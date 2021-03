Hoy considero que es más positivo comenzar el Coctel, con notas positivas para los países latinos, y en especial que involucra a Honduras que es parte de Centro América a que pertenecemos. Dice: “Estados Unidos cae ante Honduras, y no CLASIFICA para los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío, Japón, 2021”. El equipo masculino de fútbol de ‘USA’, tenía esperanzas para llegar a los Juegos Olímpicos por primera vez desde 2008, pero una vez más tendrá que esperar, cuando en las semi-finales del torneo masculino, de la Concacaf en Guadalajara, México el domingo, el equipo Sub-23 perdió con Honduras 2-1. Este país ‘CA’ como diríamos en mi Panamá, “bailó la Tirinana en un solo pies”, con una alegría indescriptible por su QUINTA (5) clasificación a unos Juegos Olímpicos.

Luis Palma, uno de los mejores jugadores de la Selección Sub-23, no ocultó la felicidad que le provocó por ser uno de Los ‘Guerreros’ que anotó esta tarde en el Estadio Jalisco. No es la primera vez que Honduras se enfrenta a Estados Unidos de esta fase de competencia, anteriormente ya había sido, incluso Campeón Pre-Olímpico en el 2008 con gol de Georgie Welcome. Honduras abrió el marcador en los segundos finales de la primera mitad cuando Juan Carlos Obregón desvió un encabezado que pasó el guardameta David Ochoa de ‘USA’. Los de Los Estados Unidos habían vencido a

Costa Rica y Rep. Dominicana en el torneo antes de perder frente a México 1-0. Honduras que también privó a los Estados Unidos de clasificar en el 2015, estará asistiendo a los ‘JO’ de Verano, por cuarta vez consecutiva.

Paso al tema Principal del Coctel de hoy: ¡“Desastre Deportivo”!: Desalojo del Karate del Estadio Rod Carew”. Debo comenzar con el ‘recorderis’, del ‘Cacique’ Mario Pérez, entonces ‘DG’ de Pandeportes, durante la Presidencia de ‘SE’ Juan Carlos Varela’. Entre las obras que estaba edificando en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, (un fracasado que permitió la construcción de lo que fuera allí) Anunció la Construcción de un ‘CENTRO DE COMBATE’ para todos los deportes de combate que incluía al KARATE. Con el cambio de Gobierno al de ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, que se auto llamó: ‘EL BUEN GOBIERNO’, y ahora con ‘Don’ Eduardo Cerda Quintero, ‘Alias Rasputín el Monje Loco,

puesto al frente de la ‘DG’ de Pandeportes, por recomendación, del ‘HD’ de “El Chorrillo’ Héctor Brands, y al parecer no hay intenciones de cambiarlo. Prueba. Ni siquiera pudo tener la grama del Estadio Rommel Fernández, en condiciones para el debut de la FEPAFUT, en el inicio del torneo clasificatorio para el ‘CM’ de Fútbol, Qatar, 2022.

Sobre el tema y polémica vigente por el desalojo del ‘Recinto Deportivo de la Federación de Karate del Estadio Rod Carew: Según mis pesquisas. EDUARDO FRÍAS tenía una concesión aprobada por la anterior JUNTA DIRECTIVA del Rod Carew, y no se LE RENOVÓ la NUEVA ‘JD’ DEL ROD CAREW, que hace presidir Max Estrada. Esta Instalación no era para la Federación de Artes Marciales, sino para una Fundación la cual lo utilizaba Eduardo Frías para dar sus CLASES PRIVADAS de Karate, por las cuales COBRABA, por lo que la Junta Directiva actual le entregó a la Federación de Judo que preside Estela Riley para que practique la selección Nacional de Judo. El nuevo Administrador del Estadio Rod Carew, Manuel Salazar, quien es Presidente de la Federación de Patinaje, motivado por la derrota que tuvieron en las Elecciones del Comité Olímpico de Panamá (debo volver a repetir que estás elecciones no llegaron a su Final, porque la Comisión Electoral Independiente, (CEI), al tenor del Artículo 17 de los Estatutos

Vigentes del COP, y está grabada, que el entonces Pres. del COP, el Mitómano Camilo Amado Varela, y su Letrada y Candidata a la Jefatura, aceptaron la segunda vuelta, y con trampa mandaron documentación al ‘COI’, que la proclamó Presidenta del COP, pisoteando el proceso eleccionario de Panamá, mediante la Ley 50 del 2007, que rige el deporte en nuestro país.

“El lunes iremos a sacar nuestras cosas con el pesar de perder una INVERSIÓN DE + de $70,000.00 dólares. Yo no había iniciado nuevamente en el local porque estábamos buscando la inversión para resolver el daño producto de meses de la Pandemia donde las filtraciones dañaron gran parte de la inversión, una filtración que es precisamente por la falta de mantenimiento que la administración le da al estadio. El local de FUNDASEN era lo único que valía la pena en el estadio, todo lo demás está dañado y abandonado y seguirá dañado gracia a personas como el administrador que tiene,

el odio y la maldad están dirigiendo el Estadio Rod Carew”. Por su parte, Salazar señaló que ‘primero, el Sr. Frías muestre la documentación que lo acredite a él ESTAR EN ESE LOCAL, que es del Estado (panameño) y por ley nos toca administrarlo, que presente esa documentación que lo acredita estar allí”.

“Frías afirmó que “esto es grave, pues, no me están afectando a mí, sino a niñas, niños, y adolescentes con discapacidad la razón principal por la cual habilitamos ese lugar. Por ello firmamos un convenio con el patronato (del estado) y la Fundación (Fundasen). Tengo la documentación. Es cierto, son instalaciones del Estado y por eso firmamos un convenio”. Veamos el manejo que le dará ‘SE’ ‘LCC’ desde su ‘Burbuja de Aire’, con sus ‘Intocables’. Así es.

La Nota Suelta de Hoy. Recibí un Comunicado de Prensa de la Federación Internacional de Esgrima, (FIE) con fecha de Lunes 29 de marzo de 2021, con Título Principal: “Meinhardt de Estados Unidos, Deriglazova de Rusia, ganaron el Gran Prix de ESGRIMA FLORETE de Qatar del 2020”. Contenido: “En el primer Gran Premio de competencia de

Florete (agrego que el Presidente del COI, Thomas Bach, fue atleta olímpico, compitió en los XXI ‘JO’ de Verano, del 17 de julio al 1° de agosto 1976, en Canadá, Montreal, y formó parte del equipo de Florete, que ganó medalla de oro por equipo. ¿En qué consiste la esgrima en la modalidad de florete? (Es una Espada Larga flexible de acero. Es el arma

más precisa en técnica de la esgrima). Bach también fue campeón en su país natal, Alemania en Florete Individual.

Volviendo al contenido del Comunicado de Prensa de la ‘FIE’. “En el primer Gran Premio de competencia de Florete de la ‘FIE’ de 2020-2021, y clasificación olímpica, Gerek Meinhardt de ‘USA’, y la Olímpica de Rusia y tres (3) veces Campeona Mundial, Inna Deriglazova, ganaron medallas de oro individual en el ‘Grand Premio de Esgrima, Qatar en Doha. El torneo tuvo lugar en el ‘Aspire Dome’ de Doha, con 152 hombres y 144 mujeres finalistas, de alrededor del Mundo.

En el evento de Florete Individual Masculino, Gerek Meinhardt derrotó al japonés Tamashiro Shikine, para ganar la Medalla de oro 15-11. Para ganar Shike se enfrentó al francés Alexandre Ediri en la ronda semifinal, ganando por un solo punto 15-14, mientras Meinhardt derrotara a su compañero de equipo Race Imborden, 15-8. En los eventos de Florete Femenino, Deriglazova anotó la victoria, contra la china Qing Yuan Chen en la ronda final 15-5. Chen ganó contra Martyanova Marta de Rusia en la ronda semifinal 15-13, y Deriglazova derrotó a Ysaora Thibus de Francia 15-10. Martyanova venció a la campeona del mundo, la italiana Alice Volpi, 15-14. Mañana seguiré con el ranking Mundial de los atletas del Sable de ambos sexos.

En realidad, y quizás no vale la pena hablar de la mediocridad que viene exhibiendo nuestro Fútbol Mayor, y es señalado por todos. Pese de estar en el Grupo ‘D’ de la Concacaf, superó a DOMINICA, #184 en el Ranking con 919 Puntos, por un Auto-Gol 2-1. Cada día se evidencia más lo que en verdad es el Danés-Español, Thomas

Christiansen, que si no puede con estos mediocres del Grupo ‘D’, cuando le toca al Grupo ‘A’ donde está El Salvador, #70. El Grupo ‘B’ donde está Canadá, etc. Por último: ¿Hasta Cuando seguirá Jair Peralta, al frente de la FEPABA?.

Además de revivir al veteranísimo Flor Meléndez de 74 años de su ‘hamaca’ donde estaba descansando en Puerto Rico, para dirigir a los ‘mismos de siempre’, para la clasificatoria del FIBA-Americop 2022. Tomen nota de esto.