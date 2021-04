¿Confusión o qué?. Decir que Atheyna Bylon, está Clasificada en 75 Kgs

Es la N° 24 en el Ranking de AIBA. La supera: Bra., USA, Can., Ecu., Dom, y Ven

Una vez más el Coctel reitera que no es ni se considera dueño absoluto de la verdad, en cuanto al Deporte Olímpico, en especial el boxeo. Es por ello quiero compartir con ustedes lectores, un escrito del distinguido colega, Joel Isaac

González publicado en el Diario Crítica, el viernes 16 de abril, con título principal: “Panameña Atheyna Bylon estaría

Clasificada a Tokío por el ranking”. Contenido: “La Ex Campeona Mundial está entre LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS de los 75 Kgs., del ranking de la ‘Boxing Task Force’, entidad designada por el COI para la organización del torneo de boxeo. Enfatizó el colega Joel González que: “Después la cancelación del torneo clasificatorio de Boxeo

Olímpico en el Continente Americano rumbo a los ‘JO’ de Tokío, Atheyna Bylon estaría clasificada a la máxima cita

del deporte mundial de acuerdo con el nuevo sistema de clasificación que utilizará”.

Sin entrar en conflicto con el distinguido colega Joel, en la Notas Suelta N°1 del Coctel del viernes 16 de abril de 2021,

dije : “La boxeadora Olímpica Atheyna está programada para buscar su Marca Mínima para los 32° ‘JO’ de Verano,

Tokío 2021, en los 69 kgs. damas, y en la rama de los hombres lo harán Orlando Rodríguez, (57 kgs), Jonathan Miniel

(63 Kgs), y Edward Beckford en (69 kgs). Además dije: “De igual forma, trascendió que el próximo 4 de MAYO como la fecha donde se dará a conocer la lista de pugilistas clasificados para América para Tokío 2020, tanto de las

OCHO CATEGORÍAS DE HOMBRES, y las CINCO DE DAMAS. He aquí las Cinco (5) de damas. 1), MOSCA

(48-51 kgs). 2), PLUMA, (54-57 kgs). 3), LIGERO 57-60,4) WELTER, (64-69 kgs). 5) MEDIO (69-75).

Dije en el Coctel del viernes 16 de abril 2021 que según mis pesquisas, en cuanto a esta suspensión oficial del COI,

Panamá se quedó sin posibilidad alguna, ya que ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y BRASIL SON las Clasificadas.

El Jefe del Boxeo Olímpico inscribió a Atheyna Bylon en la División de 75 Kgs. damas. Veamos el Ranking de la

AIBA 2020, con fecha de septiembre 2020, primero en la División de 60 kgs. damas. N°1 Beatriz Yasmín Soares, (Brasil), 2,150 Puntos. N°4, Rashida Ellis, (USA), 1,000 Puntos. N°11), Dayana E. Sánchez, (Argentina) 556.25 Puntos. N° 36, ELISA WILLIAMS, (Panamá 112.5 Puntos.

RANKING 75 KGS) N°5) Naomi Graham, (Estados Unidos) 1,150 Puntos. N°6), Tammara Thibeault, 1,000 Puntos.

N° 14), Erika Stefanía Hurado, (Ecuador), 450 Puntos. N° 15, Flavia Tereza Figueiredo, (Brasil), 350 Puntos. N° 18)

Francelis Carmona, 250 Puntos. N° 24, ATHEYNA BYLON (Panamá) 187.5 Puntos. Por otro lado, una publicación en

el Listín Diario de República Dominicana, Rubén García, Presidente de la Federación Dominicana de Boxeo Olímpico

dijo: “República Dominicana contaría con al menos 7 Boxeadores en Tokío”. Sumario: “El Pres. de la Federación

Dominicana de Boxeo, valoró la decisión de aplazar los clasificatorios e informó que todo se deberá confirmar el 30

de abril. La Rep. Dominicana tendrá al menos 7 boxeadores en los ‘JO’ de Tokío, luego de que se anunciara el aplazamiento del torneo clasificatorio de América.

“Todo esto se debe confirmar y formalizar al 30 de abril. Es algo que se ha hecho en un plano de DEMOCRACIA, junto a todos los presidentes de federaciones de la región, la mayoría acogió que se aplazaran las eliminatorias para Tokío y República Dominicana acta la decisión”. García lamentó la situación de otros países que no tienen la colocación de República Dominicana, ya que de acuerdo a lo consensuado se estaría usando el sistema de ranking

Internacional para definir las plazas. “Nosotros compartimos la decisión y entendemos que no nos va a perjudicar y esto se debe al buen posicionamiento que tiene el país en el ranking mundial del boxeo amateur de AIBA, en donde en

El ‘TOP 10 tenemos 5 boxeadores. A nuestro entender, seguro tendremos 7 boxeadores, 5 MASCULINOS y 2 FEMENINAS, en Tokío. En el ranking de 52 Kgs. (Rep. Dom) tiene a Rodrigo Marte De La Rosa de N° 6 con 700 Puntos. En los 60 Kgs, hombres, tiene a Leonel De Los Santos Núñez de de N°3 con 800 Puntos. En los 56 Kgs Hombres tienen a Alexey De la Cruz, de N°9 con 350 Puntos. En los 69 Kgs, hombres tiene a Rubén Polanco Emiliano de N°5 con 900 Puntos. De N° 27 en los 75 Kgs. está Euri Cedeño Martínez, de 21 años, N° 27 con 150 Puntos. En la rama femenina, en el ranking de 69 Kgs., está María a Moronta (Rep. Dom) N° 16 con 350 Puntos.

Pues bien, en la rama femenina no se verá nombres de atletas cubanas porque no compiten en el Boxeo Femenino. No

obstante, en la rama masculina que compiten en 8 Categorías 1), (Peso-Mosca, 48-52 Kgs. 2), Peso Pluma, 52-57 Kgs.

3), Peso Ligero, 57-63 kgs. 4), Peso Welter, 63-69 Kgs. 5), Peso Medio, 69-75 Kgs. 6), Semi-Pesado 75-81 Kgs. 7)

Peso Pesado, 81-91 Kgs. 8), Peso Super-Pesado 91 y + kgs). En 49 kgs. #2), Oscar Collado, (Pto. Rico) 700 Puntos.

#4) Yurberjen Martínez, 500 Puntos. #7), Damian Arce Duarte, (Cuba), 350 Puntos. #7), Kevin Adonis Arias, (NCA),

350 Puntos. #13) Rolando Da Silva, (Brasil), 250 Puntos. N°16, Mario Lavengar Cepeda, (Rep. Dom.) 200 Pts. #19,

Ecuador, #22, Perú. En 52 Kgs, Hombre. #6), (Rep. Dom.) Rodrigo Marte De La Cruz, 700 Puntos. #10), Yosvany Veitía Soto, 500 Puntos. #14), Pto. Rico) Yankiel Rivera, 350 Puntos. #14, Ramón N. Quiroga, (Argentina), 350 Puntos. #22) Chile, # 26, Colombia. #28 México. En 56 Kilos. #5), Osvel David Caballero, (Cuba), 700 Puntos. # 7

Duke Ragan, (USA), 500 Puntos. #9) Alexey De la Cruz, (Rep. Dom), 350 Puntos. #9) Uruguay, #14, Colombia, y #

17 Ecuador.

En 60 Kilos: #1), Cuba, Lázaro Jorge Álvarez, 1,500 Puntos. #3) Leonel De Los Santos Núñez, 800 Puntos. #10 Perú, #18, Jamaica. # 22 ORLANDO MARTÍNEZ, (Panamá) 200 Puntos. En 64 Kilos Hombres: #1) Andy Cruz Gómez, (Cuba), 1,900 Puntos. #3),Keshawn Davis, 1,300 Puntos. #11, Wanderson De Oliveira, (Brasil), 440 Puntos. #20)

Eduardo Sánchez, (Costa Rica), 250 Puntos #24), Hendri Cedeño, (Rep.Dom.), 200 Puntos. #28) (Perú). #32),Ven.

#36, Ecuador, #40 USA. En 69 Kilos. #2), Roniel Iglesias Soto longo, (Cuba), 1,500 Puntos. #5), Rubén Polanco

Emiliano, 900 Puntos. #12, Delante Johnson, 350 Puntos. #12 Venezuela, 350 Puntos. #20, (Col). #24), NCA. #27,

Perú, y #32), T&T. En 75 Kgs. Hombres. #2), Arlen López Cardona, (Cuba), 1,200 Puntos. #4), Hebert Da Conceicao

Sousa, (Brasil), 1,150 Puntos. #11) José Lester Espín, (Nicaragua), 150 Puntos. #14) ‘USA’, #20, Arg. y #24, Colombia. En 81 Kilos. #1), Julio César La Cruz Pereza, (Cuba), 1,350, Puntos. #7) Kano Machado, (Brasil) 600 Puntos. #13, Venezuela y México, 350 Puntos C/U. #23. Luis Manuel Georges, (Rep. Dom.) 200 Puntos.

En 91 Kilos, #2), Julio César Castillo, (Ecuador), 1,900 Puntos. #3), Erislandy Savón, (Cuba), 1,300 Puntos. #14),

Perú y Brasil, 350 Puntos C/U. #24, (Col) 200 Puntos.#29, Joaquín Berrio. (Rep. Dom.) 150 Puntos. # 32, (México),

100 Puntos. En + de 91 Kilos, #3), Richard Torres, (Usa), 850 Puntos. #5), Daniel Christi Peró, (Cuba), 700 Puntos.

#10), Colombia, 500 Puntos. #16 Jamaica, 350 Puntos. #26) Nicaragua, 200 Puntos, y #28), Perú, 150 Puntos. El

Coctel ha dado la realidad en número del status del Boxeo Olímpico, y la triste realidad de mi querido Panamá.

La Nota Suelta. En el Campeonato Mundial de Boxeo Olímpico Juvenil, una vez más Cuba está demostrando la importancia de fomentar todos los deportes desde la base, para que haya una generación de relevo de atletas. En Kielce, Polonia, escenario de dicho ‘CM’ Juvenil donde el Mini-Mosca Yislán Barrera, Jorge Filemón de los 91

kilos, Jadier Herrera de 60 Kilos, y Danny Lafos de 69 kilos, pueden dar la gran sorpresa en el medallero. En el torneo

que debe finalizar el 24 de abril, están presentes atletas juveniles de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Guyana, Nicaragua, Venezuela, Trinidad & Tobago, Santa Lucía, y ‘0’ representación de Panamá. También

participan damas latinas, y fue llamativa, una noticia positiva del certamen. Fue la mención del triunfo femenino de la

boxeadora ecuatoriana, Génesis Gómez, que ganó el primer evento femenino de la historia de la AIBA en torneo juvenil, masculino y femenino. Génesis ganó su primer evento nacional en el 2017. Espero poder dar más notas

mañana de este Campeonato Mundial de Boxeo, augurando que los atletas latinos regresen a casa, aunque sea con

preseas de bronce, ya que se otorgan DOS (2) en cada división. Tomen Nota de Esto.