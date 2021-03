Prioridad Olímpica: Miér. 10 de marzo, 2° y Último Periodo de Thomas Bach al frente del COI

Antes de abordar el tema el título principal de hoy, considero que debo retroceder para dar un pantallazo a la generación del relevo, porque tuve la dicha de estar presente, en lo que fueron las REFORMAS COI 2000, y por qué ocurrieron, en el mandato al frente del COI, por ‘SE’, Juan Antonio Samaranch, en donde el ‘COI’ se vió sumergido

en su crisis más grande, y todos sabemos, las razones. Con esa sinceridad que siempre lo caracterizó, ‘JAS’ dijo: “Nuestra Institución se fundó hace ciento cinco años, en una época en la que no existían estos problemas (don dinero) ni estos riesgos. Durante muchos años el ‘COI’ ha actuado correctamente. Pero nos equivocamos al no ver que nuestra organización tenía que ADAPTARSE a UN NUEVO MUNDO en La que EL DINERO SE INMISCUYE en todas las ACTIVIDADES HUMANAS Y SOCIALES, incluyendo LAS DEPORTIVAS.

“Como ha ocurrido antes con muchas organizaciones, ha hecho falta una grave crisis para que se impusieran importantes cambios. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que nunca en toda su historia, el COI ha emprendido y llevado a cabo tantos proyectos como durante el año que dejamos atrás. Todo ello no habría sido posible sin el apoyo,

comprensión y participación activa de los miembros del ‘COI’, de las Federaciones Deportivas Internacionales, de los de los ‘CONs’. La crisis ha afectado a todos, no solo en nuestra actividad como dirigentes deportivos sino también en nuestra vida profesional y privada. Hemos tenido que hacer frente a duras críticas, A VECES INJUSTAS. Pero la unidad ha generado la fuerza necesaria para seguir delante de manera que, al cruzar el umbral del nuevo milenio, se restaure la credibilidad y el prestigio del Movimiento Olímpico”.

“Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todos los que nos ha ayudado a lo largo del año. Me refiero especialmente a los miembros exteriores de la COMISIÓN COI 2000, que han sacrificado desinteresadamente su tiempo, soportando no pocas incomodidades, para aportarnos su inestimable ayuda en esta fase crítica. Todas las crisis implican un aspecto positivo. Sin la crisis actual, el COI NO SE HABRÍA LANZADO a este programa masivo y fundamental de REFORMAS que acaban de aprobarse. Gracias a las mismas, el COI en el nuevo siglo más fuerte, más moderno, MÁS TRANSPARENTE y más responsables de sus actos.

En la aplicación del acuerdo adoptado el 18 de marzo de 1999 por la 108º Sesión, el COI procedió a crear la Comisión COI 2000, cuya finalidad era preparar y proponer a la Sesión del COI las SUGERENCIAS que estimara oportunas en todo lo referente a la MODIFICACIÓN de las ESTRUCTURAS, Normas y procedimientos del COI. En este sentido, la Nueva Comisión abordó principalmente los TRES TEMAS.1) COMPOSICIÓN. 2), ESTRUCTURA, 3), Y ORGANIZACIÓN DEL COI; designación del organizador de los Juegos Olímpicos. La Comisión COI 2000 se estructuró en una Comisión Plenaria, un Comité Ejecutivo, y Tres Grupos de Trabajo. Presidida por ‘JAS’, la Comisión COI se componía de 82 MIEMBROS en total, de los que 36 eran PERSONAS EXTERNAS DEL COI. Sobre dicho, 26 ERAN ATLETAS, (10 de ellos en las dos últimas elecciones de los ‘JO’ para formar parte de la Comisión de Atletas) .Los demás 44 Componentes de la Comisión, eran miembros del COI.

El Comité Ejecutivo COI 2000, lo presidía el Pres. del COI ‘JAS’. Miembros: Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Ottavio Cinquanta. Anita DeFrantz, Marc Holder, Jean-Claude Killy, Kéba Mbaye, Primo Nebiolo, Denis Oswald, Richard W. Pound, Jacques Rogge, Pal Schmitt, y Mario Vázquez Raña. Habían otros 13 Miembros externos. Entre ellos:

Henry Kissinger, y Peter V. Ueberoth. En el NUEVO COI, en el Transcurso de su 110 Sesión Extraordinaria, fue aprobada por abrumadora mayoría el CONJUNTO DE 50 REEFORMAS. La admisión como Miembros del COI de 15 ATLETAS OLÍMPICOS EN ACTIVO, seleccionados por sus colegas; la 110 Sesión a elegir 10.El LÍMITE DE EDAD, para los NUEVOS MIEMBROS, se fija EN 70 AÑOS. MANDATOS DE OCHO (8) AÑOS, RENOVABLES POR REELECCIÓN. Se fija el NÚMERO DE MIEMBROS en un Máximo DE 115, 15 de Ellos Atletas en Activo, 15 Presidentes de ‘FI’, 15 Presidentes de CON, y (70 MIEMBROS A TÍTULO Personal). Opino que este último debe ser

analizado. Con esto he explicado el Título de hoy.

Paso a compartir con ustedes lectores, el por qué del título de hoy: “Prioridad Olímpica: Miércoles 10 de marzo, 2° y Último Periodo de Bach al frente del COI. Sumario: Será por 4 años, para cumplir su mandato Presidencial de 12 años”. Un escrito de AFP, originado en Lausana, Suiza, sede del COI, título: Reelección de Bach es futuro inmediato

para el COI” Contenido: “El Comité Olímpico Internacional (COI) se olvida por un instante de los preparativos de los Juegos de Tokío, en plena crisis sanitaria, y en la nueva semana aborda cómo será su futuro a más largo plazo, en el momento en el que se dispone a reelegir a Thomas Bach como presidente. No habrá ‘suspense’ en la votación del miércoles de los 102 miembros de la instancia, ya que el pasado 1° de diciembre se conoció que el alemán de 67 años iba a ser el ÚNICO CANDIDATO, por lo que se encamina desde entonces a su segundo mandato de cuatro años.

“Pero antes de reelegir a este ex campeón olímpico de esgrima, que preside el COI desde 2013, la 137ª sesión, cuyos Miembros se reunieron en Video-Conferencia, abordará el balance de sus ambiciosos objetivos de la Agenda 2020.

Contratos a muy largo plazo, aumento de los ingresos por patrocinios internacionales, creación de una CADENA OLÍMPICA ONLINE. La era de Bach ha marcado “un renacimiento’ para la organización con sede en Lausana, “gestionada día a día” por su predecesor Jacques Rogge, según estima en declaraciones a la ‘AFP’, Jean-Loup Chappelet, profesor emérito de la Universidad de Lausana y especialista Olímpica.

Aprovechando que el lunes 8 de marzo de 2021, se estaba Celebrando el “Día Internacional de la Mujer” el 8 de marzo de cada año, THOMAS BACH, Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), hizo una pausa, en un comunicado de prensa, dirigió una nota a la TENISTA, NOEMI OSAKA, con Título: “Naomi Osaka: “Espero que sea

una Inspiración a una jovencita con Grandes Sueños, saber que todo es posible”. Para los lectores que conocen poco de está extraordinaria atleta informo lo siguiente. Noemi reside en BEVERLY HILLS, California Estados Unidos. Nació el 16 de Oct. de 1997 en OSAKA, JAPÓN (tiene 23 años). Es jugadora profesional del Tenis desde el 2013, y ha

ganado $ 19,674,032. Récord en su carrera 243-133. Ranking actual 2º de 22 de febrero 2021. Noemi Osaka que está participar en sus primeros Juegos Olímpicos después de su CUARTA VICTORIA en un ‘Grand Slam’ en el ‘Open’ (Abierto) de Australia el mes pasado, está particularmente orgullosa del trabajo hecho en la promoción de igualdad de

Género en Tokío 2020. Mientras se prepara para competir en casa, la jugadora japonesa habla del reciente SEIKO HASHIMOTO como cabeza del Comité Organizador de los ‘JO’ de Verano, Tokío 2020, y la importancia de tener a mujeres en posiciones de liderazgo.

“Este es un momento tan importante para las mujeres japonesas y alrededor del mundo, y espero que es una inspiración al sueño de una mujer joven con sueños grandes y saber que todo es posible dice ella. “Los ‘JO’ Tokío, Japón, 2021,

proporcionarán una plataforma única para destacar el progreso y el cambio. Osaka cree que los Juegos pueden crear una sociedad más inclusiva. El Deporte es un vehículo tan asombroso que une a las personas. Esto tiene su parte positiva. No obstante, quier hacer un recorderis, que el entonces Jefe del Comité Organizador de los ‘JO’ Tokío, Japón, 2020, YOSHITO MORI, ultrajó al sexo femenino, diciendo que las ‘Mujeres hablaban demasiado”. El mismísimo Presidente del COI, Thomas Bach, trató de borrar sus palabras, diciendo que se había retractado y que aceptó su excusa, que no fue aceptado por una mayoría de la población japonesa y tuvo que renunciar. Para calmar todo, el propio Jefe del ‘COI’, recurrió al género femenino, y al estilo de ‘Mago Mandrake’, surgió la candidatura de Seiko Hashimoto y fue aceptada. Tomen nota de esto. En el Coctel de mañana, abordaré una nota de ‘Around the Ring’, fechada el 6 de

marzo, 2021, cuyo Editor y Fundador es Ed Hula, y la Editora Shella Scott Hula. Títuló: Sportel presenta Plataforma Virtual, Conferencias y Convenciones”. Tomen nota de esto.