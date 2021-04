¡'El Paso del Juega Vivo'!: La FEPAT y su ‘CN’ de Atletismo

Hay quienes dicen que cuando hay una trifulca, donde todos ‘comen en el mismo plato’. En este caso los del ‘PRD’, que siguen órdenes de ‘SE’ LCC’, auto-apodado, el ‘Buen Gobierno’, que da desde su ‘Burbuja de Aire’. Es por ell que los ‘dime y diretes’ entre Don Manuel Arias, timonel de la FEPAFUT, y el ‘DG’ de Pandeportes, ‘Don’ Eduardo

Cerda Quintero, ‘Alias Rasputín, El Monje Loco’, del mismo partido, lograron la aprobación del uso del Estadio de Béisbol Rodney Carew, en Cerro Patacón, y no el construido para el fútbol y Atletismo como el Rommel. Como ‘Don Dinero’ el ‘USA $’, siempre es segundo para dicho partido, ahora como buenos copartidarios, Manuel Arias quiere un ‘Patronato para el Rommel: Dijo: “Si no hay un Patronato nada de lo que se está haciendo va a funcionar, porque en 3 AÑOS ESTAREMOS EN LA MISMA SITUACIÓN”, afirmó a la prensa Manuel Arias, de Fepafut, sobre la idea de crear un Patronato para el Rommel Fernández. “Este Estadio tiene la capacidad para recoger hasta un millón de dólares en alquileres”. El director de Pandeporte lo apoya.

El ex Futbolista, Roberto Brown con mucha autoridad cuando era funcionario de 1ª categoría en la Alcaldía del Distrito Capital, con José I. Blandón, ahora nadie escucha lo que vocifera. Declaró al ‘Caldo del Diario Metro Libre: “Título: “Roberto Brown PIDE MAS APOYO: “En mi país hay mucho talento, en varias disciplinas deportivas, lo que hay muy poco es oportunidades y APOYO ESTATAL. Sin zapatos adecuados. Sin balones adecuados. Sin canchas adecuadas. Sin ENTRENADORES CAPACITADOS. Es la Isla de San Miguel. “nito Cortizo visítelos. “Gracias Pandeportes por esa diligencia expedida para resolver la problemática del Estadio Rommel Fernández. Podrán de igual manera hacer lo mismo con: Boxeo, Baloncesto, etc”. Qué risa me da el ‘Bombardero’ Brown, que ahora sí ve todo lo malo. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Un escrito del apreciable colega Jaime A. Chávez Rivera en la página 24 del Diario Panamá América, del jueves 15 de abril de 2021 informó: “Los mejores exponentes del ATLETISMO PANAMEÑO regresarán a la acción, cuando se vuelve a la competencia luego de QUINCE (15) MESES después, debido a la cuarentena por la pandemia de la Covid-19 en el Campeonato Nacional de atletismo ENTRE EL SÁBADO Y DOMINGO, explicó el Presidente de la Federación Panameña de Atletismo, (FEPAT) MARIO QUINTERO. Según el dirigente en el torneo se contará aproximadamente con UNOS 150 ATLETAS DE TODO EL PAÍS, pero aclaro que han tomado las medidas de bioseguridad por la pandemia de Covid-19”.

Primer error. Cuando se habla de un Torneo Nacional, no es aconsejable usar el término aproximadamente, si no el total de atletas participantes, diciendo la cantidad de cada sexo, y de las provincias de los atletas. Otro Paso del ‘Juega Vivo’. ¿Dónde se celebraron los torneos Distritoriales, y Provinciales, en los distintos niveles, para escoger la representación de cada Provincia?. Como el Mitómano Camilo Amado Varela, sigue con el control del COP, y como no respeta al Jefe del ‘Buen Gobierno’ ‘SE’ ‘LCC’ y menos al DG’ de Pandeportes, ‘Rasputín Cerda, ‘Alias el Monje Loco’. ‘Madurito Amado Varela’, en la página del ‘Caldo Deportivo’ del Metro Libre del jueves 15 de abril dijo: “A

100, mejor dicho 99 días para los Juegos Olímpicos de Tokío, EL COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ (COP) puso A LA VENTA EN REDES: UNAS ZAPATILLAS CON SUS LOGOS y de su “Equipo Panamá. Bueno pues. Volviendo al Torneo Nacional de Atletismo. “El ‘CN’ de Atletismo en carreras se realizará en las instalaciones se realizará en las Instalaciones del Estadio Javier Cruz del Estadio Javier Cruz del Colegio Artes y Oficios. Este

coliseo también lo usa (o usaba la Fepafut). No es el lugar más apropiado para un torneo en donde se pretende hacer MARCA MÍNIMAS para los 32° ‘JO’ de Verano, Tokío, 2021. En dicho torneo se habla de escoger la selección nacional para el ‘SA’ en Argentina en el mes de mayo, y en el campeonato ‘CA’ de Atletismo que tendrá como sede a

Costa Rica. El Jefe Quintero dijo que se competirá en los 100, 200, 400, 800, 1,500, 3000, y 10,000, metros, no dijo si será en ambos sexos. También mencionó: Salto de Altura, Salto de Longitud, y Salto Triple, no dijo si será en ambos sexos. Tomen Nota de esto.

Las Notas sueltas: N°1). La inesperada. Aquí en Panamá, todo era ‘color de rosas’ para el Boxeo Olímpico; pues, como se trata de los atletas mimados del COP, y Pandeportes, Atheyna Bylon programada para buscar su Marca Mínima en los 69 Kgs. damas. Y en la rama de los hombres: Orlando Rodríguez, (57 Kgs.). Jonathan Miniel,(63 Kgs.), y Eduardo

Beckford, (69 kgs.). Junto con su entrenador cubano, Jesús Martínez, viajaron a entrenar en el ‘CEARE’ de Colombia.

De allí viajarían a Buenos Aires, Argentina, para el certamen clasificatorio del 10 al 16 de mayo 2021. Como dice el Viejo refrán, “el pan se quemó en la puerta del horno”. El ‘COI’ desde su despacho oficial en Lausana, Suiza, dio la noticia de la ‘Cancelación del Pre-Olímpico de Boxeo.

Nota N°2), Según mis pesquisas, en cuando a esta suspensión oficial del COI, Panamá se quedó sin posibilidad alguna, ya que ‘USA’ Canadá y Brasil son las clasificadas. El Jefe de Fede. Boxeo Olímpico de Panamá, ‘MR. Cianca, y ‘Yes-Man’ de Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris Young, inscribió a Atheyna Bylon en la división de, (75 Kgs. damas). Debo recordar que para los 31° Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, 2016, recibió un pase libre para dicho Juego. La nota del COI, también fue publicada en ‘Prensa Latina’ de Cuba con título: “Cancelan Torneo Preolímpico de Boxeo de América”. Parte del contenido: “Lausana, Suiza: “El torneo clasificatorio de boxeo del Continente americano para los Juegos Olímpicos de Tokío quedó oficialmente cancelado hoy, según anunció Boxing Task Force. La entidad designada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para organizar la justa boxística bajo los cinco aros reveló que los boletos de la región de las Américas se otorgarán a través del ranking mundial de la disciplina, tal como sucederá en otras latitudes.

De acuerdo con el portal deportivo ‘ESPN’, la decisión de suspender el preolímpico en Buenos Aires, previsto del 10 al 16 de mayo, se tomó esta mañana en una reunión entre el grupo de trabajo del ‘COI’, las federaciones deportivas del Continente americano y los CONS (Comité Olímpico Nacionales). El reporte indicó que representantes de MÉXICO

solicitaron acoger el evento en el estado de Jalisco, pero al final prevaleció la idea de CANCELAR la lid y acoplarse con la lista de clasificación que tiene Boxing Task Force. De igual forma, trascendió el próximo 4 de mayo como la fecha donde se dará a CONOCER la LISTA de pugilistas clasificados por AMÉRICA para Tokío 2020, tanto de las OCHO categorías varoniles como de las CINCO femeninas”. Así es.

Nota N°3) Mientras hay tristeza de algunos Países en el Boxeo Olímpico de la División Mayor, Cuba está feliz ya que Logró alcanzar cuatro triunfos en el Campeonato Mundial de BOXEO JUVENIL que se está celebrando en Polonia.

Jorge Luis Felimón del peso crucero venció al armenio Henrick Tshghrikyan en el segundo asalto por ‘RSC’. El Mini-Mosca Yislán Barrera aventajó al turco Mehmethan Cinar con votación, 4-1. En otros combates de los 52 Kgs, el nicaragüense Nelson Guerrero superó 5-0 al rumano Marco Antonio Maneo, y el brasileño Ronald Ribeiro perdió por ‘RSC’ ante el japonés Daiya Kira. Ya en los 91 kilos, el colombiano Sebastian Ovalle cayó ante el iraní S. Seyyedri por 0-5.

En la competencia femenina, la colombiana Camila Camilo, de los 60 kgs, superó a la turca Evin Erginoguz por 5-0.

Repito que este torneo en Varsovia, reúne a 414 boxeadores en edad juvenil de 52 PAÍSES, entre ellos, representantes latinoamericanos procedentes de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. ‘SE’, ‘LCC’ no hay un solo atleta JUVENIL DE PANAMÁ presente. En cambio, y un gasto de muchísimos ‘USA$, tampoco estarán

presentes, en el Boxeo Olímpico, de los 32° Juegos Olímpicos, Tokío, 2021.

Nota N°4). Un comunicado de Prensa Latina de Cuba titula: “Listo Pre-Olímpico de Tenis de Mesa en América.

Contenido: “Los organizadores del torneo pre-olímpico de América de tenis de mesa, confirmaron la presencia de cerca de 50 JUGADORES de 18 Federaciones Nacionales, que disputarán los boletos a Tokío-2020, en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario, Argentina. La lid sudamericana entregará CUATRO PASAJES en el sector Masculino, mientras que las DAMAS lucharán POR TRES CUPOS y los integrantes de los DOBLES MIXTOS solo Accederán a la capital nipona con la obtención del primer lugar, según Prensa Latina.

Por Cuba, participarán Andy Pereira y Jorge Moisés Campos entre los varones, mientras las mujeres serán Daniela Fonseca e Idalys Lovett, y en el caso de la modalidad combinada, nos representarán Fonseca y Campos. Además de los Criollos, recibirá a competidores de: Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Rep. Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Trinidad &Tobago, y los anfitriones Argentino. ¿Y el Tenis de Panamá, dónde está?. Tomen nota lectores.