo año.

Sin embargo, con la situación sanitaria actual, en todo el mundo, y las restricciones impuestas en Suiza, en las reuniones simplemente no estábamos seguros que podrá ofrecer un programa , y la restricción impuesta en Suiza a las reuniones, simplemente no estábamos seguros que podrá ofrecer un Programa, y la restricción impuesta

en Suiza a las reuniones, de que nosotros seríamos capaz de ofrecer un programa y experiencia de trabajo en red (Networking), que los participantes valoran y están acostumbrados. Por lo tanto, lo que hizo WADA cuando la edición 2020 fue cancelada debido a COVID-19, nos aseguraremos de las cuestiones clave que se habrían cubierto se presentara, y discutido vía alternativa incluyendo Seminarios WEB.

Mientras tanto, la AMA había reservado fechas tentativamente para un Simposio en persona o híbrido en 19-20 de octubre 2021. Por tanto pedimos amablemente a nuestros grupos de interés para guardar estas fechas, y lo mantendremos informado regularmente de nuestros planes el próximo año”. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. En el Coctel del martes 3 de noviembre 2020, el Título Principal leía: “El proceso de Atletas del Año 2020, de Atletismo Mundial, será Virtual el 5 de diciembre 2020. Di a conocer a los 10 atletas masculinos seleccionados, la especialidad en que participaba, subrayando que ‘USA’ tenía 3 candidatos, y que no había atletas latinos, y tampoco del área de Sur América, (Consuldalte), y del Área de NORCECA.

Hablemos de las DIEZ, (10) candidatas femeninas. Afortunadamente, hay una latina, YULIMAR ROJAS, (Venezuela), y una del Área del Caribe, ELAINE THOMPSON-HERAH, (Jamaica). El Comunicado de Prensa Recibido de Atletismo Mundial, (World Athletic en inglés) titulo. “Esperando el Premio Mundial de Atletismo Mundial: “Contenido “Los Premios Mundiales de Atletismo este año se celebrarán el 5 de diciembre, pero con una LIGERA DIFERENCIA. En lugar de la Ceremonia habitual en Mónaco, (lo dije con los hombres), los premios Mundiales de Atletismo 202, será un asunto ON-LINE. La ceremonia de este año reconocerá los logros excepcionales en lo que ha sido un año extraordinario y sin precedentes, tanto DENTRO COMO FUERA de los CAMPOS DE JUEGOS, y celebrar a los atletas que superaron los desafíos del 2020 de frente para producir algunos de los mejores actuaciones en la historia de nuestro deporte.

LAS 10 NOMINADAS. KENYA (3 ATLETAS) 1), Jepchirchir Peres. Ganó el Título Mundial de la Media- Maratón Mundial. Dos veces rompió el Récord Mundial de Media-Maratón solo para mujeres (1:05.34 y 1:05:16).

2), Faith Kipyegon. Invicta en cinco carreras en distintas distancias. Corrió el mejor tiempo en los 800 mts. (1:57.68), y 100º Mts., (2:29.15) 3) Hellen Obriri. Invicta en tres carreras sobre 3,000 Mts. y 5,000 Mts. corrió

Un tiempo de 8:22:54 en los 3,000 Mts. ETHIOPIA (2 ATLETAS) 1) Gidey Letesenbet. Record mundial en 5000 Mts. de 14:06.62en 5,000 Mts. Segunda en la Liga Diamante sobre 5,000.mts. 2), Ababel Yeshanch. Rompió el ‘RM’ de la Media-Maratón con 1:04:31. Finalizó quinta en la Media-Maratón de Atletismo Mundial. YULIMAR

ROJAS, (Ven). Invicta en cuatro competencias de Salto Triple, bajo techo y al Airee libre. Rompió el récord mundial bajo techo del Salto Triple con15:43.

PAÍSES BAJOS (Netherlands) 2 Atletas. 1) Bol Femke. Invicta en seis (6) carreras de 400/Metros Vallas. Corrió un tiempo mundia del 53.79, en 400 Mts. con Vallas. 2), Sifan Hassan. Récord Mundial de 18,930 m en una carrera de una hora. Estableció un Récord Europeo de29:36.67 sobre 10,000 Mts., el cuarto tiempo más rápido en la historia. Elaine Thompson-Hereh, (Jamaica). Invicta en SIETE (7) carreras de 100 Mts. Planos. Correó el mejor tiempo del 100 metros planos de 10.85 Metros. Laura Muir, (Gran Bretaña e Irlanda del Norte.. Invicta en 3 careras de 1,500 metros, y corrió un tiempo de 3:57.40 en 1,500 metros.

Otros seis (6) Premios, incluido el Premio del Presidente. El del Logro de Entrenadores. El Premio de Inspiración COVID-19. El Premio de las Federaciones Miembros. Premio de la Comunidad de Atletas. Fotografía del Año. Se presentará en la noche mientras el mundo de los atletas mira hacia atrás, en un año inolvidable para el deporte.