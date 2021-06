¡“Que Risa da!” : Segunda ‘Habeas Data’ contra el ‘Cacique’ Héctor Brands.

Antes de abordar el tema principal de hoy, considero de importancia a la generación de relevo conocer algunos aspectos importantes del Movimiento Olímpicos, y algunos errores de su creador, el Barón Pierre de Coubertin.

Siguiendo con el Libro “Escritos Selectos Pierre de Coubertin 1863-1937”. En el Punto 6.3 “Los Distintos Deportes en

el Programa Olímpico: El 6.3.1 “Principio de Igualdad”. 6.3.1/1: “Todos los Deportes”. “Las reflexiones de Coubertin

aquí se centran sobre el principio básico del Olimpismo que PIDE IGUALDAD de derechos de los DIVERSOS DEPORTES. El contenido de estas observaciones es bastante significativo. En este artículo escrito en 1910, Coubertin

regresó al significado de este principio, la implementación desde el inicio del Movimiento Olímpico. Subrayó que este

es uno de los temas más importantes sujetos en el renacimiento de las olimpiadas.

Parece que en varios países, la gente estaba teniendo dificultades en la concepción de lo primordial y verdad esencial,

que LAS OLIMPIADAS SON EL ENCUENTRO DE TODOS LOS DEPORTISTAS. Sin embargo, así fue en el pasado, y aún sin ser un gran erudito, todo el mundo generalmente sabe que las carreras de caballo y el boxeo, los partidos siguen las carreras a pie en Olimpia. Así que nadie le sorprendió que la carta básica de la restauración de los

Juegos debería proclamar una vez más este principio lógico y legítimo. 6.3.1/2: LAS MUJERES EN JUEGOS OLÍMPICS.: Reserva de Coubertin en la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos está clara. En muchos lugares en sus escritos revela el enfoque tradicional de Coubertin basado en su noble educación, refiriéndose como lo

hizo principalmente con el modelo de antigüedad y la edad media. A pesar de su pensamiento social reformista, particularmente en los 1920’s, ya no cambió la actitud. Su única preocupación era LA APARIENCIA DE LA MUJER

en competición, en el Estadio Olímpico, y no sus actividades en educación física. La pregunta de permitir que las mujeres participen en los Juegos Olímpicos no ha sido resuelto. La respuesta no puede ser negativa, simplemente por el

motivo que esa fue la repuesta en la antigüedad; ni puede ser afirmativo porque las competidoras FUERON ADMITIDAS EN NATACIÓN Y TENIS, en 1908 y 1912.

No hace mucho, una aplicación firmda por ‘Neo-Armazón, estaba destinado a competir en el Pentatlón Moderno, fue

recibido. El Comité Sueco que era libre tomar su propia posición se negó el acuerdo en ausencia de cualquier legislación establecida. Entonces claro que el deporte permanece abierto. Pero hay otra razón práctica. ¿Se llevarán a cabo eventos separados para las mujeres, o se reunirán todos juntos todos sin distinción de sexos, independientemente

de si la competencia es entre individuos o equipos?. Ustedes lectores conocen la hazaña extraordinaria, ‘SE’ Juan Antonio Samaranch, de incorporar a las mujeres en el COI, y su asensos a puestos directivos. Esto ha seguido, por los

Presidentes del COI, y en los ‘JO’ de Verano e Invierno, y lo ‘JO’ Olímpicos Juveniles, prevalece la igualdad de género. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Tuve a bien leer ayer sábado 26 de junio, en la ‘Decana’, ‘La Estrella de Panamá’, un escrito de la distinguida colega Mileika Lasso, que en su momento colaboró con la publicación ‘On-Line’, del Coctel. El título

Principal: “Coalición Deportiva Interpone segunda ‘Habeas Data’ ante la Corte Suprema de Justicia en contra Héctor

Brands. Sumario: “La Coalición Pro-Deportes pidió información pública, pero la institución cayó en desacato al no

entregarla. A Brands podrían sancionarle con una MULTA equivalente al DOBLE DEL SALARIO AL MES”. El contenido dice: “ROBERTO CHOCKLE, ‘COORDINADOR’ de la Coalición Panameña Pro-Deportes, interpuso un

segundo Recurso de Habeas Data ante la Corte Suprema de Justicia de Justicia. Lo actuado por Chockee queda establecido en el Artículo 20 de la Ley 6 de 2002, que dictamina: “El funcionario requerido por el Tribunal que conoce

del recurso de Hábeas Data, que incumpla con la obligación de suministrar la información incurrirá en desacato y será

y será sancionado con multa mínima equivalente al doble del salario mensual que devenga. EN CASO DE REINCIDENCIA, el funcionario será sancionado con la destitución del cargo”.

Esta últimas palabras Chockee, es lo que inspiró el título del Coctel y Sumario de hoy. Título: ¡ “Que Risa da!”: Segunda ‘Habeas Data’ contra el ‘Cacique’ Héctor Brands. Sumario: Es de R. Chockee que ‘robó el mando de la Coalición Pro-Deportes a Edgardo López. ¿Será que Chockee no sabe que el ‘Nuevo Cacique’ de Pandeportes, el ‘HD’

Héctor Brands, y uno de los ‘Intocables (´¿será que Chockee nunca ha visto a Los Intocables de Elliot?) de primera fila de la ‘Burbuja de Aire ‘de ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen.

Con fecha viernes 14 de junio de 2019, este servidor, recibió una carta de EDGARDO LÓPEZ, COORDINADOR de la COALICIÓN PANAMEÑA PRO-DEPORTES. Parte del Contenido: “Hola Sr. Brown Un saludo antemano aunque no tengamos el placer de conocernos aprovecho las circunstancias para APLAUDIR su reportaje sobre las Planillas Permanentes y Transitorios de Pandeportes. Nosotros como Coalición Panameña Pro Deportes movimiento APOLÍTICO que nace de ex atletas, dirigentes deportivos en práctica, padres de familia vinculados al deporte por sus

Hijos hemos venido después de varios meses de trabajo en copilar todas las situaciones que vive nuestro deporte nacional.

Es triste y muy compleja la situación del deporte panameño como se ha venido deteriorando de forma acelerada en los

Últimos gobiernos y en particular el actual. Propuesta de la Hoja de Ruta para la Transformación del Deporte Panameño. 1). Definir si Pandeportes se mantendrá como está vigente o se elevaría a una Autoridad o Secretaría Deportiva. Considerar su independencia Y AUTONOMÍA DE MEDUCA. Para septiembre de 2019 debe tener elaborado el ANTE-PROYECTO para su explicación al Presidente y ser presentada a la Asamblea Legislativa. Hacer

todo el LOBBY DESDE PRESIDENCIA para que el Ante-Proyecto y su reglamentación sean aprobadas a más tardar al 31 de diciembre de 2019.

Allí metió EDGAR LÓPEZ, La CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEPORTIVA, (TADPAN). Allí metió

La mano el no muy transparente en asuntos del deporte ROBERTO TRNCOSO. Como miembro del (CCIAP) ayudó a

Que Damaris Young y Camilo Amado, crearan SU TADPAN, pese a que fue declarado ilegal por el entonces ‘Cacique

De Pandeportes Mario Pérez. A raja tabla el Comité Olímpico en sus Estatutos, incluyó en el ARTÍTULO 5 DE SU

‘ESTATUTO EXPRESS’ ARTÍCULO 5 1 (EL ROL DEL CON DE PANAMÁ) PUNTO 13: “Crear un ÓRGANO ARBITRAL DE RESOLUCIÓN DE LAS DISPUTAS Y CONFLICTOS QUE SE PUEDAN CREAR EN EL MARCO del Comité Olímpico y del CONJUNTO DE FEDERACIONES, LIGAS, CLUBES, DEPORTISTAS, Y

OTROS MIEMBROS AFILIADOS, como procedimiento previo a la definitiva resolución del conflicto por parte del

Tribunal de Arbitraje TAS-CAS. Este es el papel del usurpador de la Coalición Deportiva, Roberto Chockee, que

ahora es parte del entourage de los Mitómanos y Judas del Olimpismo Panameño, Camilo Amado Varela, y Damaris (USA$)Young. ¿qué dirá de esto el Asesor Legal del ‘Cacique de Pandeportes’ el ‘HD’ Héctor Brands?. Así es.