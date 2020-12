Las Elecciones del COP el Sáb., 12 de Dic. 2020, va sin la Presencia del Observador del COI

No hay 100 % de claridad, qué Nómina hará el papel de ‘Mandrake’ para ganar

Las Notas Sueltas. N°1) Recibí un Comunicado del Prensa del COI, fechado el 9 de diciembre con Título: “Cumbre Olímpico 12 de diciembre”. Contenido El Comité Olímpico Internacional, (COI) ha convocado IX Cumbre Olímpica

para el sábado 12 de diciembre 2020. Esta reunión se llevará a cabo de forma remota por VIDEOCONFERENCIA a través de un sistema electrónico seguro. Las discusiones se centrarán en varios temas de interés, y preocupación por el

Movimiento Olímpico, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokío 2020, los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022, la lucha contra el dopaje, Agenda Olímpica 2020, y deportes y Juegos Virtuales.

La Cumbre Olímpica reúne a destacados representantes del Movimiento Olímpico. Forma parte del actual diálogo y consulta sobre temas importantes y temas de trascendencia para el futuro del Movimiento Olímpico. Día y Fecha: sábado 12 de diciembre de 12 a 3:00 p.m. El COI emitirá un Comunicado de Prensa tras la Cumbre Olímpica, proporcionando información de las discusiones: LISTA DE PARTICIPANTES. Presidente del COI, Thomas Bach. Vicepresidentes del COI: Anita L. DEFRANTZ, Zaiquig YU, John COATES, Ser Miang NG. Miembros del ‘CE’ del COI: Kristy COVENTRY, Presidenta de la Comisión de Atletas. Nenad LALOVIC, Presidente de la Federación de Juegos Olímpicos de Verano.

FEDERACIONES INTERNACIONALES: Julio César MAGLIONE, Presidente de FINA. Morinari WATANABE, Presidente de la FIG. Gianni INFANTIVO, Presidente de FIFA. Sebastian COI, Presidente de Atletismo Mundial. Gian-Franco KASPER, Presidente de la FIS. René FASEL, Presidente de la IIHF. Jan DIJKEMA, Presidente de la ISU.

COMITÉS OLÍMPICOS NACIONALES.GOU Zhongwen, Presidente del Comité Olímpico de China. Susanne LYONS, Presidente del Comité Olímpico de los Estados Unidos, del Comité Paralímpico. Stanislav POZDNY AKOV, Presidente del Comité Olímpico de Rusia. ORGANIZACIONES RECONOCIDAS: Andrew PARSONS, Presidente de IPC. Francesco RICCI BITTI, Presidente de ASOIF. Ivo FERRIANI, Presidente de AIOWF. Robin MITCHELL, Presidente encargado de ACNO. Raffaele CHIULLI, Presidente de GAISF. INVITADO Witold BANKA, Presidente de WADA. David LAPPARTIENT, Presidente de la UCI y Chair de Esports and Gaming Liason Group. Tomen nota de esto.

Nota N°2) Un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, fechado el 9 de diciembre 2020, titula. “La Liga Diamente WANDA, libera Disciplinas Diamantes para el 2021, continúa tomando forma”. Contenido: El miércoles, la

WDL, publicó un Calendario completo y detallado para el próximo verano. Siguiendo un planificado reducción de números de disciplinas en el 2020, la Serie regresa a su programa completo de 32 Disciplinas Diamantes en 2021.

En cada disciplina los atletas competirán por puntos de la Liga Diamante en 13 reuniones de la serie durante el transcurso de la temporada.

Cada encuentra tendrá lugar en un Programa Mundial de Televisión de dos horas, y pondrá en escena al menos 13 disciplinas de diamante. Al Final de las 13 reuniones los atletas con más puntos en cada Disciplina Diamante, clasificará para un cupo en la Final de ‘WDL’ en Zurich. Veamos el CALENDARIO DE 2021. 1) RABAT, (MAR),

23 de mayo 2021. 2), DOHA (QAT), 28 DE MAYO 2021. 3), ROMA, (ITL), 4 de junio 2021. 4), OSLO, (NOR), 10

junio 2021. 5), ESTOCOLMO, (SWE), 4 de julio, 2021. 6), MÓNACO, (MON), 9 de julio 2021. 7), LONDRES (GBR), 13 de julio 2021. 8), SHANGHAI, (CHN), 14 de agosto 2021. 9), EUGENE, (USA), 21 de agosto 2021. 10),

(CHINA), 22 de agosto 2021. 11) LAUSANNE, (SUI), 26 de agosto, 2021. 12), PARÍS, (FRA), 28 de agosto 2021,

13), BRUSELA, (BEL), 3 de septiembre 2021. 14), ZURICH, (SUI), 8th-9th septiembre 2021.

Tema de hoy. Voy a ser breve en el Coctel del hoy, con Título Principal: “La Elección del COP del sábado 5 de Dic. va sin la presencia del Observador designado por el Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI) Dr. Thomas Bach, CAMILO PÉREZ LÓPEZ MOREIRA, regresó no sé si a su país natal, Paraguay, o otra misión. Es sumado a la despedida de dos de los Miembros de lo que llamaban ‘Comité Electoral Independiente. Ambas Nóminas la de “Los

Atletas Primeros’ con el Dr. Saúl Saucedo, candidato a la Presidencia, y por el COP, de la Nómina (Sueño Olímpico Panamá), encabezada por ‘La Letrada’ Damaris (USA$) Young, designarán un miembro de su ‘CEI’, para las elecciones que harán el sábado 12 de diciembre 2020, en la Galera Remozada del COP, en los Llanos de Curundú.

Algo aún no me ha convencido, con el rey de los ´trucos’ Camilo Amado Varela, y su Letrada, al afirmar que las Nóminas necesitan 38votos para ganar, pero alerta que hay un total de 40 federaciones y asociaciones (32 de ellos dan 2 votos por ser olímpicos. Por allí está el nefasto Marcos Ostrander y su hijo, del Remo, que no celebran torneos pera reclaman 2 votos cada uno. Tampoco estoy convencido del caso del Lic. Luis Núñez Martínez, con conflicto de intereses. Estoy haciendo algunas pesquisas, y espero darlos a conocer antes de las elecciones del sábado 5 de Dic.