¡“Duro de Aceptar” !: Centroamérica y el ‘Sueño Olímpico Negativo’.

El martes por la tarde se inició en Castillón, la edición del 2020 del Boxeo Internacional español que nació en 1976. Desapareció durante temporadas, volvió a aparecer y en los últimos años ha adquirido una renovada importancia. DocePaíses de tres (3) continentes estarán representados en Castrellón, España: Francia, Italia, Malí, y de América, EstadosUnidos, y de países latinos: PANAMÁ con SEIS (6) ATLETAS: Damas: Hibbert Karol, (57-60 Kgs) y Atheyna Bylon (69-75 Kgs). HOMBRES. (52 kgs) Francisco Rivera Cárdenas. (56 Kgs), Rafael Pedroza. (60 Kgs), Jaime Muñóz. (75Kgs), Luis Hernández. Estaré pendiente del resultado de nuestros atletas. En todo esto hay que recordar que el Campeonato Panamericano de Boxeo Olímpico, clasificatorio para los 32°Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2021, está programado para el 11-19 de marzo de 2021, en Buenos Aires, Argentina. Suerte a los boxeadores.Un escrito llamativo originado de San Salvador, con fecha 3 de marzo 2021, en (Prensa Latina), órgano oficial de Cuba,Escrito por Charley Morales Valido, tituló: “Centroamérica y el Sueño Olímpico Negado: Contenido: “Cuando uno nace y (sobre) vive entre la violencia, la miseria y otros estigmas centroamericanos, la gloria olímpica no es precisamente unaprioridad, y menos en países donde la realidad impone un duro deporte: la ‘lucha’ cotidiana por la subsistencia. Ese es, por ejemplo, el PAN NUESTRO DE CADA DÍA en las naciones del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, (Guatemala, El Salvador y Honduras), más reconocidas por la crueldad de sus ‘maras (pandillas) que por el talento de los deportistas.De hecho, esos paraísos solo suman UNA PRESEA OLÍMPICA, Guatemala, la de Plata ganada por ERICK Barrondo. En los XXX ‘JO’ de Verano, Gran Bretaña 2012, en los 20 KM Marcha, aunque la selección hondureña de fútbol acarició el podio de Río de Janeiro en el 2016, Nigeria arruinó la fecha catracha. Pese a su economías más sólidas y menos índices de criminalidad, Nicaragua, PANAMÁ Y COSTA RICA tampoco pueden jactarse de sus resultados, aunque la nadadora tica CLAUDIA POLL y el Saltador de Longitud Istmeño IRVING SALADINO son los únicos CAMPEONES OLÍMPICOS que ha dado esa región. Sustento: SYLVIA POOL, (Hermana Mayor), además de ganar 2 Preseas de Bronce en las Olimpiadas de Sidney 2000, en la misma disciplina, ganó para Costa Rica, la primera medalla olímpica de la historia de Costa Rica, presea de plata, en Seúl Corea 1988. CLAUDIA POLL AHRENS, nació en Managua, Nicaragua, el 21 de Dic. 1972. Adoptó la nacionalidad de Costa Rica, desde 1993. Era nadadora, y su especialidad era los 200 Metros Estilo Libre. Dio la sorpresa en los Juegos Olímpicos del Centenario, Atlanta Georgia, 2006, (El Coctel estaba presente). Dio la gran sorpresa al vencer a la campeona de Alemania Franziska Van Almsick, en los 200 Metros Estilo Libre, con su tiempo de 1:58.16, contra su 1:58.57 Claudia también competió en los ‘JO’ Olímpicos de Verano, Sidney 2000, y Atenas Grecia 2004, donde debutó Irving Saladino.En Panamá, tuvieron que pasar 20 años para que volviera a resonar un himno centro americano en una premiación olímpica, y el responsable fue Irving Saladino. Lloyd Barrington LaBeach, ganó dos Medallas de Bronce para Panamá, en los XIV Juegos Olímpicos de Verano, celebrado en Londres, Gran Bretaña, del 29 de julio al 14 de agosto de 1948.En los 100 Metros Planos: 10.6, y en los 200 Metros Planos. 21.2. No fue sino en el 2008, año de celebración de losXXIX Juegos Olímpicos de Verano del 8 al 24 de agosto, en el Estadio Olímpico, apodado ‘El Nido de Águilas’, ElCoctel estaba presente, cuando Irving Saladino, ganó la Medalla Dorada en Salto de Longitud. La realidad presente esque a duras penas tenemos atletas para clasificar para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, 2021. Así es.La Nota Suelta Espectacular: Un escrito con fecha 3 de marzo de 2021, que quizás algunos conocen, inclusive los Mitómanos del Deporte Olímpico del país, Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris Young. Su título: “El DirectorEjecutivo de la FINA, CORNEL MARCULESCU, durante los últimos 35 AÑOS, presentó su dimisión, (renuncia) el miércoles en la primera Reunión del Buró de la FINA de 2021. La renuncia efectiva de inmediato. Marcela SaxlundMedvedev, anteriormente Sub-Directora Ejecutiva, ha estado dominado para desempeñar el papel de Marculescu de forma interina. Pedro Adrega ha sido elevado a asistente de Medvedev. Previamente encabezó el Departamento de Comunicaciones de la FINA.Del Comunicado Oficial de la FINA, los miembros del Buró de la FINA reconocen la labor destacada de Marculescu, en el desarrollo de los Acuáticos en los cinco continentes contribuyendo a hacer nuestro deporte, un pilar del MovimientoOlímpico. Marculescu ha estado involucrado en deportes acuáticos desde que representó a Rumania en Polo Acuático, en los Juegos Olímpicos de 1964. También se desempeñó como funcionario en los Juegos Olímpicos de 1972. Marculescu se incorporó a la FINA EN 1986, después de servir como Director Técnico de la Federación Española deNatación por una década. Su renuncia es parte de un cambio en la FINA que vendrá con la dimisión del Presidente JulioMaglione en junio después de 13 AÑOS al frente del organismo rectora del mundo.Marculescu no ha estado EXENTO DE POLÉMICA en su época. Ha sido criticado por lo que se percibe como una POSTURA BLANDA EN EL DOPAJE, inclusive en la controversia de Sun-Yang”. Tomen nota de esto. Mañana seguiré hablando de la natación, dando a conocer que los super astros de los Deportes Acuáticos de ‘USA’, ya están enla fase iniciar para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2021.