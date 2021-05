¡“Sorpresa”! : Cuba: Oro en el Relevo Mundial

Antes de entrar en el tema de hoy, trataré de hacer una pesquisa respecto al nuevo ‘DG’ de Pandeportes, el ‘HD’

Héctor Brands, si usará el mismísimo sistema de aislamiento que usaba el ‘Cacique’ Mario Pérez cuando era el ‘DG’

del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), y que al parecer lo siguió Eduardo Cerda Quintero, que aún no he

podido conocer el salario que devenga en el nuevo y misterioso cargo que tíene. El ‘Cacique’ creó un sistema que llamaba de aislamiento para que nadie lo molestara. Entraba y salía por una escalera de metal, creo que es la de emergencia en caso de incendio que está a un costado del edificio. La Oficina del Director Técnico de Deportes y Recreación, siempre ha estado apartado de la del ‘DG’ de Pandeportes.

¿Hará esto el ‘HD’ Brands, y tendrá cerca de su despacho, a el ‘habilidoso’ Eric Pontón, como su consejero.?.

Entrando al tema de hoy. Una noticia positiva para los que somos de países latinos, es la que forma parte del Comunicado de Prensa, que Recibí de Atletismo Mundial que preside Sebastian Coe, con fecha de domingo 2 de mayo

de 2021, con Titulo Principal: “Doble placer para Italia, emocionante segundo día en Silesia”. Contenido: “No serían

Los Relevos sin algunas emociones y derrames y acción. En el segundo día de los Relevos Mundiales de Atletismo, Silesia 2021, no decepcionó con triunfos para Italia, CUBA, Sud-África, el domingo 2 de mayo de 2021. La competición en el Estadio Silesian en Chorzow tuvo importancia extra con CLASIFICACIÓN para los Juegos Olímpicos de Tokío 2020, y el Campeonato Mundial de Atletismo Al Aire Libre, OREGON, 2022.

4 x 400 METROS LIBRES, triunfo del QUARTO CUBANO. 1), Lurian Hechevarría, 2), Rose Mary Almanza, 3), Lisneidy Veitía, 4), y Roxana Gómez. Solo 19 meses después de finalizar un distante SEXTO (6) LUGAR en su Heat en el Campeonato Mundial de Atletismo al Aire Libre, Doha, Qatar, 2019, Cuba mostró mejoría de forma para ganar

el RELEVO FEMENINO 4 x400 en Silesia. Con un buen esfuerzo de tiempo, el cuarteto de Cuba pasó del tercer, a la

segunda, y luego a la primera en las últimas ‘tres piernas’, para ganar en tiempo de 3:24.41, sobrepasando a Polonia y

Gran Bretaña, mientras mantenía a Holanda a distancia. Laviai Nelson le dio a Gran Bretaña una ventaja temprana que

Luego fue mantenido por Ana Pipi en la ‘segunda pierna’. Malgorzata Holub- Kowalik, mantuvo a Polonia en contenido con Cuba, cerrado detrás de una división, 50:58 ‘split’ de Femke Bol-, la más rápida en la carrera, le dio a

Holanda una breve ventaja, pero Jesse Knight de Bretaña, Natalia Kaczmarek de Polonia, y Roxana Gómez de Cuba,

estaban justos detrás.

Knight mantuvo el liderazgo entrando en la recta de casa, ROXANA GÓMEZ pudo marcar el triunfo para Cuba con 59:96. Polonia Fue segundo, y Gran Bretaña fue tercero. “Fue extremadamente duro, pero hice todo lo posible para

entregar lo mejor posible el ‘bastón’, dijo Zurian Hechevarría. Las cubanas dominaron la prueba con tiempo de 3:28.41

minutos, válida para aventajar a las representantes de Polonia, 3:28.81, y Reino Unido: 3:29.27. Con este triunfo, Cuba

tiene 16 atletas clasificados en Atletismo, y el N° 47, para ‘La Mayor de Las Antillas. Tomen nota de esto.

Otra Nota Femenina: “Italia capitalizó para ganar el Relevo 4 x100 Metros Planos. Hubo drama en los 4x100 Mts. Planos femenino, como Holanda que dominó la primera ronda y agregó un equipo fuerte de similitud disputando el

cambio final, dejando el camino despejado para Italia de unirse a sus cuatro (4) compañeras de equipo 4 x 400 en triunfo. Vittoria Fontana ancla Italia a la victoria. Janule Samuel se ha ido rápido, y el equipo holandés estaba al frente

por delante de Ecuador, y Japón, en el primer cambio.

La dos veces Campeona Mundial de los 200 mts planos Dafne Schippers entregó en forma segura a Nading Visser, como se queda a la fuerza, pero Visser no pudo igualar a su compañera de equipo Naomi Sedney, lo que resultó en una

pérdida de impulso, ya que Sedney tuvo que detenerse para recibir la batuta.

La Nota Suelta. N°1). Con fecha viernes 30 de abril, 2021, recibí un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial,

Con Título Principal: ‘Primeros Atletas Neutrales Autorizados para el 2021: Contenido: “La Junta de Revisión de Dopaje de Atletismo Mundial, ha aprobado las solicitudes de 4 RUSOS, para competir en eventos internacionales en

2021, bajo la Regla 3.2 de Elegibilidad, mientras la Federación Nacional de Rusia, (RusAF) siguen suspendida.

Estos cuatro atletas han cumplido con el criterio de elegibilidad para 2021. 1), Mariya Lasitskene (Salto de Altura), 2)

Anzhelika Sidorova, (Salto con Pértiga). 3), llia Ivaniuk, (Salto de Altura). 4), Aksana Gataullina, (Salto con Pértiga

Nota Suelta N°2) Se está aproximando poco a poco la Clasificación de la Natación que es el N° 1 de los Deportes Acuáticos, y da tristeza de que de los Países de Centro América, y en especial, Panamá que maneja el ‘USA $, no cuenta con atletas de nivel en la natación, y estará esperando la Universalidad para que participe una dama y un hombre. Quién sigue no sé en qué país, he de suponer en ‘USA’, EDGAR CRESPO de 31 años, y aunque no da más, en su especialidad que es el Estilo Pecho, y pese a tener una buena preparación académica, su ‘modus-vivendi’, es el

deporte, y cuenta con el apoyo de su ‘Cajero Automática’ que es Pandeportes. Donde se espera una especie de ‘guerra’

Para la clasificación de los 50 Metros Libres, femeninas, desde YA MENCIONO a 14 damas: 1) Katie Ledecky (USA)

2), Lilly King, (USA). 3), Regan Smith, (USA). 4). Simone Manuel, (USA) 5, Ariarne Titmus, (Australia). 6) Kaylees

Mc Keowu, (Australia). 7), Sarah Sjostrom, (Suecia). 8), Maggie MacNeal, (Canadá). 9), Emma MacKeon, (Australia)

10), Katina Hosszu, (Hungría). 11), Cate Campbell, (Australia) 12), Kylie Masse, (Canadá) 13) Zhang Yufie, (China).

14) Tatjana Schoemmaker, (Sud-África). Tomen nota de que solo estamos viendo una prueba femenina de 50 Metros

Libres. Así es.