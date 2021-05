El Pres. de Colombia, ‘SE’ Iván Duque, rehusa aceptar los disturbios del país

Sique algunos Diarios del país, en especial el espacio ‘Caldo Deportivo, del Diario Metro Libre, que recoge lo que le

informan sin hacer preguntas. En la edición del jueves 6 de mayo de 2021, uno de los títulos: “Gimnasia con reto internacional”. Contenido: “La Federación Panameña de Gimnasia reveló a los integrantes de la ‘selección’ de los atletas

que representarán al país en el Panamericano de Adultos de Gimnasia Artística en Río de Janeiro, Brasil del 31 de mayo

al 7 de de junio, que brinda SOLAMENTE UN CUPO para los ‘JO’, Tokío 2020. Pablo Broszio, Victoria Castro Espino, Hilary Herón Soto. Celia Kuriankuz Salcedo y Karla Navas Boyd.

No mencionan que esta nota fue firmada por CARLOS HERRERA, como Presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, donde la Sec. General es: TERESITA MEDRANO MORENO DE AMADO. Pese a que según el ‘Cacique Mario Pérez’, como ‘DG’ de Pandeportes, y el ‘SDG’, Alberto Guerra declararon que, que JAIME PÉREZ CÁCERES,

fue elegido presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, para el periodo 2018-2020. En ese momento fue aceptado por el Presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, el japonés, MORINARI WATANABE, y el

SEC. GENERAL, N. BUOMPANI. También fue aceptada por NAOMI CHIEKO VALENZO, de MÉXICO, que preside

La Unión Panamericana de Gimnasia, (UPAG). No obstante, al parecer todos están apoyando a los que ahora son los

dueños de la Fede-Gimnasia de Panamá.

El Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia, será en Guadalajara, México, del 14 al 21 de junio 2021. En la rama

Femenina: Vanessa Espinoza, Ariann Hernández, Lana Herrera, Tatiana Tapia, mientras que en la masculina aparecen,

Richard Atencio, Joseph Putaturo, y Sebastián Sue. De acuerdo con los informes, en el evento con sede en tierra azteca,

ponen activos a 22 países y 14 equipos con propósito de clasificar a los Juegos Panamericanos Junior, organizado por ‘PANAM-SPORTS’, del 9 del septiembre al 19 de septiembre de 2021, en el Estadio Pascual Guerrero,

de Cali, Colombia, con 41 países compitiendo en 30 deportes. En todo esto, el nuevo ‘Cacique’ de Pandeportes, el ‘HD’ Héctor Brands, es amigo del Mitómano Camilo ‘Madurito’ Amado Varela, y de su ‘Letrada’ Damaris Young, y

aquí no ha pasado nada.

Uno de nuestros atletas, YASSIR CABRERA, que espera algo así como ganar el ‘gordito’, y así su camino hacia los 32° ‘JO’ de Verano, Tokío 2020, como le ha ocurrido a Jorge Castelblanco, en la Maratón por segunda vez consecutivo.

Para ello tiene que competir en la Copa Panamericana de Marcha Atlética, en Guayaquil, Ecuador. De Brasil, hay unos

Atletas, y cito a Caio Bonfin, y Gabriel Matheus Carrera, ya clasificados para los ‘JO’ de Tokío, que estarán presentes.

Brasil asistirá con 15 atletas de la Selección que competirán en los 20 Kms, marcha. 1), Cairo Bonfim. 2), Gabriel

Matheus Correa. 3), Lucas Mazzo. 20 KMS. DAMAS. 1) Viviane Santana Lyra. 2), Emily Pistor. 3), Elianay Barbosa.

50 KMS HOMBRES: 1), Max Batista Dos Santos. 2), José Alessandro Bogio. 3), Rudney Días Noguera. 35 Kms. Damas, Paula Raissa Paz, y Elisangela Pereira Da Silva. Panamá no cuenta con atletas femeninas de nivel, y el mejor

Tiempo de Yassir Cabrera es en los 20 kilómetros con 1:25.39. Lo más que puedo hacer es desearle mucha suerte.

Tema de hoy. Un reportaje de la (AFP) Agencia France-Press, la de noticias más antigua del mundo, originado en Bogotá, Colombia, título: “Duque Insiste en Albergar Copa América”. “Protestas en Colombia. Cómo la violencia se tomó las calles del país, y por qué Cali fue el epicentro durante días”. El Presidente Iván Duque aseguró este miércoles

que Colombia se mantiene como sede de LA COPA AMÉRICA, 2021, a pesar de las masivas manifestaciones que sacuden al país, a 38 DÍAS para el inicio del torneo, que organiza junto a ARGENTINA. La Copa se VA A HACER en

los dos países. Yo creo que sería un mensaje importante en estos momentos, expresó el mandatario en entrevista a Blue

Radio. Al menos 24 PERSONAS HAN MUERTO, la mayoría por disparos, y 800 han sido heridos en medio de protestas contra el Gobierno del Conservador Duque que llevan una semana sin dar señales de desescalar.

El fútbol no escapa al estallido social. Cinco partidos por Torneos Continentales programados esta semana en Colombia,

Tuvieron que ser trasladados a otros países por ‘falta de garantía por parte de las autoridades, según la Comenbol. Entre

los juegos reprogramados se encuentra el ‘Junior vs. Fulmínense que se iba a disputar en Barranquilla (norte), una de las

ciudades donde se DISPUTARÁ la Copa América. Medellín, Bogotá, y Cali, las otras sedes han sido escenario de FUERTES DISTURBIOS que han obligado al Gobierno a desplegar MILITARES en las calles de estas últimas dos ciudades. La COPA 2021 está programada entre el 1 de junio y 10 de julio, por primera vez en dos países.

Anteriormente, el Gobierno ARGENTINO había expresado dudas sobre la CONVENIENCIA de realizar el torneo en medio de la Pandemia que se agrava también en otros países. Sin embargo, Duque aseguró que “SERÍA ABSURDO”

que no se HICIERA UNA COPA AMÉRICA, si se está haciendo una Eurocopa, sobre todo cuando las CIFRAS epidemiológicas en varios países sin similares o inclusive en algunos lugares peores. El torneo de Selecciones Europeos

se disputará entre el 11 de junio al 11 de julio en once ciudades de 11 países diferentes. La Comenbol también insiste en

llevar a cabo LA COPA AMÉRICA 2021, que debía disputarse en 2020 y fue postergada por la irrupción de la Pandemia.

América Latina es uno de los focos del Coronavirus, que dejó casi 30 millones de contagios en el Continente según un

recuento de la ‘AFP’. Termino opinando, que ‘SE’ Iván Duque, está ‘fuera del vuelo correcto’; pues, hay fórmulas ya

establecido para controlar y confrontar la Pandemia de Covid-19, y otra es la violencia que está ocurriendo en su país, y

él pretende ‘tapar el sol’, con las dos manos.

Una Nota Suelta: Una vez más, dando una mirada, al segmento de ‘Sala de Prensa’ de Pandeportes, al leer una nota del

‘Nuevo Cacique’, el ‘HD’ Héctor Brands, todavía no tiene claro que no debe estar haciendo muy frecuente lo que el

General Omar Torrijos, llamaba ‘Patrullaje Doméstico’. Tiene un Director Técnico de Deportes y Recreación (Irving Saladino), y Agentes Regionales en todas las provincias, y se supone que cuenta con ‘Metodólogos’, que le deben

enviar informes técnicos, y no él se convierte en el ‘GUACHIMÁN’, para saber el desastre deportivo de ‘Colón’ siendo

su ‘DT’ de Deportes y Recreación, oriundo de Colón. Que quede claro, que no estoy diciendo que el ‘Nuevo Cacique’,

el ‘HD’ Brands no debe visitar Colón, etc., pero no para recibir ‘surprise’, (sorpresa) de lo malo. Tome nota de esto.