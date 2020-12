No fue Electa la Letrada Damaris Young, Jefa del COP, para el 2020-2024.

Comienzo por recordar que en la parte final del Coctel del jueves 10 de Dic. 2020, con Título Principal: “Las Elecciones del COP, el sábado 12 de Dic. 2020, va sin la Presencia del Observador del COI”. En la parte final dije: “Algo que no me ha convencido, con el rey de los 'trucos' Camilo Amado Varela, y su Letrada, al FIRMAR QUE LAS NÓMINAS NECESITAN 38 VOTOS PARA GANAR, pero alerta que hay un total de 40 Federaciones y Asociaciones, (32 de ellos dan 2 votos por ser Olímpicos. Por allí está el nefasto MARCOS OSTRANDER y su HIJO, del Remo, que no celebran torneos pero reclaman 2 VOTOS CADA UNO.

He aquí un escrito el domingo 13 de Dic. 2020, a las 12:00 a.m. , de mi amigo y colega, Jimmy Young, en el Diario El Siglo, con Título Principal: “Una Mujer Liderará el Deporte Panameño”. Superó por un estrecho margen a Saúl Saucedo. La abogada y ex seleccionada nacional de baloncesto Damaris Young, se convirtió en la primera mujer en presidir el Comité Olímpico de Panamá (COP), al ser proclamada victoriosa de la elección celebrada ayer sábado, tras superar a Saúl Saucedo, médico y también ex atleta. En la votación celebrada éste sábado, Young, quién fungió como asesora legal del Comité Olímpico de Panamá, derrotó por mayoría simple: 37-36 a Saucedo, en una votación en la que se produjo UN VOTO EN BLANCO.

Las nominas que compitieron por la presidencia del COP fueron: “Sueño Olímpico Panamá', liderada por Young, y 'Los Atletas Primeros', la que era comandada por Saucedo. La joven abogada mostro su agradecimiento con quienes confiaron en su propuesta 'Sueño Olímpico', con la que pretende llevar adelante el trabajo que en los últimos ocho años realizó Camilo Amado, presidente de la organización deportiva, y con quién ha trabajado como uno de sus más estrechos colaboradores. El proceso se llevó a cabo vía zoom, siendo la primera vez que se efectúa una elección bajo ese sistema, principalmente por la situación de la pandemia del COVID-19. Saúl Saucedo felicitó a los Miembros de la Comisión Electoral Independiente por el trabajo que realizo: “Ha sido un ejercicio democrático limpio. Estoy satisfecho”, apuntó Saucedo, quién lideró la nómina 'Los Atletas Primero'.

Saucedo aceptó la su derrota, sin embargo, otros aspirantes a la directiva del COP, en vista de que se desechó la elección por nóminas, se mostraron inconformes con los resultados. Ana Mae Orillac se convirtió en la vicepresidenta del COP, siendo la primera vez que las dos principales puestos de la organización serán ocupados por mujeres. Tomás Cianca y Danilo Velasco empataron por el puesto de secretario general, mientras que José Álvarez y Ramón Cardoze igualaron en el cargo de tesorero', finalizó diciendo el colega Jimmy Young.

Para que los selectos lectores del Coctel, comiencen a entender el Título Principal de hoy: “No fue Electa la Letrada Damaris Young, Jefa del COP, para el 2020-2024”. Y el SUMARIO. “El CEI' aclaró que no recibió los 38 votos, sino 37, Tiene que ir a una 2ª Vuelta”. Veamos lo que dice el ARTÍCULO 17 de los Estatutos Vigentes del Comité Olímpicos de Panamá, (COP) 1. “El procedimiento eleccionario debe ser de la siguiente manera”. A) En la Asamblea General que precede a la Asamblea General Electiva, la Asamblea General debe elegir una Comisión Electoral Independiente la cual será TOTALMENTE RESPONSABLE, de desarrollar, monitorear, y conducir el proceso electoral COMO UN TODO, (desde la recepción de las nominaciones hasta la proclamación de los RESULTADOS FINALES. Esta 'CEI' deberá estar compuesta por 3 MIEMBROS, incluyendo un Presidente y DOS (2) SUBSTITUTOS. Tomen nota de esto Lectores: (PUNTO J) Si hay UNO o DOS CANDIDATOS (s) para una misma posición, el CANDIDATO QUE OBTENGA 50% +1 de los votos válidamente emitidos en la primera ronda, deberá ser DECLARADO ELEGIDO. (PUNTO k) Si hay más de DOS CANDIDATOS y ninguno de estos OBTIENE AL MENOS 50% +1 de los votos válidamente emitidos EN LA 1ª RONDA, DEBERÁ LLEVARSE a cabo UNA SEGUNDA VUELTA ENTRE LOS dos CANDIDATOS que obtengan el mayor número de votos válidamente EMITIDOS EN LA PRIMERA RONDA”. El las Elecciones del Sábado 15 de Dic. 2020, los VOTOS VÁLIDOS ERAN 74. De esa cantidad (UN VOTO FUE EN BLANCO). Por eso la 'CEI', sostuvo que el VOTO EN BLANCO MANIFESTÓ EL SENTIMIENTO su voto no está con ninguno de los dos candidatos (Saucedo-Young), para saca el total de votos válidos que eran 74, por lo tanto que la mitad, el 50% + 1, son 38 votos.

El 'CEI' en forma clara dijo que los dos CANDIDATOS, (DAMARIS YOUNG-SAÚCEDO), tienen que ir a una Segunda Vuelta. El Comité Olímpico de Panamá, tiene que convocar a UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para que se haga la segunda vuelta. La Letrada Damaris Young obtuvo 37 votos, y Saúl Saucedo 36. También tendrán que ir a una SEGUNDA VUELTA, los cargo de SECRETARIO GENERAL que terminaron empatados entre TOMÁS CIANCA DEL BOXEO, Y DANILO VELASCO DEL SOFTBOL, empata-ron para el puesto de Secretario General. JOSÉ ÁLVAREZ y RAMÓN CARDOZE Jr. para el cargo de Tesorero. Los otros cargos alcanzaron los votos.

Como este espacio defiende causas y no a personas, debo censurar la actitud tanto del Dr. Saúl Saucedo que preside la Nómina a la Jefatura del COP, (“Los Atleta Primeros”), que junto con el 'DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, ignoraron los consejos que no debían permitir los 4 VOTOS DEL REMO, del nefasto Marcos Ostrander y su Hijo con el Remo. Tampoco el Voto de CARLOS HERRERA de la Gimnasia, que había denunciado en carta al Pres. del COI, Thomas Bach, que no tenía su reconocimiento, y el Pres. Legal, era Carlos Antonio Pérez Cáceres. Como Saucedo y el DG de Pandeportes, querían de todas maneras que el hijo del no muy bendito Ramón Cardoze, Ramón Cardoze Jr. fuese el nueve Tesorero del COP, de 2020-2024, y haciendo alarde de que contaban con los votos para ganar, no hicieron casos a los sanos asesoramientos. Tomen Nota de Esto.

En forma sucinta por hoy, lo que es la FUNDACIÓN UNIÓN PANAMEÑA DE REMO AFICIONADO. No está afiliada a Pandeportes, como lo exige la Ley 50 del 2007, que rige el deporte en la República de Panamá. Su Personería Jurídica, Folio N° 25030546. Fundación Privada Vigente Dólares Americana. $10,000.00, Ilimitada Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Derecho/Acto/Otras Operaciones. Asiento Electrónica 300299. Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de INTERÉS PRIVADO. Derecho de Calificación, Derecho de Tasa Única, 307847/2020. (Trámite Jurídico) Memorial para la Dirección de Asesoría Legal. AGENTE PRESIDENTE: MULFORD & OSTRANDER. MIEM. PRES. Asociación Roberto Ostrander-Mulford Lasso. SECRETARIO: MARCOS DAVID OSTRANDER MULFORD. TESORERO: CARLOS SANFLIPPO LEONE. 'VP'. CARLOS SANPLIPPO LEONE. ¿Qué les parece estos comerciantes que también explotan el Deporte Olímpico de Panamá. Tomen nota de esto.