Más datos por qué Damaris Young no debe Presidir el COP, 2020-2024

Las Notas Sueltas de Hoy: N°1). Una de las cosas más preocupantes, es saber cuándo el Megalómano, y mentiroso

más grande del Universo, Donald Trumph, aceptará en público el triunfo de Joe Biden como presidente electo de los

Estados Unidos el 3 de Nov. 2020. Distintos expertos descartan que Trumph pueda revertir los resultados de la elección mediante demandas legales CARENTES hasta el presente de evidencia de fraude, y menos cuando un grupo de funcionarios electorales a nivel federal, estatal y local CONCLUYERA que la elección fue “las más seguras en la historia de ‘USA’. Sin embargo, algunos advierten que el actual presidente puede estar apuntando a otros objetivos menos evidentes. “Creo que hay una serie de razones por las que Trumph se niega a ceder y hace acusaciones falsas de fraude electoral, y entre ellos es muy probable que haya una motivación financiera”, le dice a

BBC Mundo Brenden Fischer, director de reforma federal en el Centro Legal de Campañas, un grupo sin fin de lucro y apartidista que promueve la transparencia política electoral.

Por otro lado, una publicación en Prensa Latina, Órgano oficial de Cuba, título: Washington 19 Nov. “Alertas sobre planes de Trumph para ROBAR ELECCIONES en ‘EE.UU’. Contenido: “Medios de prensa estadounidenses alertan hoy sobre planes del Presidente Donald Trumph para perpetuar dudas sobre el conteo de votos, sembrar el CAOS Y ROBAR las elecciones del 3 de noviembre. Sin llegar a ninguna parte en los tribunales, el esfuerzo disperso de Trumph para anular la victoria del presidente electo Joe Biden se desplaza hacia oscuras juntas electorales que certifican el voto, informa el analista de la Agencia Associeted Press (AP). El informe coinciden con divulgaciones de otros medios sobre los intentos de la Casa Blanca para desconocer la victoria demócrata en los comicios y que ahora se centra en los estados del campo de batalla que sellaron la victoria de Biden.

Cita la AP que en Michigan, dos funcionarios electorales republicanos del condado más grande del estado negaron inicialmente a certificar los resultados a pesar de que no había pruebas de fraude. En Arizona, los funcionarios se resisten a firmar el recuento de votos en un condado rural, agregó. El tiempo se está acabando para Trumph. En toda la nación, los recuentos y las impugnaciones deben terminar y los recuentos y las impugnaciones deben terminar y los resultados de las elecciones deber CERTIFICADOS para el 8 de diciembre. Siguen las dudas si Trumph aceptará en PÚBLICO el triunfo de

Joe Biden, como ha sido aceptado en casi todos los continentes. El Colegio Electoral elegirá formalmente el próximo presidente de ‘USA’ el 14 de diciembre. ¿Qué pasará?.

Tema de hoy: Como defiendo causas y no a personas, siempre recordando que no soy dueño de la verdad absoluta, y no pretendo serlo. “Como buenos Fariseos da la impresión que se está repartiendo la TÚNICA y las SANDALIAS del crucificado. En este caso el crucificado, es ocupar la presidencia del Comité Olímpico de Panamá, en las Elecciones para renovar la Junta Directiva, el 5 de diciembre 2020. Todos son los mismos. Se están creando nóminas y peleándose PUESTOS, pero ninguno presenta una sola propuesta de lo que harían si llegaran a dirigir el COP, en especial La Letrada del COP, Damaris (USA$) Young. Qué pena, y qué vergüenza, precisamente porque estamos en el mes de noviembre, el mes de la patria, que hace recordar a ese Canto-Autor Rubén Blades, que estando en el exterior, en el 2018, escribió la canción PATRIA. Parte dice: “Hace tiempo me preguntó un chiquillo , por el significado de la palabra PATRIA, y con el alma en la garganta le dije: “Patria son tantas cosas bellas”. “La Patria no la define el que suprime a su pueblo”, (en este caso los del COP de turno que quieren

ser reelegidos para el 2020-2024). Este acto de Damaris Young, Camilo Amado Varela, no es una de ellas. Tomen nota.

Primero hablaré como dice el Título Principal. “Más datos por qué Damaris Young no debe presidir el COP, 2020-2024. Sumario: “No ha dejado de violar los “Principios Fundamentales del Olímpismo”, que está bien claro y definido en la Carta Olímpica. Según mis pesquisas, entre las andanzas antideportivas, anti éticas que la Letrada Damaris Young, con financiamiento del COP, presidido por Camilo Amado Varela, ha violado reiteradamente el Principio Fundamental del Olímpismo, que uno es: “El Valor Educativo del Buen Ejemplo”. También el respeto a la Autonomía de las Federaciones y Asociaciones Deportivas. Con recursos del COP, el 8 de Nov de 2017, viajó Damaris (USA$) Young, con Camilo ‘Madurito’ Amado a Lausana Suiza, para montar el escenario, (recuerdo que ambos son Mitómanos) para intervenir la Asociación Panameña de Hockey, que preside el abogado Ademir Montenegro, lo que derivó en la visita a Panamá, de Alberto ‘Coco’ Budeisky Presidente de la Asociación Panamericana de Hockey, (PAHF), y la Presidenta de la ‘FIH’. Al enterarse del motivo, el Pres. de PAHF, fue claro a decir que no habían venido a Panamá para tomarse ninguna Asociación.

Con esa astucia de Camilo Amado Varela, y rostro de ‘yo no fuí’, y su Letrado Damaris Young, logró controlar al entonces ‘DG’ de Pandeportes, ‘El Cacique’ Mario Pérez y el ‘SDG’ Alberto Guerra. La Letrada Damaris (US$) Young no solo se INSTALÓ en una Oficina de Pandeportes, y que tuvo ACCESO a todos los Expedientes de las Federaciones Deportivas para controlar la ASESORÍA LEGAL, y propiciar pérdidas de expedientes, de recursos legales y notas, así como modificaciones a Estatutos. La Letrada representó como abogada a candidatos en elección de Clubes, Ligas, y Juntos Directivos, Federaciones, en abierto VIOLACIÓN de la TRANSPARENCIA, y del conflicto de intereses, y de neutralidad, que debió guardar ya que siendo Letrada y Asesora Legal de un organismo externo, como lo es el Comité Olímpico de Panamá, tenía que abstenerse, de intervenir en asuntos deportivo federativos nacionales.

Se hizo modificaciones a los Estatutos de unas organizaciones como LA GIMNASIA, donde logró incluir que todas las DISPUTAS tendrían que ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, (TADPAN), que en ese momento ni siquiera exsistía en la CC de P, pero que advertía que iban a perder control de la Federación, como a la postre ha sucedido. Otra modificación se hizo en la COMISIÓN DE BOLOS, donde incluyó el derecho a VOTO de los directivos de la Junta Directiva saliente, es decir, habían dos Clubes de Bolos con derecho a votos e iban a la elección contra siete votos cuyo periodo había vencido. ¿Cómo podemos poner de jefa del COP, a la Letrada Damaris (USA$) Young?.

Haciendo mis pesquisas, di con una Carta escrita en el Idioma Inglés, con fecha Panamá 17 de Nov. 2020. NOTA

N° 941-2020 GDG., y al final firmada ni más ni menos por el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda. Lo que me llamó la atención es que Cerda al parecer, como aconsejé ya se puso su ‘JHONNY COTTON’, porque le envió una

Copia a Camilo Amado Varela, que el 30 de Oct. 2020, se le venció su 2° periodo como Jefe del COP. Sobre la ‘FI’ de Gimnasia presidida por MORINAVE WATANABE de Japón, y de Secretario General está, N. BUOMPANI.

De Presidenta de la ‘Unión Panamericana de Gimnasia, está NAOMI CHIEKO VALENZO de México. ¿Y por qué

Menciono a estos tres (3) nombres, es porque reciben y leen el Coctel en forma cotidiana. He aquí el contenido de la Misiva del ‘DG’ en el idioma de Shakespeare’, y traducido al Idioma español Dice: “Su Excelencia: Morinari Watanabe, Presidente, de la Federación Internacional de Gimnasia. Avenida de la Gare 12, 103, Lausana Suiza.“Sr. Presidente: En este tiempo de incertidumbre, el mundo está pasando, debido a COVID-19y, como el Director General del Instituto Panameño de

Deportes, me gustaría enviarle, nuestro más cálido, saludo departe de toda la familia deportiva nacional. Está misiva contiene preocupaciones específicamente con el status de la Federación Panameña de Gimnasia, y me gustaría empezar con las Provisiones del Artículo 86 de la constitución Política de la República de Panamá, que lee como sigue: “El Estado promoverá el desarrollo de la CULTURA FÍSICA por medio de Instituciones Educativas (tome nota la ‘JD’ de la Fundación Panamá Primer Mundo) Recreativas, y DEPORTIVAS que será regulado por Ley, (el énfasis es nuestro).

Al Texto Único del Artículo 2 arriba, que incluye la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes, y la Ley 50 del 10 de diciembre de 2007, que reforma dicha ley que dice lo siguiente: “Corresponde a Pandeportes como el cuerpo más alto en el deporte, el DEBER PRINCIPAL, de Orientar, Promover, Dirigir y Coordinar, actividades deportivas en el territorio nacional para contribuir a la SALUD ESPIRITUAL, Armoniosa, Física y Moral del panameño, para hacerlo más

Adecuado en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, como parte de la sociedad y como ciudadano (el énfasis es nuestro).

En concreto, les informo que el ÚNICO PRESIDENTE ELECTO, y debidamente reconocido por la Resolución N°-129-FD.G, de FEBRERO 26, 2019 por el periodo 2018-2022, es el ciudadano PANAMEÑO, JAIME ANTONIO PÉREZ CÁCERES. Tomen nota de esto lectores.