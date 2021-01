Otro ¡Cuento de Hadas! de Mary Triny Zea, con las Elec. del COP, 2020-2024

Las Notas Sueltas: N°1. En la nueva elección de PANAM-SPORTS, que preside ILLIC NEVEN, de nacionalida chilena, pero de mentalidad, gringa’, y uno de los aduladores de Donald Trumph, que perdió las elecciones presidenciales el 3 de noviembre 2020, y no quiere ceder la presidencia al ganador Joe Biden. En el GRUPO 1 y 2, dejó por fuera a Camilo Amado Varela, y a su Letrada Damaris ‘USA$) Young, y de ‘Centro-América, solo está Juan Santiago Estrada García, que ocupa el cargo de Secretario General de Comité Olímpico de Nicaragua. Al parecer, se ha olvidado de Camilo ‘Madurito’ Amado, que le dio el voto ganador, en las Elecciones del 2017, pese a que su voto estaba comprometido con el candidato de República Dominicana.

La ‘AG’ de Panam-Sports, se llevó a cabo de manera VIRTUAL, producto de la pandemia de COVID-19. Su reelección era unánime ya que era el candidato único. Recibió los 52 votos emitidos. Quién también fue elegido en un cargo fue Miguel Ángel Mujica, titular del CON de Chile. Representará a los países del Grupo 3, en el Comité

Ejecutivo de Panam-Sports, además de 9 países de Sud-América, están Guyana, Surinam, y Trinidad & Tobago.

En la 1ª Vice-Pre. Mario Moccia, (Arg.) 2ª Vice-Pre. (Jimena Saldaña, (Méx). 3ª Vice-Pre. (Keith Joseph, (San Vicente y Granadina). Sec.General Ivar Sisniega (México). Tesorero Richard Peterkin, (Santa Lucía).

Nota Suelta N°2. Una noticia que tiene a los dirigentes del CON de Puerto Rico, donde fue reelegida SARA ROSARIO, bailando la ‘Tirinana en un solo píes’, está reflejada en una noticia publicada el 29 de Dic. 2020, en el Diario ‘El Nuevo Día’ de Puerto Rico, escrita por Sara Del Valle Hernández con Título: “Líderes del Movimiento Olímpico se muestran complacidos con la nominación del ex atleta olímpico: RAY QUIÑONES, para dirigir el Departamento de Recreación y Deportes, (DRD) ha sido recibido con beneplácito por los integrantes del movimiento del país, (que contraste de un escrito por la dama Sara Del Valle Hernández, en el ‘Diario El Nuevo Día de Puerto Rico, con el ¡Cuento de Hadas! de Mary Triny Zea, en el Diario la Prensa de Panamá, en un gran espliegue publicitario elogiando al Mitómano Camilo Amado Varela y su Letrada Damaris (USA$) Young, y desacreditando al Gobierno de Turno, a la libre. ¿Qué es un Cuento de Hadas?. “Es una historia Ficticia, que puede contener personajes folclóricos, tales como hadas, duendes, brujas, sirenas, etc. etc. Para la colega Mary Triny Zea, son el HD. Benicio Robinson, y Franz Wever, y al parecer, ha sumado al Dr. Saúl Saucedo, que aspira a la Presidencia del COP de 2020-2024).

Una de la primeras en darle la bienvenida a Ray Quiñones, fue la presidenta de COPUR, Sara Rosario, quien destacó su preparación y su trasfondo como atleta. “Estoy contenta. Creo que ha sido una buena designación. Ray viene de la academia, es un educador físico que trabaja en el departamento (en el DRD) en la época cuando George Rosario dirigía el DRD. Fue atleta y viene del ambiente universitario, que también le ha dado buenos frutos en el deporte al país y donde se hace mucho con menos”, expresó Rosario. La líder del Copur entiende que este nombramiento no deberá tener problemas para ser confirmado en el Senado”. Qué les parece lectores?.

Nota N° 3 Otra Noticia del Mismo Diario, ‘El Nuevo Día’ de Puerto Rico, escrito por Carlos González el 29 de Dic. 2020, hizo recordar a ese gran boxeador puertorriqueño. Título Principal: “Tribunal de apelaciones decide a favor de Tito Trinidad. Contenido: “El Tribunal de Apelaciones no acogió la petición presentada por los abogados de Banco Popular de Puerto Rico para que el panel deje sin efecto la determinación del juez Anthony Cuevas Ramos que le ordenó a la institución financiera completar unas transferencias de dinero a las cuentas del ex campeón mundial de boxeo, Félix ‘Tito’ Trinidad.

El pasado noviembre, Cuevas Ramos resolvió que Banco Popular debía depositar en un periodo de 24 horas la suma de $720,000 a una cuenta personal de Trinidad, así como los intereses acumulados a razón de 4.5%. También consignar $444,800 además de los intereses a razón de 4.5% a otra cuenta en Oriental Bank para un total de $1,184,800. Como parte de la resolución, Cuevas Ramos también pagar $30,000. Por concepto de honorarios de abogados por causa de considerar su acción de haber detenido los pagos como una ‘temeridad’. Banco Popular acudió al Tribunal de Apelaciones para detener dichas obligaciones. En el escrito sometido, los abogados insistieron que la decisión de Cuevas Ramos era errada dado que el balance de una cuenta ‘money market’ de donde provienen los fondos vía intereses generados se agotó y, por ello, no es posible continuar con el acuerdo que ha estado vigente desde el 2014. Asimismo, solicitaron que el ex boxeador ejecute una deuda de $529,606 por estar en incumplimiento desde el pasado abril con pagos pertinentes a una línea de crédito de $13.7 millones. Tomen nota de esto.

Profundizando en el Tema de hoy con el ¡Cuento de Hadas! de Mary Triny Zea. “La Relación de POLÍTICOS y EX FUNCIONARIOS con la nómina ‘LOS ATLETAS PRIMEROS’. Menciona a Saúl Saucedo, Presidente. Fernando Arce Mendizábal, ‘VP’, (Diputado de la ‘AN’ (PRD), hermano de Luis Arce Mendizábal (SD de Pandeportes). Dirigentes del Fútbol. Ludgardis Arrue, Sub.Sec. Presidenta del Club Pentatlón. Luis Francisco Sucre, actual Ministro de Salud, es el Secretario de ese Club). Luis Barría Fiscal Ex diputado. Preside la Asociación d Tiro con Arco. Nominó y respalda la Nómina, Franz Wever Zaldívar. Pres de la FPN. Ex diputado ex secretario y actual abogado de la Asamblea Nacional. PANDEPORTES. Luis Denis Arce Mendizábal Sub-Director. Gustavo Padilla. Asesor Legal. Amigo de Saúl Saucedo. Directivo de la Org. Glorias Deportivas. Director de ONAD. Apoderado Legal de la Fede-béisbol, que preside el Diputado Benicio Robinson (PRD). Ramón Arturo Cardoze Sánchez ‘SD’ de Administración y Finanzas. Aspirante a tesorero en la directiva del COP como parte de la nómina de Saucedo.

Pregunta: ¿Qué la distinguida Triny Zea conoce de los Dirigentes del COI, comenzando por el Pres. Dr. Thomas Bach? Sabe que en su vida privada era Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Michael Weinig de Alemania. Presidente o Miembro de diferentes Compañías. Socio Principal de Firmas de Abogados Especializados

En Leyes Económicas y Financieras. Es miembro del COI desde 1991. Esto no afectó su carrera como atleta olímpico. Tampoco sabe Triny Zea, y creo que no sabe que Tomas Bach ha visitado a nuestro Panamá en dos oportunidades, un para donar al COP, una Camioneta, Mercedes Bentz,para el uso del COP. Tampoco Triny sabe quién es Anita de Frantz de los Estados Unidos, la única mujer que ha ocupado la ‘VP’ del COI, y fue candidata a la Presidencia en el 2021, donde fue elegido el DG. Jaques Rogge, Pres. del COI. Como abogada ha estado vinculada muchas Empresas comerciales.

Triny, ha detallado todo de la Nómina del Dr. Saúl Saucedo, pero dudo que la leído un Twitt que está circulando, y parte dice: ‘El vividor con los Gobiernos de Martinelli y Varela y parte de este, (Laurentino Cortizo Cohen). No Menciona cómo llegó a la Presidencia del COP en el 2012, sin experiencia y conocimiento del Mov. Olímpico, y que el entonces DG. de Pandeportes, Javier Tejeira, y Melitón Sánchez, entonces Miembro Activo del COI, ayudó a que consiguiera los votos, para ocupar la Pres. del COP en el 2012. Su reelección en el 2016, fue por trampa Mediante una Comisión Electoral Independiente, nombrado de a DEDO, de tres miembros, 2 del Exterior, con la complicidad de uno de Panamá, y fue reelegido en forma fraudulenta. No dice. Triny Zea, que los Estatutos del COP, que siendo Camilo Amado Varela, un Megalómano, y Mitómano sin cura, aprovechó que en coro decía que era PRIMO del Pres. Juan Carlos Varela, y en forma fraudulenta fue inscrito en el Registro Público.

Triny debe publicar en forma detallada todos los aspirantes a cargo en la Nómina de La Letrada Damaris (USA$) Young, y recordar, que al Presidente ‘SE’ ‘LCC’, que hoy critica, estuvo cobrando en la Planilla de la Presidencia.

Debe recordar Triny Zea, que este personaje Camilo Amado Varela, y su distinguida Esposa, Teresita Medrano de Varela, tienen casos pendientes, en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, presentado por Jaime Antonio Pérez, Presdente electo de la Federación Panameña de Gimnasia 2018-2022, que también incluye a Carlos Herrera, por el presunto DELITO DE FALSEDAD. Seguiré mañana con análisis en donde con algunas preguntas y respuestas comprometen al Mitómano Camilo Varela Amado a dar respuestas. Tomen nota de esto.