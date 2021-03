Sigue el Silencio de Pandeportes sobre ciclistas en el 'Tour' de los Emiratos Árabes Unidos 2021

Tema de hoy. Iniciamos el tercer mes del año 2021, y no hay indicio algunos de que el auto-apodado, ¡“Buen Gobierno”!, desde su ‘Burbuja de Aire’, que no incluye el deporte Olímpico y Escolar, todo indica que mantendrá a su ‘0’ a la Izquierda en lo que es. Dep. Olímp. y Escolar, Eduardo Cerda, ‘Alias, ‘Rasputín el Monje Loco’, seguirá haciendo más de lo mismo. No ha dado información actualizado de nuestros Ciclistas de Ruta, que participan el ‘Tour’ de los Emiratos Árabes Unidos, 2021. Pero eso sí, en su sitio Web, resalta y posando informaciones como la Creación de la ‘Academia Deportiva con Propósito’. Pandeportes y Ministerio de Gobierno, a cargo de ‘SE’ Janaina Tewaney Mencona. Todo involucra cifras millonarias.

Por otro lado, y ahora hablando de Irving Saladino, que ocupa el cargo de ‘DT’ de Deportes y Recreación, debe rendir Informe Económico y Técnico, de lo gastado en su fase en donde una gráfica reflejaba a 15 PERSONAS que llamó su ‘Equipo Técnico Metodológico’ en donde en la primera fase viajaron a las Provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, para saber lo que hay, y mejorar el deporte en todas las Provincias. En la Segunda Etapa en el mes de febrero, afirmó Saladino que era para viajar a Panamá Este y Oeste, Colón Darién y las Comarcas. No hay informe de esto. Es tarea del DG de Pandeportes, ‘Rasputín Cerda’, pedir informe al ‘DT’de Deportes, que es su subalterno. Saladino recibe un Salario Mensual de $3,700 + $300.00 de Gastos de Representación, + $500.00 al mes en forma vitalicio como Campeón Olímpico. No se sabe si aún recibe o está suspendido, el Ingreso Vitalicio de Embajador Deportivo, sin funciones específicas, de $2,500.00 al mes.

Las Notas Sueltas. Uno de los ‘crucigramas’ que sacude al país, y que fue publicada en la ‘Decana’ ‘La Estrella de Panamá”, el 24 de Feb. de 2021, por Ismael Gordón Guerrel, que títuló: “Renuncia el Procurador General de Panamá, Eduardo Ulloa”. Contenido: “El procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, renunció al cargo de manera inesperada. (este servidor ya había visto en el Procurador Ulloa, una figura que no iba a durar mucho en ese cargo). La renuncia irrevocable se hace efectiva el 1 de marzo de 2021, según la carta entrega al Presidente de la República, Laurentino Cortizo. “Debemos trabajar con un sistema de dar soluciones a situaciones tan críticas como en bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña, de una manera seria y responsable al búsqueda de la transformación del sistema de tal manera que el mismo responda al clamor de la justicia de nuestra sociedad”, señaló Ulloa.

La renuncia de Ulloa llega en medio de las denuncias interpuestas en el Ministerio Público por el Abuso de Menores en Albergues, confirmado por una subcomisión de la Asamblea Nacional. “SE, ‘LCC’, hizo lo ‘mismo de siempre’: llamó Al ‘Bulpén’, e ‘Ipso Facto’, le enviaron un relevo, JAVIER CARABALLO, que es el Procurador Suplente. Soy de la opinión de que se da la impresión que otra vez se violó el NUEVO CÓDIGO DE Conducta de ‘SE’, ‘LCC. N°1). No Mentir. N°2), No hacer Trampa. N°3) No Robar. Esto me da paso a la Nota Suelta N°2), que es de la Distinguida Dra. GERALDINE EMILIANI, miembro de la Fundación ‘Panamá Primer Mundo’, y columnista de ‘La Decana’, que en su Escrito del 25 de febrero 2021, tituló: “El Certificado de Salud Mental”. Veamos parte del contenido: “Tan necesarias Ambas profesiones para aliviar el dolor de aquellos que lo han perdido todo por esta pandemia y nos estamos desgastando en una discusión estéril por un pedazo de papel. Tremenda insensatez”. Es de todos conocidos la controversia sin sentido entre los profesionales de la psicología y psiquiatría sobre quiénes debe recaer la responsabilidad de emitir certificado de salud mental para la persona o paciente que lo requiera. Entiéndase por certificado de salud mental aquel documento para conocer el estado mental de una persona o paciente en relación con su Orientación, memoria, lenguaje, pensamiento, voluntad y capacidad de juicio. Para corroborar la conservación de sus facultades mentales, el especialista de la psicología y así lo dispone en base a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 55: “Corresponderá exclusivamente al Psicólogo idóneo el manejo, enseñanza, construcción e interpretación de pruebas proyectivas, de personalidad, psiconeurológicas, psicométricas y de cualquier otro instrumento de evaluación Psicológica, manual o computarizada”.

En relación con el certificado, debiera ser facultad del psicólogo clínico idóneo realizar la entrevista clínica que consiste en el historial clínico y familiar de la persona; así como, de su vida personal. La aplicación de las pruebas psicológicas es de carácter extremadamente obligatorio, dando así su validez a los resultados. Por ende, la Certificación de Salud Mental, en el campo de la Psicología Clínica, es el resultado de una evaluación integral, siendo los únicos que cuentan con la idoneidad para la aplicación, corrección e interpretación de estas. Después de terminado los estudios en Psicología General en una universidad acreditada y para obtener el título de psicólogo clínico obligatorio la Maestría con opción al Doctorado en Psicología Clínica. Donde además se le entrena como especialista en psicoterapias en sus distintas disciplinas”. Tomen nota de esto. Continuaré mañana con la parte final.

Otra Nota Suelta, pero del Deporte Olímpico. Un Comentario en el Sitio Web del COI, que preside el Dr. Thomas Bach, Titula: “La Junta Ejecutiva del COI, recibe actualización del EQUIPO DE REFUGIADOS OLÍMPICOS de Tokío 2020, y el Apoyo de Solidaridad continúa ofreciendo a los deportistas refugiados”. “Contenido: Solidaridad Olímpica actualmente, está apoyando a 55 DEPORTISTAS BECARIOS que están entrenando en la esperanza de competir en Tokío 2020 este verano. Vienen de 13 países, y son acogidos por 21 Comités Olímpicos Nacionales, (CONs). Australia, Austria, Bélgica, BRASIL, (Latino) CANADÁ, (América), Croacia, Egipto, Francia, Nerlanda, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, (de América), Turquía, Sueca, Suiza, y Reino Unido, (GBR), representando a 12 deportes: 1), Atletismo, 2), Acuáticos, 3), Bádminton, 4), Boxeo, 5), Canotaje, 6), Ciclismo, 7), Judo, 8), Karate, 9), Taekwondo, 10), Tiro Deportivo, 11), Levantamiento de Pesas, 12), Lucha.

La Beca de los 55 ATLETAS Refugiados se puede seguir en el manejo sobre los Equipos Olímpicos de Refugiados, en el manejo de Medios Sociales de Equipo de Refugiados Olímpicos bajo los ‘hastags’, Equipos de Refugiados Tokío 2020: Más Fuertes Juntos, esperanza Refugio Olímpico. La composición del equipo de Refugiados Olímpicos para Tokío 2020, se basará en una serie de criterios, incluyendo ante todo, el rendimiento deportivo de cada atleta y su estatus de refugiados , según lo confirmado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, (ACNUR). Antecedentes personales, asi como una representación equilibrada , en cuanto a deporte, género y regiones, también se considerará.

La Composición del Equipo de Refugiados Olímpicos será decidido por el ‘EB’ del COI en su reunión en junio 2021.

Miembros del equipo serán invitados para competir en los ‘JO’ de Tokío”. Tomen nota de esto.