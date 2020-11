El Jefe del COP, convocó Asamblea Electiva de la ‘JD’, 2020-2024

Las Notas Sueltas: N°1) Una información publicada en el ‘Listín Diario’ de Rep. Dominicana el jueves 5 de Nov. de 2020, titula: “COD y Miderec entregan proyecto de Ley Deportes”. Sumario: “Francisco Camacho y Luis Mejía

entregan propuesta al diputado Pedro Botello”. Contenido: “Tras ponerse de acuerdo en puntos básicos, el Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Ministro de Deportes (Miderec), a través de sus respectivas comisiones, entregaron a los diputados el proyecto de modificación a la Ley Gen. de Deportes. La propuesta de modificación fue recibida por el la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador Pedro Botello en acto celebrado en uno de los salones de la Cámara Baja. Luis Mejía, Pres. del COD, (y de Odecabe),

donde su credibilidad no solo es cuestionable, sino su copia de Illic Neven, que cambió el nombre de ODEPA, a ‘PANAM-SPORTS’, y Mejía el de ODECABE, a CENTRO CARIBE SPORT.), dijo estar esperanzado en que finalmente sean avaladas las propuestas de modificación, las cuales, según señaló, se hicieron de manera consensuada.

El Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes se han puesto de acuerdo en puntos básicos. No se trata de quitarle nada a nadie, sino que cada quien tenga lo que le corresponde, sostuvo Mejía. Mientras, el ministro de Deportes, Francisco Camacho, también resaltó el trabajo en conjunto con el COD al agregar que “hemos decidido traer una ley consensuada que regirá nuestras actividades”. El ingeniero Camacho explicó que “en el deporte estamos dando un mensaje de unión”.

Nota °2). Recibo informaciones del COI, WADA, COI, FINA, CAS/TAS, Atletismo Mundial, PAHF, ‘Thompson Reuters’, etc. Estas informaciones vienen en el Idioma Inglés, por lo que hago la traducción al Idioma Español, indicando siempre su procedencia, y responsable del escrito. ¿Y por qué esta explicación?

Notifiqué en ‘La Decana’, que tomaba un descanso el martes 3 de Nov., para seguir las elecciones Pres. de USA.

En esa fecha (3 de Nov.) salió publicada una nota Firmada por Pedro Aguilar, (que daré un pantallazo de quién es ese personaje con ‘O’ credibilidad en el deporte del país), con Título: Coalición Panameña pro Deportes reacciona a columna deportiva de Bienvenido Brown”. Sumario: “Como panameños, seguiremos trabajando para lograr la transformación del deporte nacional”. Lo risible es que pidió ‘Derecho a Réplica’ cuando nadie se dirigió a él. Más adelante dice: “En la columna se COPIA el texto completo y verdadero de lo que se le atribuye a la Coalición Panameña Pro Deporte, pero en realidad quién lanzó esa expresión de lógica fue mi persona, Pedro Aguilar vía Twitter el 21 de Sep. de 2020. Provoca aún más risa, y le recomiendo que visite un psiquiatra al decir: “Existen responsabilidades LEGALES cuando por alguno de esos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el órden público”.

Los lectores del Coctel son testigos fehacientes, de que en reiteradas oportunidades, he publicado un Comunicado de PRODEPORTES, Coalición Panameña, con fecha viernes 14 de JUNIO, 2019, a las 9:06 AMS EST, Firmado por EDGARDO LÓPEZ, COORDINADOR, Coalición Panameña Pro Deportes, Cél. 6671-9844”. Dice Pedrito

que lanzó esa nota Via Twitter el 21 de Sep. 2020. ¿Qué les parece lectores?. El Contenido de Edgardo López: “Hola, Sr. Brown: Un saludo de antemano, aunque no tengamos el placer de conocernos, (aún no lo conozco), aprovecho las circunstancias para Aplaudir su reportaje sobre las Planillas Perm. y Transitorias de Pandeportes.

Nosotros como Coalición Pro deportes movimiento apolítico que nace de ex atletas, dirigentes deportivos en práctica y padres de familia vinculados al deporte por sus hijos hemos venido después de varios meses de trabajo en copilar todas las situaciones que vive nuestro deporte nacional. Es triste y muy compleja la situación del deporte panameño como se ha venido deteriorando de forma acelerada en los últimos gobiernos en particular el actual, (se refería al de ‘JCV’). Nos ENCANTARÍA nos brinde UNA ENTREVISTA y adjuntamos lo que a buen propósito se presentó el 26 de marzo a todas las CAMPAÑAS A LA PRESIDENCIA sobre los RETOS y TRANSFORMACIONES que se necesitan hacer en el deporte nacional”. Esto es una prueba irrefutable de que Pedro Aguilar está mintiendo o buscando notoriedad con esa nota a ‘La Estrella de Panamá el 4 de Nov. 2020, haciendo el papel de ‘fundador’ de la Coalición Panameña por Deportes, cuando lo es Edgardo López. Repetiré cómo pude detectar que el Mitómano Edgardo López, que tuve que dar el apodo de ‘Fantasma’, porque no lo conocía, y aún no lo conozco, al descubrir después de leer con detenimiento, la Propuesta de “HOJA DE RUTA”, para la Transformación del Deporte Panameño, era parte del PLAN del Jefe del COP, Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris (US$) Young. Allí está incluido el famoso ‘TAD-PAN’.

También daré a conocer que en 1990, la consigna de un Hombre llamado HERNÁN ARIAS D., era destruir o eliminar el Comité Olímpico de Panamá, y su Presidente, Melitón Sánchez Rivas. Qué no hizo para tratar de destronar a su presidente. El ‘Palacio del Terror’ de ‘HA’, duró 1 año 3 meses. Su reemplazo CARLOS PINTO AROSEMENA, (q.e.p.d) tomó la batuta en abril de 1991, y como no pudo ‘doblegar’ a ‘Don Meli’, optó por ECHAR AL COP, de su oficina, en la Piscina Adán Gordón. Su ‘DT’ de Deportes, era PEDRITO AGUILAR,

que bailaba ‘la Tirinana en un solo píes,, porque creían que eso era el fin de Melitón Sánchez, y el COP. Mañana contaré lo que le pasó a Pedro Aguilar, después de participar en ese acto. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Para hablar del Comunicado del COP del 4 de Nov. 2020, donde el Jefe del COP, Camilo Amada Varela, convocó la Asamblea Electiva de la Junta Directiva, 2020-2024, en el Hotel Miramar Intercontinental (de CINCO Estrellas), el Sab. 5 de Dic. de 8:00 a.m. a 4:50 p:m para acreditarse, y ejercer el DERECHO DE VOTO, y de 5:00 p:m a 7:00 p:m, para el proceso de CONTEO DE VOTOS, y demás aspectos formales del proceso electoral. Este ‘REVOZ’ del COP, como lo llamaría el célebre Rubén Blades, pudo obedecer a las advertencias que hizo el ‘Coctel’, en su publicación del domingo 1° de Nov. 2020. “Todo lo actuado ahora en el Año 2020, o sea sus dos espurias reuniones denominadas Asambleas, en mi opinión carecen de toda validez; pues, han sido convocadas y celebradas en aviesa violación del Estatuto Express del COP que él impulsó a su imagen y semejanza.

EL ARTÍCULO16 del Estatuto Express, sobre Quórum y Reuniones/Sesiones de la Asamblea dice que se deben reunir en Sesión Ordinaria al menos dos veces al año, las celebradas son como la última denominada extraordinaria porque no cumple con el periodo de convocatoria. Pero el mismo Artículo 16 desvirtúa y desestima validez a la reuniones a las REUNIONES POR INTERNET CUALQUIERA PLATAFORMA QUE se utilice, cuando en su Numeral 11 dice literalmente: “El Voto por delegación o por apoderado, o por correo electrónico no está permitido. Esto quiere decir, que todo lo resuelto a antojo y apetito de Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris ‘USA$) Young, en su reunión en su Plataforma ZOOM el 28 de Oct., carece de toda validez allí tomada.

Es por ello se estará viendo ese cambio en esa Asamblea del sábado 5 de diciembre 2020.

Con un DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, ‘Alias, Rasputín en Monje Loco’. El Asesor Legal, Humberto Andrés Collado; el Asesor Legal Humberto Andrés Collado; el DT de Deportes y Recreación, Irving Saladino, dan la impresión de que no se atreven a usar ‘Jhonny Cotton’, ya que no se atreven a decir que Fed. y Asociaciones no

Están reconocidas. Harán su elección, con su Comisión Elec. Independiente, que son mensajeros del COP. Han ocultado los nombres de los Candidatos a la Presidencia, que será un mandadero de Madurito Amado. Así es.