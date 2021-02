Visible el favoritismo de algunos Deportes Olímpicos de Panamá

Discriminados: Tiro Dep., Hockey, Bádminton, Softbol, Patinaje, etc

Para abordar el tema de hoy considero importante comenzar con citar esta frase: “La Democracia sole sobrevive cuando la VERDAD Gobierna el dia”. ‘Ipso Facto’, me obliga a citar el Artículo 19 de la Constitución Política de Panamá que dice: “No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, CLASE

SOCIAL, sexo, religión o IDEAS POLÍTICAS”. Pues, leí en la página 7A del DIARIO LA PRENSA, (Redacción), un título principal: “Arqueros panameños ya cuentan con un lugar apto para ENTRENAR Y COMPETIR. Contenido: “La Ciudad Deportiva Irving Saladino es la casa de varias disciplinas, entre ellas, el tiro con arco. Del hecho, recientemente

se concretó la apertura del primer Centro de Formación de Tiro con Arco, en el que los amantes de esa disciplina pueden ir a ‘entrenar o competir’. Tomen nota de esto.

Luis Barría, actual presidente de la Asociación Panameña de Tiro con Arco (ANTAP), habló sobre esta obra y los futuros compromisos que afrontará Panamá en este deporte en el 2021. “Tenemos que agradecerle a Pandeportes por el diseño y construcción de esta instalación que de inmediato estará a la orden de nuestros atletas, (¿con cuántos atletas cuentan, y donde residen?) cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y de programación, agregó el titular de la Antap, acompañado del entrenador nacional, Gary Hernández, y del secretario de la Asociación, Diego Bethancourt.

Barría explicó que este nuevo coliseo había sido una de las máximas aspiraciones de todos los arqueros panameños. “Nuestros atletas deseaban tener un lugar seguro, (también los atletas de otros deportes) en el que pudieran tirar.

Era como un sueño frustrado desde hace muchas décadas. Así como tan pronto asumimos como directiva nos dimos la Tarea de ‘gestionar y lograr’ los presupuestos, diseños y construcción del mismo, hasta hacerlo realidad’, dijo. Con este logro, garantizamos que todos nuestros arqueros, (pregunto otra vez, ¿cuántos son?) pueden entrenar en las condiciones en que se compite internacionalmente, indicó”. En el Coctel, en cuanto a la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el entonces ‘DG’ de Pandeportes, ‘El Cacique’ MARIO AUGUSTO PÉREZ, y el SDG, Alberto Guerra, con una especie de ‘complejo’, con el aval del Presidente de la Rep., ‘El Tortugón’ ‘SE’, JCV’, en el 2019, aprobaron la construcción de TRES PROYECTO, sin incluir que ya habían permitido a la FEPAFUT, construir su mansión allí.

Allí ya habían aprobado construir un nuevo ESTADO DE FÚTBOL AMERICANO con el nombre de Emilio Royo.

Estaba a cargo de la Constructora ‘Riga-Service SA’, por un monto de 7 MILLONES 320 MIL USD$. Su capacidad era para 3200 personas CON BUTACAS en las tres graderías que tendría dicho coliseo. El terreno de juego sería de Grama sintética con medida de 120 x 53 yardas, dimensiones exigidas por la Liga Nacional de Fútbol. (ven lectores ese Complejo Yankees que tiene muchos panameños que estudiaron en USA). La familia se mostraron contento por esa Construcción con dineros de las ‘arcas’ del Estado Panameño. ¿Qué les parece lectores? Se habló de la construcción de un CENTRO DE COMBATE por ‘Construcciones y Edificaciones del Pacífico, y que tendría un costo de USA$ 3 Millones 116 mil, beneficiando a los atletas de los deportes de combate como: “Lucha, Taekwondo, Karate, Boxeo, Judo, Jiu Jitsu, también levantamiento de pesas. (Tremendo gol). Como señalé arriba, el TIRO CON ARCO se salvó con esa inversión de 1 Millón 869 Mil USD$. Tiene seis (6) Clubes. 1), Club Guardia de Orión. 2), Flecha Norte, 3), Bowman, 4), West Archern,5), Centinelas del Oeste, 6), Club de Tiro con Arco Coclé. El Presidente elegido 2019-2022, es Luis Alejandro Barría Moscoso. ‘VP’, Julio Guillermo Márquez. ‘SG’, Diego Enrique Bethancourt.

Sobre el Tiro Con Arco, quiero compartir con ustedes lectores, que desde el inicio de la historia el ser humano ha utilizado la arquería, al principio para cazar y defenderse, y en los tiempos modernos como deporte. Existen SIETE MODALIDADES. 1) Tiro con arco diana al aire libre. 2), Tiro con arco en sala. 3), Tiro de Campo, 4), Tiro con arco de larga distancia. 5), Carrera Arco,6), Esquí Arco, 7), Recorrido en Bosque. El Presidente de la ‘FI’ de Tiro con Arco, es Ugar Erdener, y su oficina está en Lausana, Suiza. No podemos incurrir en el disparate mayúsculo de hablar de clasificar para los 32° Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2021. Es hora de que Pandeportes, deje de Discriminar a deportes como el Tiro Deportivo que ha estado en Juegos Olímpicos. Pese al esfuerzo para la construcción de un local para practicar y masificar este deporte, como los participantes no son de los nombres élites de los políticos del ‘Buen Gobierno’, no reciben atenciones. Un deporte que es atractivo en los colegios, y fácil de

masificar, es el Hockey que preside el Lic. Ademir Montenegro, y no recibe el apoyo que merece, de ‘Rasputín Cerda, alias el ‘Monje Loco’, que sigue al frente de Pandeportes. Esta es la realidad de nuestro deporte olímpico.

La Nota Suela de hoy. Una nota de la Agencia EFE, de martes 23 de Feb. de 2021, originada en Lima. Tituló: “El COI pide a Perú vacunar contra la COVID-19 a sus deportistas para Tokío 2020. Contenido: El Comité Olímpico Internacional (COI) solicitó al Gobierno de Perú VACUNAR a sus deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokío 2020 antes de emprender su viaje a Japón. En una carta remitida al presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, manifestó que apreciaría firmemente que los equipos olímpicos y paralímpicos de Perú pudieran vacunarse antes de los Juegos Olímpicos de Tokío 2020”. Pese a que recordó que el COI ha confirmado que la vacunación no será OBLIGATORIA para los participantes en los Juegos, reconoció que “sin duda sería un elemento importante para contribuir a la seguridad de los Juegos Olímpicos”.

Esto no solo sería un acto de seguridad para su equipo olímpico, sino también una demostración de solidaridad con sus compañeros de los otros 205 comités olímpicos nacionales y con nuestros anfitriones japoneses”, aseveró Bach en su misiva, publicada este martes por el Comité Olímpico Peruano (COP). El COI enfatizó que la vacunación de los deportistas se pueda realizar respetando “las prioridades nacionales establecido para vacunar a los grupos vulnerables, al personal sanitario y a todos los que mantienen la seguridad de nuestros asociados. En ese sentido, el plan de vacunación de Perú contra la Covid-19 no incluye de momento a los deportistas olímpicos como un grupo prioritario dentro de sus tres fases para la aplicación masiva de las vacunas.

De momento , en Perú apenas se han vacunado unas 186,000 personas con la primera dosis de la vacuna del farmacéutica estatal China Sinopharm, que son parte del único millón de dosis adquirido hasta ahora por el Gobierno Peruano. Además, la solicitud del COI pocos días después de que se destapara el “VACUNAGATE”, el escándalo de las vacunas secretas de altos funcionarios peruanos y de sus familiares al completo gracias a un exclusivo lote de dosis llegado al país para el ensayo clínico que realizaba Sinopharm en Perú de su vacuna.’. Y por allí sigue el jefe del COI.