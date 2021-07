“! ¿Tokio 2020 ¡”?: Los 32° ‘JO’ de Verano del Silencio

Hoy antes de compartir una Nota de Prensa de la ‘Agencia EFE’ originado en Brasil, con título principal: “Brasil espera DISPUTAR TRECE (13) FINALES en los Juegos Olímpicos de Tokío dos a más que las que disputó en Río de Janeiro 2016, con los 51 miembros del equipo de atletismo que garantizaron clasificación para la cita olímpica que comienza este mes, afirmaron fuentes federativas este jueves. También antes de comentar la noticia del “DIARIO CLARÍN DEPORTES de Argentina”, fechado el lunes 19 de julio de 2021, el colgado dice: “La Selección Argentina de Fútbol llegó a Japón para disputar Los Juegos Olímpicos. Sumario: “El conjunto de Fernando Batista arribó desde Corea, donde empató ante los locales, el último amistoso de preparación empatando 2-2 con la selección de ese país.

Abordaré un Comunicado de Prensa recibido del Comité Olímpico Internacional, (COI), presidido por el Dr. Thomas Bach, con fecha 19 de julio de 2021. Título Principal: “Tokio 2020. Tu GUÍA DE DÍA-A-DÍA, de Eventos de Medallas. Contenido: “Después de un año más de espera los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, finalmente están aquí en 2021. Más de 17 DÍAS DE JUEGO; MÁS DE DOS DÍAS ADICIONALES de competición, ANTES DEL DÍA de la CEREMONÍA DE APERTURA.

“Los MEJORES ATLETAS DEL MUNDO, podrán mostrar los resultados de sus últimos años de duro entrenamiento.

¿Cuáles son los aspectos más destacados puedes esperar de cada deporte cada día?. Olympic.com, ha seleccionado los MEJORES EVENTOS FINALES de MEDALLAS y otros Partidos Claves para ver diario. Todo el tiempo debajo están en la HORA ESTÁNDAR de Japón, (9 horas antes que ‘UTC’). “UN MINUTO, UN DEPORTE, te mostraré las Reglas y más destacado de Softbol en un minuto. 22 DE JULIO 2021: “Softbol continúa en Fukushima con la segunda ronda de partidos de ‘TODO CONTRA TODOS, mientras que el Fútbol Masculino comienza con Japón en acción en la capital. 23 DE JULIO: “Tanto FÚTBOL COMO SOFTBOL, tomar un ASIENTO TRASERO por un día, ya que la Competencia comenzará en REMO Y TIRO CON ARCO. La Ceremonia de APERTURA OCUPA UN LUGAR DESTACADO POR LA NOCHE.

Retornando al Comunicado de la Agencia ‘EFE’, con Título Principal: “Brasil Aspira a Disputar Trece (13) Finales en Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dos más que las que disputó en Río de Janeiro, con los 51 miembros del equipo de Atletismo que garantizaron clasificación para la cita olímpica que comienza este mes, afirmaron fuentes federativas este jueves. La lista definitiva de atletas brasileños clasificados a Tokio, (31 HOMBRES y 20 MUJERES), fue anunciada hoy por la Confederación Brasileña de Atletismo, (CBAt), luego de que ‘World Athletic’, la entidad rectora de la disciplina a nivel internacional divulgara su último ranking que era clasificatorio, antes de los Juegos Olímpicos.

“Los 51 atletas que representarán a Brasil en Tokio constituyen el mayor equipo llevado a unos Juegos Olímpicos fuera del país, ya que supera los enviados a Londres 2012, (36) y Tokio 2008, (45). La divulgación de los atletas clasificados elevó a 307 EL NÚMERO DE BRASILEÑOS CON CUPO garantizado en los ‘JO’ de Tokío, con lo que Brasil contará con un número de participantes récord fuera del país. El número de clasificados supera las mejores expectativas del Comité Olímpico Brasileño, (COB), que tenía como meta contar entre 250 y 300 representantes en Tokio 2020. Brasil contó con 277 participantes en Pekín 2008, con 259 en Londres 2012, y con 465 deportistas en Río De Janeiro 2016, lo que igualmente solo fue posible por el elevado número de plazas que el reglamento le reserva al Anfitrión.

“Pese a que no estableció una meta de medallas para Tokio, la Confederación Brasileña de Atletismo sí divulgó que su objetivo es DISPUTAR 13 FINALES a las que llegó en Río. Según la Confederación, el PROMEDIO DE EDAD del equipo brasileño es de 28,4 AÑOS (29.6) AÑOS entre las Mujeres y 27.3, AÑOS entre los Hombres). De las mujeres, el 38.1 % disputará POR PRIMERA VEZ unos Juegos Olímpicos, y el 61.9 % ya tiene experiencia olímpica, mientras que entre los HOMBRES un 58,1 %, SERÁ NOVATO, y un 41,9 % repite.

“Las esperanzas de Medallas en el equipo recaen en ALISSON DOS SANTOS, que es tercero en la Clasificación Mundial en 400 METROS CON VALLAS; THIAGO BRAZ, actual CAMPEÓN OLÍMPICO en Salto con Garrocha, y 7° en la Clasificación Mundial; y DARLAN ROMANI, duodécimo en el ranking mundial de lanzamiento de bala. Entre LAS MUJERES, las más destacadas son: NUBIA SOARES, SEXTA en el Ranking Mundial de Salto Triple, y CHAYENNE DA SILVA, décima-octava, en los 400 Metros con Vallas. La lista inicial incluía a FERNANDO BORGES, que fue SUSPENDIDO provisionalmente precisamente este jueves luego de que el lanzador de DISCO DIERA POSITIVO para una sustancia prohibida.

El Director Ejecutivo de la CBAt, Claudio Castilhos, anunció que la mayor parte del equipo se concentrará en la ciudad Japonesa de SAITAMA el 18 de julio, una parte procedente de Brasil y otra de Portugal, y que los atletas SOLO ENTRARÁN A LA VILLA 48 HORAS ANTES DE SUS RESPECTIVAS PRUEBAS, como medida para evitar el CONTAGIO DE COVID-19”. Tomen nota de esto, distinguidos lectores.

Antes de entrar en detalles del Diario ‘Clarín Deportes de Argentina con Título ‘Buscan el Oro’, debo decir porque es La VERDAD, ESTE CORONA-VIRUS ha creado CIERTA CONFUSIÓN en el corazón del pueblo JAPONÉS Y DE LOS ORGANIZADORES que incluye al Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside el Dr. Thomas Bach.

También es mencionado por la Revista ‘Around The Rings”, en el Idioma Español, (Alrededor de Los Anillos), cuyo Fundador y Editor Principal, es el legendario ED HULA, y también Shella Scott Hula. “Venimos a llevar un mensaje de esperanza, no a destruir a Japón. Estamos pagando los errores del gobierno, porque la vacunación sigue siendo lenta. Pero todos estamos completamente vacunados. El pueblo japonés no debe vernos como el enemigo que trae El coronavirus”.

“Con tribunas vacías y parques olímpicos vacíos, la distancia entre los Juegos reales y los televisados será mayor que Nunca”. El CLARÍN DEPORTES’. Buscan el Oro, Tokio, 2020. “La Selección de FÚTBOL DE ARGENTINA, llegó A Japón para Disputar Los Juegos Olímpicos”. El conjunto de Fernando Batista arribó desde Corea, donde empató ante los locales, el último AMISTOSO de Preparación empatando 2-2 con el seleccionado de ese país”.

Argentina Medalla de Oro Olímpico en Atenas 2004, y Beijing 2008, es uno de los candidatos al pódium en este certamen. Sus principales figuras son: el centrocampista ofensivo Alexis Mac Alistar (Brighton de Inglaterra) y los delanteros, Adolfo Gaich, (CSKA Moscú de Rusia) , Thiago Almada (Vélez Sarsfield de Argentina). Además, el portero Jeremías Ledesma (Cádiz de España) es el único mayor de 23 años del plantel, pese a que el reglamento permitía la inclusión de tres jugadores mayores a esa edad (él tiene 28).

Además de 12 jugadores, integrarán la delegación Hernández, sus cuatros asistentes, (Silvio Santander, Gabriel Piccato, Juan Gatti, y Maximiliano Seigorman), dos Kinesiólogos, (Leandro Amigo y Paulo Maccari), un preparador Físico, (Manuel Álvarez), un Médico, (Juan Dere) y un utilero (Facundo Vartanian). De ellos, 20 estarán en la Villa Olímpica y dos asistentes afuera. Argentina participará en EL GRUPO C de los ‘JO’ de Tokio junto a ESPAÑA, ESLOVENIA, Y JAPÓN. El Plantel de Argentina: BASES: Facundo Campazzo (Denver Nuggets). Nicolás Laprovittola, (libre) y Luca Vildoza, (New York Nick). ESCOLTAS: Nicolás Brussino (Gran Canaria), y Leandro Bolmaro, (Barcelona). ALEROS. Gabriel Deck (Oklahoma City Tunder), Patricio Garino (Libre), y Juan Pablo Vauler (AEK, Atenas). ALA PIVOT: Luis Scola (Varese). PIVOTES. Marcos Delia, (Trieste), Tayavek Gallize, (Instituto de Córdoba), y Francisco Caffaro, (Universidad de Virginia).

El equipo estará liderado un vez más por EL CAPITÁN y Referente Luis Scola, de 41 años, cuyo enorme currículum Incluye la MEDALLA DE ORO en Atenas 2004, y la de Bronce en Beijing 2008.

Una Nota Suelta: Recibí un Comunicado de Prensa, originado en Lausana, Suiza, el 19 de julio de 2021, con Título Principal: “Comunicado a los Medios, Natación- Anti-Dopaje”. Contenido: “El Tribunal de Arbitraje Deportivo, (CAS), levanta la Suspensión Provisional de las Atletas Rusas. Veronika Andrusenko y Alksandr Kudashev, de conformidad con el Artículo 7.42 de las Reglas de Control de Dopaje de 2021. El 12 de julio d 2021, la FINA envió “avisos de cambio” a los atletas notificándoles de una Infracción de las Normas Antidopaje (ADRV 2015). Conforme Las Reglas después de enterarse de que las Atletas han sido notificadas en WADA, investigaciones de material recuperada del Antiguo Laboratorio Antidopaje de Moscú incluido el Sistema de Información de Laboratorios (LIMS).

Las partes acordaron que el asunto sea escuchado en un Procedimiento directamente en (CAS) FINA encontró la búsqueda que las Atletas habían cometido una ‘ADRV’ de conformidad con el Artículo 2.2 de la Regla de Control de Dopaje del 2015 de LA FINA. Mañana terminaré con la parte final de lo que parece un crucigrama. Así es.