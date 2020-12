Urge que del “Buen Gobierno” surja propuestas para una Nueva Ley del Deporte

Las Notas Sueltas. N°1) En verdad no sé hasta cuando seguirá el deterioro de nuestro Boxeo Olímpico. Hay que recordar los grandes momentos de nuestro boxeo rentado, en especial aquella época que se refería a Panamá, como ‘Cuna de Campeones Mundiales’, y recordar al entonces Coronal Rubén Darío Paredes, Alto Comisionado del Deporte, que obligó a los campeones a invertir para de sus ingresos en la compra de una casa. En el Decreto Ejecutivo 599, de 20 de Nov. de 2008. Artículo 75: “Pandeportes, otorgará a partir del año 2009, un reconocimiento ECONÓMICO VITALICIO de $500.00, a los deportistas que en representación del país obtengan el título de CAMPEÓN MUNDIAL, Olímpico, Paralímpico en competencias individuales a partir de la vigencia de este Decreto. Aunque se hizo para los boxeadores, los demás Deportes Olímpicos fueron agregados. Artículo 76: “Pandeportes otorgará a partir del año 2009, un reconocimiento ECONÓMICO VITALICIO de $500.00, a los deportistas que en representación del país, hayan obtenido antes de la vigencia de este decreto, el título de campeón mundial, y paralímpico en competencias individuales.

Artículo 77. Pandeportes reconocerá a partir del año 2009, a todos los deportistas campeones mundiales que actualmente gozan de una pensión mensual de $300.00, un AUMENTO DE $200.00. En consecuencia, la pensión mensual vitalicia de los deportistas campeones mundiales, será de $500.00. Artículo 78. El deportista, el entrenador, el dirigente deportivo, y los árbitros u oficiales que sean seleccionados para representar a la República de Panamá en eventos y competencias deportivas, tendrán derecho a obtener permiso en su puesto de trabajo o centro de enseñanza para entrenar y desplazarse EL TIEMPO QUE REQUIERA su participación. Para la finalidad de esta disposición, Pandeportes certificará la participación correspondiente”. Tomen nota de esto.

Lo expuesto es una prueba del deterioro actual de nuestro deporte profesional. Este servidor que tiene idoneidad para comentar tanto del Boxeo Olímpico como Profesional, no tenía al boxeador JAIME ARBOLETA, como alto excepcional. Es por ello, y pese a que utilizó todas las facilidades arriba explicadas, perdió por la VÍA DEL ‘KO’

frente a CHRIS COLBERT, el pasado sábado en el Asalto N°11, por el Cetro Interino Súper Pluma de la ‘AMB’, en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Colbert hizo despliegue de su superioridad, hasta que vino el desenlace. Tanto en el Rentado, como Boxeo Olímpico, no contamos con boxeadores de nivel, y tampoco buenos prospectos.

Nota Suelta N°2) Por tener otros temas que abordar, hoy tan solo mencionaré el Título de un Comunicado de Prensa de la Agencia Mundial Antidopaje, (AMA/WADA), que preside Witold Banka, de su oficina principal en Montreal, Canadá, con fecha, diciembre 2020. “TÍTULO PRINCIPAL: “WADA Firmó un Acuerdo de Asociación con la Agencia Polaca Antidopaje en Europa”. Parte del Contenido: “Proyecto Piloto de Educación Global a local

ayudará a potenciar las capacidades, de la fuerza laboral antidopaje en beneficio del deporte limpio en todo el mundo. Seguiré mañana con este tema interminable de WADA, de su lucha contra el dopaje en el deporte.

Nota N° 3). En el Coctel del Lunes 14 de Dic.2020, el Título Principal leía: No fue Electa la Letrada Damaris Young, Jefa del COP, para el 2020-2024”. SUMARIO: La ‘CEI’, aclaró el que no recibe los 38 Votos, sino 37.

tiene que ir a una 2ª Vuelta”. En la primera parte del contenido, comencé por recordar que en la parte final del Coctel del jueves 10 de Dic. 2020, con Título Principal: “Las Elecciones del COP, el sábado 12 de Dic. 2020, va sin la Presencia del Observador del COI”. En la parte final dije: “Algo que no me ha convencido, con el rey de los ‘trucos’ Camilo Amado Varela, y su Letrada, al FIRMAR QUE LAS NÓMINAS NECESITAN 38 VOTOS PARA GANAR, pero alerta que hay un total de 40 Federaciones y Asociaciones (32 de ellos dan 2 votos por ser Olímpicos). Por allí está el nefasto MARCOS OSTRANDER y su HIJO, de Remo, que no celebran. En la votación del sábado 12 de Dic. 2020, La Letrada Damaris Young, superó a su rival el Dr. Saúl Saucedo, por mayoría simple de 37-36, en una votación en que se produjo un voto en blanco.

El Comité Electoral Independiente’, máxima autoridad de las Elecciones del inicio hasta la proclamación de los ganadores, aclaró que no recibió LOS 38 VOTOS SINO 37, y tiene que ir a una SEGUNDA VUELTA. El ‘CEI’en forma clara dijo que los dos candidato (Damaris Young- Saúl Saucedo) Para sacar el total de votos Válidos que eran 74, por lo tanto que la Mitad, el 50+1 son 38 votos. Para la SEGUNDA VUELTA, el Comité Olímpico de Panamá tiene que convocar una Asamblea General Extraordinaria para que se haga la Segunda Vuelta. Esto fue aprobado por la ‘CEI’. Como la Mitomanía para algunos con incurables. Veamos lo que está Circulando en la WEB, a fin de que el COI intervenga y declare a la Letrada, Damaris (USD$) Young, nueva Jefa del COP, para

el 2020-2024.

Sacó su ‘Currículo haciendo alarde de sus Estudios en Derecho y Ciencias Políticas. Aunque no ha estado en JO’, sino en unos ‘JCA’, se declaró Atleta Olímpica. Después de declarar lo que es y no dijo: “GANÉ LA ELECCIÓN POR UN VOTO, CON 100% DE PARTICIPANTES. (Como experta en la Mitonomania, no informa que la Comisión Electoral Independiente, máxima Autoridad de las Elecciones Acorde con el Artículo 17 (Punto J)

Si hay UNO o DOS candidatos para una misma posición, el Candidato que OBTENGA 50% +1 de los votos válidamente en la Primera Ronda, deberá ser declarado ELEGIDO. (Punto K). Si hay DOS o más Candidatos (Damaris Young y Saúl Saucedo), y ninguno de estos obtiene al menos el 50% +1, de los Votos Válidamente Emitidos en la 1ª Ronda, DEBERÁ llevarse a cabo una segunda vuelta entre los candidatos que obtengan el mayor número de votos válidamente emitidos en la primera ronda. Los Votos Válidos eran 74, certificados por la ‘CEI’.

Esto lo está ocultando La Letrada en su NOTA DE SÚPLICA para que sea declarada, Jefa del COP, para el periodo 20202-2024 diciendo, y es falso que: “AHORAS UN GRUPO DE POLÍTICOS Y CITA ESTOS NOMBRES: HD. BENICIO ROBINSON, FRANZ WEVER, LUIS BARRÍA, MIGUEL’MIKE’ VANEGAS, Y FERNANDO ARCE, quieren destronarla. Lo que no ha dicho La Letrada Damaris (USA$) Young, y quizás no lo sabe el Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, Don Peré Miró, o James Mcleod, que le envió una Carta al DG. de Pandeportes, es que ella estuvo ocupando UN CARGO POLÍTICO, en el Palacio Presidencial de ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, con SALARIO MENSUAL DE $4,000.00, y al mismo tiempo de Asesor Legal del Jefe del COP,

Camilo Amado Varela. También en el mencionado video donde hacer alarde de que ‘ella es y es’, ocupa cargos de sobra.

Sobre el tema de hoy. El Título Principal del Coctel dice: “Urge que del “Buen Gobierno”, surja propuestas para una Nueva Ley del Deporte”. SUMARIO. “Debe imitar la Cumbre de Rep. Dominicana para Reformar su Ley Deportiva”. En nuestro deporte, y tengo que decirlo en voz alta, y es que el titular del Instituto Panameño de Deportes, Eduardo Cerda, con salario Base de $ 5,500.00 al mes sin agregar Gastos de Representación,. ‘SDG’, Luis Denis Arce, Salario base, $, 5,000.00 al mes + Gastos de Representación. El ASESOR LEGAL, Humberto Andrés Collado Castillo, que quizás es un excelente Letrado, pero no en asuntos de Deportes, $4,000.00, al mes. Secretario General. Manuel Gustavo González, $4,700.00 al mes. Roberto Durán, Embajador Deportivo, $4,000.0

al mes. IRVING SALADINO, Director Técnico de Deportes y Recreación, $3,700.00 al mes +Gastos de Representación.

En la Planilla Transitoria. Sigue Doña Cecilia Virginia Arosemena Vásquez, Alias Doña Cecilia Pescao, de Asesora, con salario mensual de $4,000.00. Eric Gustavo Pontón (que nadie le priva de ese cargo fantasma que ocupa, de Secretario Ejecutivo, con Salario Mensual de $3,500.00). Allí está Gustavo Padilla de Letrado con $2,500.00. Nuestro deporte Competitivo necesita una reforma urgente, antes de esa insistencia de convertirlo en un MINISTERIO DE DEPORTE, repleto de personas sin tener la menor idea de la importancia del Metodólogo en una Institución Deportiva. No quieren estudiar, por lo menos viajar a Cuba para estudiar. Muchos como lo he denunciado en el ‘Coctel’ están en Planillas en distintos Ministerios. Pues, en República Dominicana, un escrito de Helenny Amparo, publicado en el LISTÍN DIARIO, el sábado 12 de Dic. 2020, titula. “En Cumbre del Deporte abogan por REFORMA a la Ley que rige ese sector). Parte del Contenido: “El Proyecto de reforma a la Ley General del Deporte, que se discute en la Cámara de Diputados, fue el tema central de la Cumbre por el Deporte, que se discute en la Cámara de Diputados realizado este sábado por CDN y CDN Deportes en el Hotel Jaragua. Mañana entraré en más detalles, para ver si le llama la atención al Jefe del ‘Buen Gobierno’, menos en Deporte, ‘LCC’, para ver si esa millonada que se gasta en deporte, comienza a dar buenos resultados. Tomen Nota.