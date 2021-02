¡“Otra Patinada”!: La Letrada Damaris Young, quiere construir 2 “Centros de Alto Rendimiento”

Dijo: “Su creación no es responsabilidad del COP, es vital para que los atletas puedan entrenar”

Tema de hoy: Tuve a bien leer en la Página 7ª Del Diario La Prensa, del miércoles 10 de febrero de 2021, firmado por el colega Claudio Orlando Pino, que es el Editor de Deportes de ‘Mi Diario, un escrrito con Título Damaris Young, (conocida como La Letrada, de Camilo Amado Varela) con título “Damaris Young, con plan ambicioso que incluye centros de alto rendimiento”. Antes de entrar en detalles, invito al colega Carlos Orlando Pino, que laboró en la ‘Decana’ “La Estrella de Panamá”, a recordar las palabras del periodista ‘CARLOS SOLÉ BOSCH’, que fue Jefe de Redacción de La Estrella de Panamá, que dijo: (y lo siguen los colegas de ambos sexos que laboran en la Estrella de Panamá y el Diario El Siglo). “El Periodista que no INFORMA LA VERDAD, jamás podrá gozar de la credibilidad de Los lectores”.

Es necesario ir a la fuente para obtener informaciones COMPLETAS y VERACES, para transmitir a los lectores, y no limitarse exclusivamente a lo que señalan los dirigentes o técnicos, que muchas veces pueden estar incompletas, o Interpretadas como mejor le conviene”. Sigo con el contenido de la publicación del colega Pino de La Letrada: “Meta Olímpica Panamá”, es la punta de lanza que emprende la presidenta electa del Comité Olímpico de Panamá, (COP),

Damaris Young, para la elaboración del plan estratégico para el periodo 2121-2024. El COP dio inicio a una serie de Conversatorios con atletas, medios de comunicación, entrenadores, equipos de ciencia del deporte, profesores de educación física, coordinadores deportivos y federados.

Como parte de la estrategia, que arranca al finalizar los Juegos Olímpicos de Tokío- programados entre el 23 de julio al 8 de agosto próximos, se incluye la CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS de ALTO RENDIMIENTO en la Capital y en el Interior. “La creación de un Centro de Alto Rendimiento no es responsabilidad del COP; sin embargo, HACER ESE PROYECTO ES VITAL para garantizar un LUGAR APTO para que los atletas puedan entrenar, Dijo Young. Añadió que este y otro proyectos son resultado de una CONSULTA efectuada en federaciones y asociaciones Deportivas”. El 97% de los encuestados, (¿quiénes hicieron dicha encuesta?) acordó que carecen de equipamiento e Indumentaria adecuada para que sus atletas se preparen. Otro 83% de los deportes panameños (¿ a qué llaman deportes Panameños?) carece de un entrenador que lleve a cabo una preparación adecuada”, comentó Young. En realidad lo que hizo el Colega Claudio Pino, fue un trabajo de Relacionista Público, diciendo cada letra de Damaris Young. Lo invito a leer las noticias internacionales. Un escrito de Joe Sommerlad publicada el 10 de Feb. 2021. Tituló “Estamos perdido: “Fox News sufre peores Índices de Audiencia en 20 años”. Parte del Contenido: “FOX NEWS ha Caído en el tercer lugar entre la cadena de televisión por cable de Estados Unidos, languideciendo detrás de CNN y

MSNBC en el último mes de Donald en la Casa Blanca cuando los televidentes conservadores abandonaron la Casa Blanca. Periodistas como SEAN HANITY, LAURA INGRAM y TUCKER CARLSON, no pudieron continuar con su falacia de que le robaron las Elecciones a Donald Trump, cuando no se materializó ninguna para apoyar esa afirmación Y luchó por encontrar ataques sustanciales contra la administración entrante de Biden. Gracias a estos periodistas farsantes ocupó el tercer lugar en atraer audiencias en el grupo demográfico de 25 a 54 años, crucial para asegurar futuros compromisos publicitarios, un mínimo que no ha alcanzado desde octubre de 2001.

¿Estará Claudio Pino, al tanto que por la Mitomanía del comentarista, LOU DOBBS de FOX NEWS, de presentar como ciertas todas las Mentiras de Donald Trumph, los directivos se vieron obligados a cancelar su programa, un presentador de derecha conocida para darles eco a teorías de conspiración y uno de los más fervientes partidarios del expresidente Donald Trumph, en los medios de comunicación estadounidense. Afirma el Megalómano, que defenderá su derecho a la libertad de expresión durante el juicio político. ‘Fox News’ y Dobbs fueron DEMANDADOS por difamación por la de tecnología de Votación ‘Smartmatic’, que le reclama 2,700 millones de dólares a la cadena por promover falsas afirmaciones y noticias frente a que la compañía estuvo involucrada en UN FRAUDE en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos”.

Volviendo al panorama de Panamá, una nota Por Redacción Digital La Estrella, Actualizada 30/03/2010, con Título: “Justificación para uso de Fondos de la CSS para jalada de los cabellos”: “La justificación de que los fondos de la Caja del Seguro Social( CSS) van a rendir más beneficios parece muy jalada de los cabellos porque si me dicen que esa fue La causa creo que hay otros negocios más lucrativos que los Corredores”, apuntó Trocha Abierta el es director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Ing. Juan José Amado III”. A esto agrego que según Mis pesquisas el Ing. Amado estuvo involucrado en el Proyecto de Vivienda de la CSS. La sede de los XXIV JCA y del Caribe del 2022, fue otorgada al Comité Olímpico de Panamá, el 5 de Feb. del 2017, en una Asamblea General Extraordinaria en Barranquilla, Colombia. Además de Camilo Amado Varela, Jefe del COP estaba, Alberto Barrera, que también se prestó pese a que tiene más conocimientos técnicos. Como siempre estaba ‘Colado’, Eric Pontón, ‘El Crazy-Glue’ de los ‘DG’ de Pandeportes. Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo, El ‘Showman’ Bob Arango, Irving Saladino, su Letrada Damaris Young, y la Estratega de Mercadeo, Mónica Franco, y los tres, hablaba de Construir un Centro de Alto Rendimiento por $40 millones. Nunca se supo el local de la construcción, y todo murió allí. COPAN (Comité Organizador de los 24° JCC 2022, se instaló en un Edificio Lujoso y Nuevo. (DORADO CITY CENTER), en la Avenido llamada ‘Tumba Muerto’, Frente al ‘Price- Smart. Henry Pozo ganaba sueldo de $9,000.00

al mes. Su ‘Cantalante’ LUIS GASPAR CRESPO: $ 7,000.00. EMILIO WONG salido de la nada, y usurpador de la Jefatura del Tenis de Mesa, $5,000.00 al mes. DIEGO CASTILLO, hijo de Carlos Castillo, que como Pres. de la FPN usurpó los artículos, y tiene deudas, sin cancelar, Salario de $, 3500.00 al mes. Esto, y por la negliencia del ‘0’ a la izquierda que dirige Pan-Deportes esto es lo que la Letrada quiere revivir, ignorando que el Comité Olímpico no tiene atletas, sino las Federaciones y Asociaciones reconocidas por Pandeportes. Corrijo su disparate en cuanto a lo que es un Centro de Alto Rendimiento, y teniendo a tantos Galenos Cubanos en Panamá, puede conseguir una explicación de lo que es un CEARE.

El COP se rige por su propio Estatuto y Reglamentos, los cuales NO PODRÁN estar en CONTRADICCIÓN, con el ordenamiento JURÍDICO DE LA REP. DE PANAMÁ. (¿lo sabrá La Letrada, el HD’Héctor Brands, Eduardo Cerda, etc.?). Para la participación de un atleta en los Juegos Olímpicos y Regionales, en Representación de Panamá, con derecho al uso de los símbolos patrios, Y EL APOYO OFICIAL DEL ESTADO, por conducto del Instituto Nacional de Deportes, debe cumplir con los siguientes requisitos. A) haber sido PRE-seleccionado por el COP, en base a las recomendaciones de las Federaciones u Organizaciones Dep. Nacionales. B).Los atletas deben HABER CUMPLIDO con el proceso de PREPARACIÓN FÍSICA, TÉCNICO Y CIENTÍFICO, programado con el Instituto Nacional de Deportes, en los Centros de Alto Rendimiento, y de Medicina Deportiva.

En la actualidad no existe en Pandeportes, ni el CEMED, y mucho menos el CEARE. Prueba es el ‘merengue’, la patinada de La Letrada Damaris, de que va a construir DOS CEARES. Mañana terminaré con este tema. Tomen nota.