El COI aumentó Fondos de ‘SO’ en total de 16% para los CONs, 2021-2024

Las Notas Sueltas. N°1), No hay duda de que el mes de noviembre, y el inicio de diciembre 2020, es de los Torneos Continentales del Judo. El 14 y 15 de noviembre, el ‘Opening’ de África en Senegal, Dakar, con la participación de 83 atletas, 53 hombres y 30 damas. El Campeonato Europeo Mayor, Nov. 19-21, en la República Checa, con 388 atletas, de 42 países, 230 hombres, y 158 damas. El 19 de noviembre al 22, el Campeonato Panamericano Mayor, en Guadalajara, México con138 atletas, 79 hombres y 59 mujeres. El Judo tanto de damas como de hombres, se compite en siete categorías. DAMAS. 48 kilos, 52, 75, 63, 70, 78, +78. HOMBRES: 60 kilos, 66, 73, 81, 90,100, y +100 kilos. En cuando a Panamá, y esto es una repetición, compiten dos ATLETAS FEMENINAS. En los 52 Kilos, compite Kristine Jiménez. Veamos su Ranking de ‘JO’. Larissa Pimenta, (Bra), 3510 Puntos. Angélica Delgado, (USA), 2,850 Puntos. Valentín Eleudes, (Bra), 1,533 Puntos. Sara Menezes, (Bra), 1,324 Puntos, Brillith Carbajal, (Perú), 606 Puntos. KRISTNE JIMÉNEZ, (Pan) 222 Puntos.

EN 57 KILOS. Jessica Klimkait, (Can.) 6,630 Puntos. Christa De Guchi, (Can.), 6,456 Puntos. Selva Rafaela, (Bra.), 4,319 Puntos. MIRIAM ROPER, (Pan), 2,092 Puntos. Otro torneo. Campeonato Mayor de Judo de Oceanía, del 26 al 29 de noviembre, con 88 atletas de 20 naciones, 54 hombres, y 34 mujeres. Para diciembre 6 y 7, en el calendario está ‘El Lima, Perú , ‘Panamerican Open’, con 53 atletas registrados, de 5 países. Pero no aparece el desglose completo de atletas participantes, por lo que no se sabe si el certamen se celebrará con los problemas políticos que está en el país en estos momentos.

Nota N°). Por lo menos el DG. de Pandeportes, Eduardo Cerda, no le debe dar un regalo de navidad al CON de Panamá, para que celebre su ‘coronación’ el 5 de diciembre de 2020, con su Letrada, Damaris (USA $), Young, como la nueva jefa del COP, ayudada con votos de personas ilegales que su Institución no reconoce Caso. Jorge Aued, que con la ayuda de la Letrada del COP, es presidente de la Asociación de Balon-Mano de Panamá. ¿Dónde celebra sus eventos, y en qué fecha hizo su campeonato nacional?. A Carlos Herrera que votó como Presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, y el ‘DG’ de Pandeportes, dijo que Jaime Antonio Pérez, es quien reconoce como Presidente de la Federación Panameña de Gimnasia. También está el ‘robo’ de la Presidencia de la Asociación Panameña de Bádminton.

No puedo comenzar el Coctel de hoy, sin antes felicitar a mis distinguidos colegas, de ‘La Decana’ La Estrella de Panamá, y los del Diario El Siglo’. Si algo puedo decir de estos distinguidos colegas, es la solvencia ética y moral con que presentan sus informaciones. También debo felicitar a Director de La Estrella, Gerardo Berroa, que es parte de la ‘JD’ de la Fundación ‘Panamá Primer Mundo’. No puedo dejar de saludar al Presidente de esta Editora,

Eduardo Antonio Quirós. Tampoco puedo dejar de felicitar a los colegas Edmand Robinson, Jefe de Diseño, a las colegas Yelina Pérez, Yandira Núñez, Adelita Coriat, y Marlene Testa, y a otros colegas, que hacen posible que ustedes lectores lean el Coctel, ya sea impresa, o ‘ON-LINE’.

Tema de hoy. El sábado 11 de noviembre de 2020, recibí un Comunicado de Prensa del Comité Olímpico Internacional que preside el Dr. Thomas Bach, con título principal: “El COI aumenta el fondo de Solidaridad

Olímpica, (SO), en un 16 POR CIENTO EN GENERAL, y en 25 PORCIENTO, para PROGRAMAS de apoyo DIRECTO AL DEPORTISTA. (ATLETA). Contenido. “La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COE), (EB), hoy acordó aumentar el Presupuesto de la Solidaridad Olímpica para el PERIODO de 2021 a 2024, en un 16 por ciento. El Presupuesto para 2021-2024, ahora totaliza USD 590 MILLONES. Con está decisión, el COI reforzará aún más su apoyo a los deportistas, Comités Olímpicos Nacionales (CON), y Asociaciones Continentales de CON.

Una lección importante de que espero que hemos aprendido de la actual crisis de Corona, es que necesitamos más Solidaridad. Necesitamos más solidaridad dentro de las sociedades. La Solidaridad es uno de los Valores Olímpicos que la comunidad olímpica promueve activamente. La decisión de hoy de aumentar el Presupuesto de nuestros programas de Solidaridad para los próximos ciclos de cuatro años, en un 16 por ciento a USD 590 millones, es una manifestación muy contundente en tiempos de crisis mundial, dijo el Presidente del COI, Thomas Bach. Al 25 por ciento, el aumento de la financiación para dirigir los Programas de apoyo a los atletas es aún mayor que el aumento general. Además, los deportistas (atletas) como miembros del equipo olímpico, se beneficiarán del aumento del 25 por ciento para los CONs. El COI sigue ayudando a todos los CONs, especialmente a los que tienen mayores NECESIDADES, y también al equipo Olímpico del COI de Refugiados a través de una gama de Programas de priorizar el desarrollo de los atleta, y la formación y educación de su entorno.

Aumento del 25 por ciento para los Programas del apoyo a los atletas. Presentado por un miembro del CE y Presidente de los Juegos Olímpicos en Plan 2021-2024.- La Solidaridad Olímpica es apto para su propósito en el mundo Post Coronavirus, significando que todo el financiamiento y fondos de los programas de ir como una prioridad de Solidaridad Olímpica; ir como prioridad a los beneficiarios directos. Los ATLETAS y los Comités Olímpicos Nacionales. Los Programas de Atletas de Solidaridad Olímpica, tocan todos los aspectos del CICLO DE VIDA D UN ATLETA, desde la base al nivel ÉLITE y POST-CARRERA, y permanecerá en el corazón de las PRIORIDADES del deporte solidario.

Para asegurar que haya más oportunidades y BECAS OLÍMPICAS disponibles para los atletas se ha aumentado el presupuesto asignado a los Programas de apoyo a los deportistas fue aumentado en un 25 por ciento para el próximo cuatrienio. También se señaló durante la reunión que la descentralización, de una parte de los fondos a las Asociaciones Continentales, debe reforzarse con el fin de desarrollar Programas Sostenido que respondan a las especificidades Continentales, a tal efecto, el presupuesto asignado a cada CON para sus actividades NACIONALES se ha incrementado, (¿esto se habrá divulgado por el Jefe del COP, y su Letrada a todos los deportes que está en el COP?) por $500,000, por CON por Olimpiada, y los presupuestos por Programas específicos se han incrementado en un 24 por ciento. Por no abusar del espacio disponible, mañana seguiré divulgando lo que el COI considera las Prioridades de la Solidaridad Olímpica para 2021-2024, y el orden que sigue. Tomen Nota de Esto.