Cuba y Brasil, los países latinos con Oro en Boxeo, en los 31° Juegos Olímpicos Brasil 2016

Tema de hoy: Siendo el Boxeo, quizás el deporte que más renombre le ha dado a Panamá con Campeones Mundiales.

El Primero, Alfonso Teófilo Brown, Campeón Mundial de Peso Gallo. De allí sigo con Ismael Laguna, Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán. Eusebio Pedroza, Antonio Amaya, Jorge Luján, Ernesto Marcel, que consolidó ese seudónimo: “Panamá Cuna de Campeones Mundiales”. Eso llevó al Gobierno Militar del General Omar Torrijos, y al Teniente Coronel, Rubén Darío Paredes, Alto Comisionado del Deporte, para ayudar a Ismael Laguna, no solo le regalaron una Casa en Altos de Bethania, sino una pensión vitalicia, que hoy no solo lo disfrutan los Campeones Mundiales, sino ‘Raimundo y todo el mundo. El Teniente Coronel Paredes: Obligaba a los campeones a comprar una

Casa con el dinero que ganaban en sus peleas titulares.

Se aproximan los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío 2021, y habrá torneo Clasificatorio en los 5 Continentes.

19, (ÁFRICA, (Dakar, Senegal). 2), ASIA (AMAN). 3), LONDRES, (GRAN BRETAÑA). 4), AMÉRICA, (Buenos Aires, Argentina, del 10 al 17 de mayo 2021). 5), EUROPA, (París, Francia.). Estarán participando 49 Atletas, 33 Hombres y 16 Mujeres. Veamos el Estado de Medallero del Boxeo Olímpico, MASCULINO de los XXXI ‘JO’ de Verano, #1) Uzbekistán, 3 de Oro, 2 de Plata, 2 de Bronce. Totales 7 Medallas. #2), CUBA: 3 de Oro, y 3 de Bronce, Totales 6 medallas. #3), Francia, 2 de Oro, 2 de Plata, 2 de Bronce. Totales 6. #4), Kazajistán: 1 de Oro, 2 de Plata, y 2 de Bronce. Totales, 5 Medallas. #5) Estados Unidos: 1 de Oro, 1 de Plata, 1 de Bronce. Totales 3 Medallas. #5), Gran Bretaña, 1 de Oro, 1 de Plata, 1 de Bronce. Totales 3 Medallas. #7), Rusia.1 de Oro y 3 de Bronce. Totales 4 preseas.

#8), BRASIL: 1 de Oro, Totales 1 Medalla. #9), China: 1 de Plata y 3 de Bronce. Totales 4 Medallas. #10), Colombia, 1 de Plata, y 1 de Bronce. Total 2 Medallas. #10). Azerbaiyán: 1 de Plata, y 1 de Bronce. Totales 2 Medallas. #12), Noruega: 1 Medalla de Bronce. #13), Están: Alemania, Croacia, Finlandia, Marruecos, MÉXICO, Mongolia, y VENEZUELA, con una medalla de bronce cada uno. Esta es la realidad que confrontaría el Boxeo Olímpico de Hombres.

Este fue el resultado del Boxeo Olímpico Femenino, en los ‘JO’ de Verano, Brasil, 2016. DIVISIÓN MOSCA, (41-51 KGS). Oro: Nicola Adames (GBR). Presea de Plata. Francia. Bronce. Ren Cancán, (China). Ingrit Valencia, (Colombia). DIVISIÓN LIGERO (60 KGS). Oro: Estela Mosley (Francia). Plats: Yin Jangua, (China). Bronce: Finlandia, Rusia: DIVISIÓN (69-75 KGS). Oro: Claressa Shields, (USA). Plata Nauchaka Fontijn, (Holanda). Bronce (China y Kazajistán). Tomen nota de esto.

Con Más Deportes. Esta lo que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que ahora preside Humane Nai, de Rep. de Malí, África. FIBA, tiene 214 Asociados de 5 Continentes. 1). FIBA África. 2). FIBA Américas (está Panamá Clasificado de N°47, y ahora tiene a Flor Meléndez de su ‘Director Técnico). Los quintetos masculinos de mejor nivel

en el Ranking son: N°1) USA, N°2) España, N°3), Australia, N°4), Argentina, N°10), Brasil, N°18) Pto. Rico. N°19 Rep. DOM., N° 21, Canadá, y N°43, Uruguay. La FIBA AMÉRICA, ‘Qualifier 2022, tiene como escenario a San Juan, Puerto, y otros escenarios. En la Ventana #3, del jueves, Feb. 18, Chile se enfrentará a Argentina, y Colombia vs. Venezuela. En esa Ventana 3, de Feb. 19, le toca al seleccionado de Panamá, medirse con Brasil. El 22 de Feb. Panamá se presentará contra Uruguay, y Paraguay frente a Brasil. Estaré pendiente del resultado. Tomen Nota.

La Nota Suelta: Recibí un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, (World Athlete, en el idioma inglés), que Preside, Sebastian Coe, con fecha de lunes 15 de febrero de 2021. Título Principal: “Con Récord Mundial de 5 KM, Chepkoech puso sus habilidades récord en carrera, en pantalla completa”. Contenido: Esa fue una de las primeras

Asignaciones posteriores a la carrera de Beatrice Chepkoech, después de su sensacional 14.43, actuación en M Mónaco, el domingo para recortar un segundo del récord mundial de la distancia. A juzgar por su ‘CV’, ella tiene un punto. En la Diamond League, reunión anual en el Principado en el 2018, Chepkoech rompió el récord mundial en la carrera de

Obstáculos de 3,000 Metros por más de ocho segundos, llevando el evento a un territorio desconocido, si decidiera hacerse más prolífica en las carreteras.

El domingo fue su primera carrera en ruta desde 2014. No hay razón para creer que no puedo hacerlo en distancias de Carretera, lo que ha logrado en la pista. No esperaba romper el Récord Mundial, admitió Chepkoech. He estado en Europa las últimas dos semanas, así que no esperaba correr tan rápido. Hacía frío y había mucho viento, pero intenté Seguir mi marcapasos y todo fue perfecto. He aquí algo del currículo, que nuestras exponentes del Atletismo deben Conocer de Beatrice Chepkoech, que nació en Kenia, África el 6 de julio de 2019. Es Campeona Mundial, Doha, 2019 de 3,000 Mts con Obstáculos. Marcas Personales al Aire Libre. 800 Metros Planos, 2.05.13 (Ordenan 30 de mayo 2015). 1,500 Metros, 4:03.09 (Gold Coast, 10 de abril de 2017). 3,000 Metros, 8.28.66. (Mónaco 21 de julio 2017). 5,000 Metros, 14:39.33, (Bruselas, 1º de septiembre 2017). 3,000 Metros con Obstáculos, 8:44.32 (Mónaco 20 de julio 2018. (RÉCORD MUNDIAL). Actuación en Pista Cubierta en 1,500 Metros Planos, 4.02:09, (Récord Nacional Dusseldorf). 3,000Metros , 8.39: 15, en Ostrava. Queda pendiente mi Análisis profundo de la Propuesta de la Junta Ejecutiva del COI al cerrar su Agenda Olímpica 2020, por la nueva Agenda Olímpica 2000+5, como Hoja Estratégica 2025, que deberá aprobar el Comité Ejecutivo (CE) en la Próxima

Sesión del COI. Tomen Nota de Esto.