Costa Rica y República Dominicana se alejan de las dos Plazas de la Concacaf para Tokio 2021

Como el Fútbol de la Categoría Sub-23 de Panamá no estará en los 32° Juegos Olímpicos de Tokío, Japón, 2021, también señalé en el Título principal de hoy que: Costa Rica y República Dominicana se alejan de las 2 Plazas de la Concacaf para Tokío 2021, tocaré algo que en EN EL PAPEL, se ve positivo para el onceno mayor de Panamá, dirigido por el Técnico Danes- Español, Thomas Christiansen, en sus primeros dos partidos de las Eliminatorias de la Concacaf de la XXII Edición de ‘CM’ de Fútbol del 24 al 29 de marzo, Qatar 2022. La suerte está con Panamá, pues; está en el ‘Grupo D’ donde está clasificado de N° 78, con 1,312 Puntos. Los otros del grupo son: N° 159 Rep. Dom. N°162, Barbados. N° 184 Dominica, y N° 209, Anguila.

Los dos primeros partidos clasificatorios de la Eliminatoria de Panamá. Jueves 25 de marzo ante Barbados a las 7:00 p.m., hora de Panamá, en el Estadio Félix Sánchez de Rep. Dominicana. 35 Seleccionados de Concacaf, buscan 3.5 plazas para Qatar 2022. Retornando al tema del Título Principal, de la Clasificación del Sub-23 de las Plazas masculinas para los ‘JO’ de Tokío 2021, informo que México derrotó al onceno de Costa Rica 3-0. Los goles fueron de Sebastian Córdoba, Uriel Antuna y Alexis Vega. En la derrota de República Dominicana frente a Estados Unidos 4-0, los estadounidenses estaban avanzando a la clasificación masculina para los ‘JO’. En los 60 minutos de un partido sin anotación, el medio campista de ‘USA’, Johnny Saucedo, sonó el travesaño pero su equipo fue capaz de mantener la posesión.

El balón se jugó por la izquierda, donde Estados Unidos pudo hacer carreras consistentes toda la noche, a través de Sebastián Saucedo. Saucedo envió al otro lado de la caja donde Jackson Yueill usó un toque perfecto para encajar en casa el abridor. El jueves contra Costa Rica, los del ‘USA’ tuvieron que lucha para mantener el triunfo de 1-0 sobre Costa Rica.

En cuanto a la participación de Panamá en la clasificatoria de la Esgrima en la Modalidad de Espada Individual Masculina, no se escucha absolutamente nada del atleta de Panamá, Arturo Dorati Ameglio que viajó a Kazan, Rusia, para clasificar para los XXXII ‘JO’ de Verano, 2021. No se escucha ni una sola palabra. Por lo menos del atleta cubano YUNIOR REYTOR, que compite en esa especialidad, entró a la TABLA de 64 Clasificados, e intentará avanzar más en la Copa del Mundo de Espada de Kazan. Ya cumplió el primer paso. Lo importante es avanzar, y lograr puntos para el ranking de la Federación Internacional de Esgrima. Para llegar a esta instancia, Reytor, en la ronda de 24 espadistas, acumuló tres victorias e igual número de reveses, (¿ y el ‘super-pubicitado Arturo Dorati Ameglo?), lo que le permitió adelantarse en el organigrama.

En la actual fase, encontrará a un rival de gran nivel en el francés Yannick Borel, medallista de oro en Río de Janeiro, Brasil 2016, en la prueba por equipos, y séptimo en Londres-2012, en la prueba individual”. Esta información está publicada en la sección Dep. del Granma de Cuba. Se conocen de las actuaciones de los atletas latinos en la Espada Individual. Cito a Rubén Limardo Gascón de Venezuela, el N° 10 en el Ranking de la ‘FIE’. Curtis MC Dowald de ‘USA’, N°24. Jesús Limardo, (Venezuela) N° 37. Jesús Limardo, (Venezuela). N°40, Yunior Reytor Venet, (Cuba). N°45, Jesús Andrés Lugones (Arg.). N°177, Arturo Isaac Dorati Ameglio. Tomen nota de esto.

Las Notas Sueltas. N°1) Circulan tantas noticias que no se sabe cuándo es o no ‘Fake-News’, (Noticias Falsas). Una de la que está en la calle: “Césped Rommel: “¿Por qué será que este Acto Público no aparece en Panamá Compra?”. Aquí se demuestra que dilataron arreglar el estadio a tiempo para poner ‘de a dedo’ proveedor y un precio altísimo cuando el costo real es menos, y como panameño me indigna saber que el estadio está en buenas condiciones para jugar y han sacrificado a jugadores y la misma clasificación al mundial de Qatar. Ojalá se castigue a quienes hacen esto. El pueblo es el que paga todo esto de nuestros impuestos. ¿Quién en Pandeportes está detrás de esto, el director y su equipo que quieren llenar sus cuentas, y ¿qué dice Irving Saladino?. Repito. ¿Será otra ‘tanda’ de ‘Fake-News’?. Mañana daré más datos, de las pesquisas que estoy haciendo.

Nota Suelta N°2) La ‘United World Wrestling Organization’ en el idioma inglés. (En Español, Organización Mundial de Lucha Libre). Anuncia el torneo Europeo Clasificatorio para los 32° ‘JO’ de Verano, en Tokío, Japón, será en Hungría, Budapest del 18-21 de marzo de 2021, del Estilo Grecorromano, (hombres). Estilo Libre de Hombres y Damas. El de África y Oceanía será en Tunisia, Hammamet, del 2 al 4 de abril de 2021. No sé si tiene validez, lo que se registró como Clasificatorio Panamericano, lo que se celebró en MARZO 13-15 DE 2020, en Canadá, Ottawa, y Panamá no asistió. En el Coctel daré algunos resultados de la clasificación europea, y los que lograron cupos en Grecorromano y en Estilo Libre de ambos sexos. Tomen notas de esto.