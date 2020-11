¿Cómo lucirá la Sele-Mayor de Fútbol frente a la ‘USA’ el 16 de Nov.?

Las Notas Sueltas. N°1) Pese a la reincidencia de Donald Trumph, y su entourage del Canal de ‘TV’ Fox News, encabezado por aduladores y contagiados de la Mitonomania de su Jefe, SEAN HANETY, Tucker Carlson, la dama Laura Ingram, que afirman con el abogado de Trumph, Rudy Juliani, que Trumph ganó las elecciones. En parte del Coctel del sábado 14 de noviembre 2020 resalté: “El mandatario Trumph se dirigió a los reporteros dos ocasiones y en ambas, y en ambas alegó que hubo un fraude generalizado en el CONTEO de las boletas, y prometiendo buscar desafíos legales en los Estados Indecisos. Dije: “Lo que quizás lo que aún le sigue doliendo al

Megalómano y Mitómano incurable, Donald Trumph, fue el GOLPE EN EL RIÑÓN, como se dice en el argot en el boxeo. En Phoenix, Arizona, de los 11 Votos Electorales de Joe Biden que aumentó sus Votos Electorales a 290, sobre los 270 Votos Electorales que se necesitan para ganar la presidencia.

Además de un voto de castigo, era un acto de homenaje a John Mc Cain a quien Trumph ultrajó como un perdedor porque fue prisionero de guerra. John McCain fue candidato a la Presidencia de ‘USA’ en el 2008, que fue ganada por Barrack Obama, y con elocuencia McCain le entregó la Presidencia.

Un nuevo presidente tiene que estar recibiendo informaciones de su antecesor, tal como hizo Barrack Obama con Donald Trumph cuando ganó la presidencia, ya que necesita recibir todas las informaciones relacionadas con la seguridad nacional. Como Biden fue Vice-Presidentes en los dos periodos presidenciales de Obama, y tiene experiencia, está haciendo sus propias pesquisas. La asesora del exVP del Gobierno de Barrack Obama, Jen Psaki,

dijo que el no haber recibido informes de inteligencia clasificadas podría perjudicar los preparativos para gobernar.

Algunos de los ‘aduladores y ‘YES-MAN’ de Trumph, ya comenzaron a preocuparse por las consecuencias de estos obstáculos, empezaron a decir que Biden debería tener acceso al menos a los INFORMES de inteligencia que recibe la Casa Blanca, para poseer la información más completa sobre las amenazas al país una ve asuma el poder.

Esto es una aceptación tácita de que Trump perdió sus aspiraciones de ser reelegido para un 2º periodo seguido.

Si hay algo que complace, y podría poner fin al abuso y atropello del maligno Donald Trump contra los cubanos, con su OBSESIÓN RACISTA, de destruir todo lo que hizo Barrack Obama, y uno de ellos, era reanudar las relaciones de ‘USA’ con Cuba. Desde luego esto favorecía al deporte, que es una de las fortalezas, del ‘Mayor de las Antillas’

Una nota, con fecha 13 de Nov. 2020, publicada en Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, tituló: “Organizaciones Danesas condenan BLOQUEO de ‘EE.UU’ a Cuba”. Parte del contenido dice: Copenhague: “Organizaciones Políticas y de solidaridad con Cuba en Dinamarca reiteraron su respaldo a la nación caribeña y denunciaron el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, divulgaron hoy fuentes diplomáticos. Miembros de la Asociación Dano-Cubana participaron en las demostraciones frente a la embajada norteamericana en esta capital y al Palacio de Christiansborg, sede del parlamento.

Además, divulgaron en las ciudades de Odense, Svendborg, y Kolding los propósitos de la campaña UNBLOK CUBA, (En el idioma español, desbloquear a Cuba). organizada para dar a conocer dar a conocer los graves de los

graves efectos de las agresiones estadounidenses contra la Mayor de las Antillas, y la necesidad de poner fin a un bloqueo de casi seis décadas de duración. Por su parte la Asociación envió una carta al ministro danés de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod para exigir que esta nación demande el cese de la Política hostil de Estados Unidos hacia Cuba. Con una órden directa de los mensajeros de Donald Trumph, el Jefe del ‘Buen Gobierno’ desde su ‘burbuja de Aire’, hizo que dieran marcha hacía a tras, los Médicos Cubanos contratados para venir a Panamá a dar su ayuda con la Pandemia de COVID-19. Siguiendo en esta línea, preocupa lo que está pasando en mi querido Panamá, un nuevo rebrote de de COVID-19. Las estadísticas mostraron un ascenso de infectado y fallecidos por Covid-19. Los Diarios señalaron 1,125 casos nuevos. Una vez más repito que podrá tener toda la buena fe, pero ese cargo, requiere una persona no solo de buena voluntad, pero con + experiencia que ‘SE’, el Dr. Francisco Sucre, y también está dando las mismas señales, la Directora General de Salud, Nadja Porcell. Dijo por la ‘TV’: “El repunte es una realidad, no solo a nivel internacional. Es una realidad en nuestro país”. Explicó que por ese motivo podrían paralizar las reaperturas de sectores económicos y ocurriría el cierre de cines, playas y balnearios, y sospecho que los gimnasios donde hacen ejercicios quedarán incluidos.

Pasando al deporte. Aunque los diarios elogiaron la actuación del Seleccionado Mayor de Fútbol que perdió 1-0 frente a la de Japón, en un partido amistoso en el Estadio de Austria, aunque no soy técnico, y especialista en la materia, como muchos en nuestro país, no me agradó un cien por ciento la actuación de nuestros jugadores. Está de más mencionar el papel de guarda-meta Luis ‘Manota’ Mejía que fue expulsado con una tarjeta rota. Hizo recordar que hacía falta un portero del nivel de Jaime Manuel Penedo. Para el ‘DT’, Thomas Christiansen, todo

luce bien. Para el lunes 16 de Nov. Panamá tendrá su segundo partido amistoso ante la Selección de ‘USA’ a las

2:30 p.m., en Austria. Hay que mencionar que la ‘Sele’ norteamericana, cuyo ‘DT’ desde el 2018 es Gregg Berhalter, que está en el Ranking FIFA, de N° 20, en septiembre 2020, empató 0-0,en su amistoso contra el equipo Gales.

Una de las novedades que encontrará el ‘DT’ Christiansen, es que encontrará una Sele de ‘USA’ sin sus grandes estrellas del pasado. No estarán presentes esas caras viejas : Cobi Jones, 1992-2004. Landon Donovan, 2000-2014. Marcelo Balboa, 1988-2000. Da Marcos Beesley, 2001-2017. Mejores goleadores, Clint Demsey, 2004-

2014, 57 goles, y London Donovan, 57 goles 2000-2014. Parte de la DEFENSA de ‘USA’: Dest Sergiño, (20 años, juega con el Barcelona) Christ Richard, (20 años, con el Bayen Munich). MEDIO CAMPISTAS: Weston McKennie, 22 años, (Juventus). Richard Ledezma, (20 años, ‘PSV’). Johnny Cardose, 19 años, Internacional Brasil) DELANTERO, Giovanni Reyna, 18 años, (Borussia Dortmund). La ventaja que podría tener Panamá, son los futbolistas que juegan en Europa, pero persiste la busca de protagonismo con el individualismo. No hay duda de que será una buena prueba para ambas selecciones.

Panamá terminó en el 2019, en el Puesto 81 en el Ranking FIFA, sigue de N° 9 en la CONCACAF. Si no ando un poco extraviado, en el Ranking de la CONCACAF. 1) Estados Unidos, Costa Rica, #50, 1427 Puntos, Previos, 1,773. Honduras # 63, 1,374 Puntos. Previos, 1,377. El Salvador, # 68, 1346 Puntos. Previos, 1,346 Puntos. Panamá # 77, 1,317 Puntos. Previos, 1305. Tomen Nota de Esto.