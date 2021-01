El papel de ‘Judas’ de Andrés Buckley, y Emanuel Núñez, de la Comisión Electoral ‘Independiente’

Cosas curiosas. El Coctel del jueves 14 de enero de 2021, título: “Camilo A. Varela, Jefe del COP, rehusa cumplir el Artículo 17, de los Estatutos del COP”. SUMARIO: No respeta ni acepta a la ‘C.E.I.”. como el Órgano Superior de Las Elecciones cada 4 Años”. Parte del Contenido. “ Si miramos tres (3) de los Principales Diarios del País, fechados el miércoles 13 de enero 2021, que abordaron las Elecciones del Comité Olímpico de Panamá, del 12 de Dic., 2020, para renovar la Junta Directiva 2020-2024: El Diario la Prensa, un escrito de Claudio Orlando Pino, tituló: “COP pide investigar hechos reportados por ‘La Prensa’, recurre al COI”. Amado informó que estará solicitando al COI, la designación de una COMISIÓN INDEPENDIENTE, en Coordinación con CADA FEDE. INT.CONCERNIDA, para que se INVESTIGUEN las alegaciones de supuestos pagos y sobornos surgidos en torno al proceso electoral del COP, así como posible intervención de funcionarios de Pandep. en la Asamblea Nacional.

La Asamblea cerró con fuertes señalamientos del Delegado de Ciclismo, Emir Samudio dirigido a Amado. A esto debo recordar que cuando se trata de Camilo Amado Varela, me estoy refiriendo a un Megalómano, Mitómano, y Judas del Olímpismo Panameño y su Letrada Damaris Young. Un escrito del estimado colega, Joel Isaac González del ‘Diario Crítica’, fechado el miércoles 13 de enero 2021: “Continúa sin resolverse. Sumario: “El actual presidente Camilo Amado, remitiera los resultados que se dieron del acto al COI para que tome una decisión, (¿qué fue lo que entregó al COI?) , mientras la Nómina “Los Atletas Primeros”, que esta opción no se apega al Estatuto Nacional. La crisis en Comité Olímpico de Panamá (COP), se acentúa en lo que se refiere al proceso electoral de este organismo deportivo. Y es que las elecciones para elegir la Nueva Junta Directiva del COP no ha podido concluir debido a que están pendiente por definir los Puestos de PRESIDENTE, SECRETSRIO y TESORERO.

En los Cargos de Secretario y Tesorero hubo un empate entre los aspirantes de las dos nóminas. El Punto Principal es la PRESIDENCIA en el que la Candidata de la Nómina “Sueño Olímpico”, Damaris Young, se vio favorecida 37-36 (además hubo un voto en blanco) sobre Saúl Saucedo, (Los Atletas Primero). Pero de acuerdo con los Estatutos del COP, para ser proclamado en un puesto de elección, el aspirante, debe obtener la mitad + 1 de los Voto, requisito que no logró YOUNG, tal como lo señaló, LA COMISIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE, (Buckley, Vanegas, y Luis Manuel Núñez que la preside la ‘C.E.I.’. El actual Pres. del COP, Camilo ‘Madurito’ Amado Varela, ignoró a los integrantes de la ‘C.E.I.’, anunció que remitirá un informe del proceso electoral al COI para que reconozca a los miembros de la Junta Directiva para el cuatrienio 2020-2024, y que para esas posiciones que no sean reconocidas, se realice una Segunda Vuelta.

Esta decisión no fue del agrado del la presidencia Saúl Saucedo, y Miguel ‘Mike’ Vanegas, Miembro de la ‘C.E.I.’, y el de mayor conocimiento de Olimpismo, y con todo respeto, inclusive sobre, Illic Neven, Presidente de Panam-Sports, y de Don Camilo Pérez López Moreira, Miembro del COI, y Presidente del CON de Paraguay, que fue designado por el Pres. del COI, Dr. Thomas Bach, observador del proceso eleccionario del COP, 2020-2024. En la continuación de la reanudación de la Asamblea Electiva Independiente se le llamó a la reunión realizada el 11 de enero de 2021. El aún Pres del COP, no permitió la palabra de dos Miembros de la ‘C.E.I.’, Miguel ‘Mike’ Vanegas, y Andrés Buckley, pese a que el Jefe de la ‘C.E.I.’ Luis Núñez, un condiscípulo de la Letrada Damaris Young, y dice sí a todo lo que opina dijo: “Que expresaba su opinión, personal, y no la de la ‘C.E.I’. Hay una grabación donde el Lic. Miguel ‘Mike’ Vanegas, dio docencia completa del Artículo 17 de la Carta Olímpica de las Funciones del ‘C.E.I”. que se desarrolla cada CUATRO AÑO, no tiene la facultad que está usurpando, está bajo el Control de la ‘C.E.I.’ que es totalmente de desarrollar, monitorear, y conducir el PROCESO ELECCIONARIO COMO UN TODO, desde la Recepción de las Nóminas, hasta la Proclamación de los Resultados, según el Artículo 17 Acápite A, de los Estatutos Vigentes del COP. Por lo tanto el Pres. del COP, no tiene facultad alguna, para entre otras cosas. Vanegas dijo: “Entre otras cosas, lo que ha dictado la Corte Suprema de Justicia en numerables sentencias, respecto a la conducta que debe exhibir, el Comité Olímpico de Panamá.

El Periódico ‘Mi Diario’ en la Página 11, jueves 14 de enero 2021, escrito por Víctor Bárcenas: “ELECTA”. DAMARIS YOUNG”. “La Lic. Damaris Young fue proclamada ayer presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), de acuerdo con la Carta Divulgada por el Comité Olímpico Internacional. (que publiquen esta carta, para ver quién la firma, y en base a qué). “La misma indica que Young regirá el organismo por el periodo 2021-2024, en detrimento de su rival en estas elecciones Saúl Saucedo. Igualmente se reconoce el resto de los miembros electos de la nueva Junta Directiva de COP, para el periodo antes mencionado.

DIARIO METRO LIBRE: en la Página 21 jueves 14 de enero 2021. Tituló: La nueva presidenta del COP. (Redacción). SUMARIO: “Tras un MES DE INCERTIDUMBRE, Damaris Young fue proclamada y RECONOCIDA Como la próxima dirigente del olimpismo local, (¿vieron dicho documento, y quién o quiénes lo firmaron?). “La Ex atleta fue declarada electa como la nueva presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP). La Comisión Electoral Independiente, (C.E.I.). (la integran: Andrés Buckly, Emanuel Núñez, que la preside, y Miguel Vanegas, Que por su declaración en este Diario, de su RENUNCIA, irrevocable en este acto de ‘Judas’, es evidente que fue de los dos restantes) . Según mis pesquisas, y tratando el Art. 17-A de los Estatutos del COP, como ‘papel que usan para la letrina’.

En está Página 21 del Diario Metro Libre titula: “Dimite Miembro de la Comisión Electoral Independiente, (C.E.I.) “El abogado Miguel Vanegas comunicó su “Irrevocable renuncia” como integrante de la Comisión Electoral Independiente (C.E.I.) del Comité Olímpico de Panamá (COP), al presidente de la misma Luis Núñez. Vanegas a través de un escrito, señalo CIERTAS IRREGULARIDADES luego de las votaciones del pasado 12 de diciembre.

Y lamentó: “los constantes y públicos intentos POR MANIPULAR, los resultados proclamados por nosotros”. No CLAUDICARÉ en la lucha por el respeto de la AUTONOMÍA DEL COP y respeto a su Estatuto, y a las normas de la Carta Olímpica aplicables y por el obligatorio respeto a la a las leyes y a la legislación deportiva nacional que debe Tener el COP”. La toca al Gobierno recurrir a las Instancias para que se respeten las Leyes del País, que rigen el Deporte en General. Tomen nota de esto.

Hay un Tuit de de LUISÍN MEJIA DE Centro Caribe Sports, (ODECABE) Felicitando a la Letrada Young. Y otro de Illic Neven, de ‘ PANAM-SPORTS. Así es.