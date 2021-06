¡ “¿Y Yassir Cabrera?¡”: Caio O. de Sana Bonfin: 1H20M14S92 en la Marcha de 20 Mil

Comienzo por recordar que Atletismo Mundial, (IAAF), está conformada por Federaciones de los Cinco Continentes:

1) Confederación de África, (CAA), 54 CONs. 2). Confederación Asiática, (AAA), 45 CONs. 3), Asociación Europea

51 CONs. 4), Asociación de Norteamérica, ‘CA’ y del Caribe (NACAC), 31 CONS. 5), Confederación Sudamericana

de Atletismo (Consuldalte). Sede, Manaos, Brasil. 13 afiliados. 1) Argentina, 2), Bolivia. 3) Brasil. 4), Chile, 5), Colombia. 6) Ecuador, 7), Guyana, 8) PANAMÁ. 9) Paraguay, 10 Perú, 11Surinan, 12), Islas Vírgenes. 13 Uruguay,

y 14) Venezuela. Esto indica que el Jefe de la FEPAT, Mario Quintero, el ‘DT’ de Deportes, de Pandeportes, Irving

Saladino, y los DOS ‘Dictadores del COP, Camilo Amado Varela, y Damaris (USA$) Young, debían estar pendientes

el COP debían procurar que los atletas del Atletismo en especial Yassir Cabrera de la Marcha, Nathalee Aranda, del Salto de Longitud, u otros atletas, participara en el evento por el 40° Trofeo Brasil, en el Centro Olímpico de Vila Clementino, ao Paulo, el sábado 12 de junio.

He aquí algunos RESULTADOS de ‘Consuldalte’ de su torneo atlético: El Marchista brasileño Caio Oliveira de Seña Bonfin obtuvo en la prueba de los 20MIL METROS tiempo de: 1H20M14S92. Caio ratificó la MARCA MÍNIMA Olímpica de hombres de (1:21.00s), y quedó a un paso de su reciente récord sudamericano de en esta prueba, además de establecer una marca del Trofeo Brasil. Caio también participó este domingo en la marcha de 35 Km, en ruta en lo

que será su último test competitivo antes de los Juegos Olímpicos. Caio venía de marcar 1h20m13s68, en 25 de abril en Braganca Paulista.

La medalla de PLATA en los 20 Mil Metros fue para el ascendente Matheus Gabriel de Liz Correa con: 1h22m13s57. También ya cuenta con la mínima olímpica. Y el bronce para Lucas Gomes de Souza Mazzo con 1h24m52s23. Lo llamativo es que nuestro atleta YASSIR CABRERA, que busca la ‘MM’ Masculina de los 20,000, Mts. Marcha (1:21.00) y no estuvo presente. “En otra de las finales de este sábado 12 por la mañana, Luiz Mauricio Dias da Silva

Alcanzó los 75,30 Metros en Lanzamiento de Jabalina, (no logró la ‘MM’ que es de 85.00 Mts.), seguido por Pedro

Henrique Nunes Rodríguez con 72.44, y Clewerton Raun de Souza Siquiera con 69.23 metros. La posta 4 x 100 masculina fue para el Exporte Club Pinheiros con 39.41. No hubo mención de Salto de Longitud mi masculino ni de

damas. Seguiré pendiente de otros resultados, que incluye el de Darlan Romani, Lanzador de Bala, recordman ‘SA’ y 4° del último Mundial de Doha, Qatar, 2019. Tomen nota de esto.

Nota Suelta: Una Nota de Prensa Latina del lunes 14 de junio, originado en Caracas, Título: “Yulimar Rojas y Antonio

Díaz, (que competirá en Kata en Tokío), abanderados Olímpicos de Venezuela: Contenido: “La triplista Yulimar Rojas y el karateka Antonio Díaz portarán la bandera de Venezuela en la ceremonia en l ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokío 2020, previstos del 23 de julio al 8 de agosto. Considerados dos de las grandes esperanzas de la nación sudamericana en la magna cita bajo los cinco aros, Rojas y Díaz acapararon el apoyo mayoritario en la

consulta popular y votación de la directiva del Comité Olímpico Venezolano, informó el organismo en la red social

Twitter.

Hasta la fecha, Venezuela aseguró la clasificación de 36 Atletas a la justa multideportiva en la disciplina de atletismo,

boxeo, vela, ciclismo de ruta, judo, levantamiento de pesas, remo, esgrima, karate, así como la selección masculina de

voleibol. El 22 de mayo último Yulimar Rojas impuso cota de 15.43 metros en la reunión atlética de Andújar, en España, segundo marca de todos los tiempos al aire libre en la modalidad de triple salto, a solo siete centímetros del

récord mundial de la ucraniana Inessa Kravets (15.50). Este resultado consolidó a la subcampeona olímpica de Río de

Janeiro 2016 y doble titular mundial como líder absoluta de la temporada y máxima aspirante a la corona de Tokío.

No importa los elogios a esta atleta ‘fuera de serie’ como lo es la venezolana Yulimar Rojas, no podemos ignorar a otra

Atleta del nivel de la colombiana CATERINE IBARGUEN, pese a sus 35 años, y problemas de lesiones que ha sufrido.

Mientras Rojas estará buscando su 1ra. presea dorada en Juegos Olímpicos; pues, no podemos olvidar que Ibarguen ganó la medalla de oro del Salto Triple en los XXXI ‘JO’ de Verano, Río de Janeiro, Brasil 2016, y Rojas se quedó con

la plateada. En los XXX JO’ de Londres, ‘BG’, 2012, Ibarguen ganó la plateada en Salto Triple. En cuando a ‘CM’, la

colombiana ganó oro en Moscú 2013 en Salto Triple. Oro en Beijing 2015, Plata en Londres 2017. En Doja, Catar, 2019 su actuación fue regular al gana medalla de bronce.

En Juegos Centroamericanos y del Caribe: Oro en Veracruz 2014 en Salto Triple. Oro en Barranquilla, Colombia, en los ‘JCA’ y del Caribe 2018, en Salto de Longitud. Y oro en Salto Triple. Volviendo Antonio Díaz, que ocupa el 4° lugar del ranking mundial en la disciplina de KATA, y exhibe un amplio palmarés de ocho medallas en campeonatos

del mundo de karate, de oro (París 2012 y Belgrado 2010) una de plata y cinco de bronce, además de múltiples premios

en justas mundiales y citas panamericanas. En su participación histórica en Juegos Olímpicos, Venezuela conquistó tres preseas doradas, cuatro de plata y 10 de bronce”. Tomen nota de esto.

Una Nota Suelta curiosa. Recibí una información de un personaje distinguido del exterior que no mencionaré su nombre, respecto al Coctel del martes 15 de junio de 2021, con Título Principal: “Mensaje al COP: La caída del Dictador B. Natanyahu de 1er. Ministro de Israel. Sumario: El Millonario Naftali Bennett, es el nuevo Primer Ministro

de Israel”. Al decir el lector: “Buenos días, Sr. Bienvenido Ud. tenga un muy buen día antes que todo que espero que

realmente se encuentre muy bien en todo aspecto. “Quiero decirle antes que todo respeto sobre todo la libertad de

expresión (muchos colegas también lo tienen en mi querido Panamá con todos sus defectos y virtudes) y soy asiduo

lector de su columna en el diario La Estrella de Panamá desde hace muchos años del cual siempre me nutro de muchas

noticias importantes que Ud. escribe en el mundo del deportivo.

“Lo único que “POR FAVOR LE PIDO” sus ejemplos y se lo digo como un lector suyo con todo respeto que no MEZCLE el DEPORTE NACIONAL con deportes con EJEMPLOS de POLÍTICA Internacional en momentos tan álgidos como se están viviendo en el Medio Oriente”. (Hago una pausa para decirle al distinguido lector, que es triste

que no está del todo informado de los Estatutos Vigentes del Comité Olímpico de Panamá. (COP) controlado por el

Megalómano Camilo Amado Varela, y su ‘Letrada’ (Abogada) Damaris Young, ambos ‘JUDAS’ del Olimpismo del

país. Según mis pesquisas, Camilo Amado Varela le está negando apoyo económico a las Federaciones y atletas. Dice

que Solidaridad Olímpica del COI, y PANAM-SPORTS, (Antes ODECABE) presidido por Don MARIO VÁZQUEZ

RAÑA, (q.e.p.d.), IIic Neven, Miembro del COI, le han recortado el Apoyo Económico, lo que no es cierto.

La Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, (ACNO), es una organización Internacional, no gubernamental, que

Está constituido por los CONs. La sede está en París, Francia, y cuenta con los 206 CONs repartidas en cinco organizaciones Continentales. Gracias al Jefe del COI, Dr. Thomas Bach, sigue bajo la ‘batuta bruja’ del no muy bendito Presidente de ACNO, el Príncipe, Al-Fahad Al Sabah de Kuwaite, que cuenta con el ‘beneplácito’ del Jefe del

COI, Dr. Thomas Bach. Así es.

Volviendo a las palabras enviadas por el lector sigue diciendo: “Se lo digo con mucho respeto, ante todo no tratando de

decir jamás que debe o no debe escribir en sus artículos, Ud. es un libre pensador y de los muy buenos pero dado la fuerte situación que se vive en el Medio Oriente le ruego por favor no haga ejemplos con la política tanto de Israel como de palestina se lo desde el marco de mi mayor respeto como una pequeña observación; esto no es para que Ud. se

enoje, (jamás me enojo, sino recurro a mi verdad, recordando que no soy dueño absoluto de la misma) o piense mal de

mí por lo que le estoy por favor pidiendo que use cualquier situación diferente para hacer sus comparaciones que siempre leo con mucha atención en el periódico La Estrella de Panamá. Decir la verdad no se trata de comparaciones,

las elecciones del CON de Panamá, 2020-2024, fueron fraudulentas, porque se violó los ESTATUTOS VIGENTES

del Comité Olímpico de Panamá. Capítulo, (La Asamblea General). Artículo 15. (Poderes de la Asamblea General)

Artículo16: Quórum y Reuniones/Sesiones de la Asamblea General. Punto N°11. “El Voto por delegación o por Correo Electrónico no es permitido”. Artículo 17 Procedimiento Electoral. A) “La ‘AG’ que precede a la Asamblea General

Electiva, debe elegir una Comisión Electoral Independiente la cual será totalmente responsable de desarrollar, monitorear, y conducir el proceso electivo como un todo (desde la recepción de las nominaciones hasta la proclamación de los resultados finales). Esto aún no se ha cumplido. JEROME POIVEY, Jefe de Relaciones Internacionales y Gobernanza del COI, al recibir una Información ´bruja´ de dos Miembros de la Comisión Electoral

Independiente, (que asumieron el papel de ‘Judas’), al margen de lo que dice los Estatutos Vigentes del COP, aprobaron, que Damaris (USA$) Young, fue elegida Jefa del COP. No ha sido reconocida su Elección en el Registro

Civil, por lo que las elecciones no son legítimas, pero sigue con el padrinaje del COI. Por último, le recuerdo al distinguido lector, que el Vice-Presidente del COI, John Coates, y también Presidente del CON de Australia, y Jefe de

La Comisión Coordinador del COI, de los Juegos Olímpicos, Tokío, 2020 dijo: “Los Juegos Olímpicos Van porque

Van”. Está involucrado Muchos Millones de ‘USA $. Hay que bajarse de la nube y vivir la realidad. Tome nota.