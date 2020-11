EL COP no publica Fondos que recibió de ‘SO’ del COI y Panam-Sports en 2019 y 2020

Notas Sueltas: N°1) Garth Gayle, fue nombrado en nuevo Presidente de la Asociación Administrativa de Atletismo de Jamaica, (JAAA), al derrotar al ex medallismo Donald Quarrie, en la Asamblea General Anual, y el Congreso Anual de Votación en Kingston, Jamaica. Gayle era el ‘Secretario Honorario durante los últimos 20 años, recibió 236 votos contra 28 de Quarrie. Jamaica, con un nueva generación del relevo para los XXXII ‘JO’ de

Verano, Tokío 2021, espera estar entre los mejores medalleros del área del Caribe.

Nota N°2). Cuba nunca se queda atrás en cuanto al optimismo de hacer un papel decoroso, en competencias del Programa de Juegos Olímpicos. Un escrito en Prensa Latina, Órgano Oficial de Cuba, publicó en Granma, un escrito de Mailenys Oliva Ferrates con títiulo principal: “Estar en Forma, aspiración permanente del Deporte Cubano”. Contenido: “Con este ejército cualquier tarea, por difícil que parezca, se puede cumplir, afirmó aquí OSVALDO VENTO MONTILLER, presidente del INDER, al reconocer la labor de los trabajadores del sector en la provincia, que celebró el Día de la Cultura Física y el Deporte. “Estamos en un territorio que ha hecho un esfuerzo enorme para seguir defendiendo el deporte como una de las conquistas de la Revolución, y donde se trabaja muy duro para recuperar la infraestructura de sus instalaciones, añadió”.

Al mencionar los méritos de Granma, Vento Molinar dijo que el legado del atleta mayor, Fidel, es inspiración perenne en el quehacer deportivo de está región cargada de historia, donde pudo constatar el buen estado constructivo de varios combinados deportivos en zonas periféricas de la urbe bayamesa, y el mantenimiento realizado al estadio Mártires de Barbados. La provincia, apuntó, ha logrado consolidar los proyectos de la práctica masiva del deporte, una experiencia que queremos generalizar en el país con el rescate del talento deportivo en las comunidades intrincadas; el empleo de las investigaciones científicas en función de la práctica deportiva, y con una mayor incorporación de glorias del deporte en estos proyectos. En el futuro que estamos queriendo construir en el movimiento deportivo cubano, se impone, hoy más que nunca, un pensamiento renovador e innovador, subrayó.

‘Para hacer sostenible tal empeño, explicó que será necesario el nivel Científico y Pedagógico de los DOCENTES

DEL SECTOR (Tome nota de su ‘Burbuja de Aire, el auto-apoderado, desde su ‘Burbuja de Aire’, ‘SE’, ‘LCC’, Jefe del “! Buen Gobierno”¡, menos en el Deporte), así como activar, de acuerdo con las posibilidades del país, las

Minindustrias locales y creer medios e implementos deportivo, que fortalezcan desde la base, en cada territorio, la preparación de los atletas. (S.E., ‘LCC’, y ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerdá, y ‘DT’ de Deportes, Irving Saladino, esto se llama masificación deportiva). Este año atípico para el deporte nacional, el directivo reconoció también la intensa labor desempeñada por los trabajadores del Inder en diversos escenarios del enfrentamiento a la Covid-19, y la búsqueda de alternativas para mantener los entrenamientos durante el período de aislamiento físico. Tales estrategias han permitido que Cuba no RENUNCIE a su participación en los Juegos Olímpicos, hasta la fecha con 41 ATLETAS CLASIFICADOS, (aunque mantenemos el sueño de estar en Tokío con una composición de unos cien deportistas”. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°3) También de Prensa Latina, Órgano Oficial de Cuba, cuyo Autor es Enrique Ubieta Gómez, fechada en 28 de Nov 2020, titula: “San Isidro, un acto de ‘REALITY SHOW IMPERIAl”. “Se va Donald Trumph. Pero cubanos, que provocan vergüenza ajena, lo reclaman como “su” presidente. “¡TRUMP 2020!, gritan. Como presidente hizo casi todo para AHOGAR al pueblo de Cuba y tuvo el cinismo de decir que lo ‘Ayudaba’. Cuando impedía, retrasaba o aumentaba el costo de la llegada de los barcos de petróleo, o impedía el comercio o las TRANSFERENCIAS DE DINERO al país, decía socarrón: no saben gestionar la economía. Cuba, sin embargo, gestionó ejemplarmente los efectos de la pandemia y de la crisis económica internacional- y en un derroche de humanismo envió 53 BRIGADAS MÉDICAS a países pobres y a países ricos--, sus medicamentos y ensaya sus propias vacunas, amortiguó los cuantiosos daños de las intensas lluvias…y no dejó a nadie desamparado.

Esos TRUMPISTAS NACIDOS EN CUBA son “¡ (…) desertores que piden FUSIL en los ejércitos de la América

del Norte, que ahogó en sangre a sus indios (y a sus negros), y va de más a menos!” en palabras de José Martí. Después de un siglo y medio de luchas, ¿alguien duda que el imperialismo estadounidense le interesa Cuba y no la libertad o bienestar de Cuba?.

Tema de Hoy. He venido haciendo algunas pesquisas de CAMILO PÉREZ LÓPEZ MOREIRA, oriundo de Paraguay , y MIEMBRO DEL COI desde el 2018, como OBSERVADOR DE LA ASAMBLEA ELECTORAL DEL COP, el sábado 5 de Dic. 2020, para ELEGIR la Nueva Junta Directiva del COP, que aún preside ‘Don’ CAMILO AMADO VARELA, un MEGANÓMALO, MITÓMANO, Y JUDAS DEL OLIMPIAMO DE PANAMÁ, que es ‘vox-populi’, que su ‘Hado-Padrino’, es el no ‘muy bendito’ Peré Miró del COI. Si hay algo que tiene ‘Don’ Camilo Amado Varela, es que sabe ‘hipnotizar’ a las personas con acciones como hospedaje en Hoteles de 5 Estrellas como lo estará Camilo Pérez López, el HOTEL INTERCONTINENTAL MIRAMAR-PANAMÁ de, 5 ESTRELLAS, EN LA AVENDA BALBOA.

Estando el país en un aumento de casos de la Pandemia COVID-19 con 163,453 casos al hilvanar estas, con 3,039 DECESOS, y 142,872 Recuperados. En un acto humanitario el COP debía estar celebrando este acto en su NUEVA GALERA. También llevará al OBSERVADOR del COI, a las Esclusas de Miraflores, recorrido que recibió Peré Miró Sellares en su visita a Panamá en el 2018, donde el Mitómano ‘C.AV.’, vendió la idea de que invitado por el entonces Ministro de la Presidencia, ‘S.E’ ‘ALVARO ALEMÁN, y no era cierto, puesto que además de no recibirlo en el Palacio Presidencial, fue atendido por el Vice-Canciller, Luis Miguel Hincapié. Se gastó un dineral en un acto en el HOTEL WALDROF ASTORIA PANAMÁ, y no asistieron ninguna de las Autoridades de primera. Por último, en un ACTO en una ‘TV’, Peré MINTIÓ diciendo que el COP ACTUABA CON TRANSPARENCIA. Don Peré Miró con quien este servidor tenía una larga y vieja amistad, y hemos estado en actividades en los Cinco (5) continentes, y varias veces en Panamá, a última hora me invitó a una reunión, que no asisté.

Para estas Elecciones del 5 de Dic. 2020, para renovar la ‘JD’ del COP, para el Periodo, 2020-2024, hay un cúmulo de problemas por resolver, y sería curioso saber qué hará el Observador del COI. Según mis pesquisas, el COP no ha publicado los Fondos que recibió de ‘Solidaridad Olímpica del COI, y de ‘PANAM-SPORTS’ en 2019 y 2020. Sí refleja los Gastos Administrativos del 2018, y de 2019, y no lo que dio a los Atletas. He aquí los Gastos Generales y de Administración que se presentaron, por el Año Terminando el 31 de diciembre, y el año 2018. Salarios y Otras Remuneraciones. 2019: $139,853.0. En 2018: $118,279.0. Honorarios Profesionales. (no hay detalles): 2019: $119,201.0. En 2018: $118, 279.0. SOPORTE TÉCNICO y Desarrollo de Aplicaciones: 2019: $32,776. En 2018: $26,357.0. REPARACIONES y Mantenimiento: En 2019: $13,724.0. En 2018: $14,001. Papelería y Útiles de Oficina: En 2019: $11,212.0. En 2018: $35,269.0. CARGOS BANCARIOS. $5780.0. En 2018: $4,927.0. AJUSTE DE ACTIVO FIJO: En 2019: $2,225. En 2018: ‘0’.

ALQUILER. (recuerden que la Galera Modificada del COI, es propiedad del Estado). En 2018 $815.0. En 2019:

$2,194.0. Electricidad , Agua y Teléfono: En 2019: $2,016.0 En 2018: $1,918.0. TRASPORTE. En 2019: $1,1,084.0. En 2018: $2,608.0. Cuotas y suscripciones: En 2019: $544.0. En 2018: 494.0. DONACIONES: 2019 ‘0’. En el 2018: $150.0. VARIOS (no hay detalles) En 2019: $8,793.0. En el 2018.0 $13, 009. GRAN TOTALES.

En 2019: $339,402.0. En el 2018: $370,713.0. En el Punto 11, el COP señala que según el Art. N° 16 de la Leu 16 del Año 1995, el COP está exento de Pago de Impuesto Sobre la Renta. Mediante Resolución N° 201-19256 del 2 de Dic. de 2015, emitida por la Dirección General de Ingresos del ‘MEF’ se ordenó la inscripción del COP en el Registro de Personas o Entidades autorizadas para recibir donaciones y que las mismas sean deducidas del Impuesto Sobre la Renta, por sus donaciones que reciben.

Punto 12: EVENTOS SUBSEQUENTES: ‘El COP considera que producto de las ACTUALES circunstancias, producidas por el COVID-19, para el AÑO 2020, podrían VERSE AFECTADA la Ejecusión del PROGRAMA Y PROYECTOS, para las FEDERACIONES Y ATLETAS CUYOS FONDOS PROVIENEN DEL ESTADO, (Es curioso, pues, el COP tiene ‘chen-chen’ para hacer su Asamblea Electoral del 5 de Dic. 2020, en un Hotel de 5 Estrellas que su alquiler y uso no es ‘gratis), más que se prevé que la OPERACIÓN ADMINISTRATIVA se vea

AFECTADA, ya que su FUENTE de financiación fija- multianual proviene del COI. Sigo con ese punto mañana.