“¡ Acéptenlo!”: Nathalee Aranda no tiene Nivel de Atleta Olímpica

En mi opinión repito, sin creer que soy dueño de la verdad absoluta, pero sí aprovechando la libertad de expresión que aún existe en el país, es censurable, y lo repudio, que este auto-apoderado, por ‘SE’, ‘el Buen Gobierno’, por ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen’, y repito, menos en deporte, a un costo exorbitante , dicho en la voz de su ‘Nuevo Cacique’ del Instituto Panameño de Deportes, el ‘HD’, HÉCTOR BRANDS, y su ‘Gran-Combo’, a un costo superior a los países de Centro América, ya que no menciona el apoyo económico de ‘Solidaridad Económica del ´COI’, y de ‘Panam- Sports”. Siete (7) de sus DIEZ ATLETAS que participan en los XXXII, ‘JO’ de Verano, Tokio, 2020, han competido: HOMBRES: Christofer Jurado, (Ciclismo de Ruta). Christianson Tyler, (Natación). Alonso Edward, (Atletismo), no participó en los 100 Metros. Planos, por lo que lo estará haciendo en los 200 Metros Planos.

En los 100 Metros Planos Masculino: ORO: (ITALIA), Jacob Lamount Marcell, 9:80. Plata. (USA), Fred Kerley, 9.84 Bronce, (CANADÁ), André De Grasse, 9.89, #5), (USA) Ronnie Baker, 9.95. (DAMAS, Atheyna Bylon, (Boxeo Olímpico Femenino). (Atletismo), Nathalle Aranda, (Salto de Longitud). Gianna Woodruff ) Atletismo, Está compitiendo en los Semi-Finales de los 400 Metros con Vallas.

Debo recordar que Nathalle Aranda, ganó la Presea de Oro en el 32° Campeonato Mayor de Atletismo de ‘CADICA’ en SAN JOSÉ, COSTA RICA, con tiempo de 6.25 Metros. La Marca Mínima Femenina de la IAAF, es de 6.82. Es Claro como subrayo en el Título Principal del Coctel de hoy: “¡Acéptenlo!”: Nathalee Aranda no Tiene el Nivel de Atleta Olímpica”. Los Diarios de hoy, sin querer decir las cosas con la franqueza del Coctel, sí están aceptando que ocupó LA POSICIÓN N° 27 de 30 atletas participantes. Que hizo un salto de 5.98 Metros, y 6:12 en su primer y 2° intento. En su tercer intento pisó la tabla y al pisar la tabla, (eso lo sabe su entrenador colonense de vigencia expirada), que no es válido. Lectores, los ‘JO’ es la prueba máxima del Olimpismo y esto no debe continuar. ¿Hasta cuándo “SE’, ‘LCC’, y los Asesores Deportivos y Legales de Pandeportes, por ‘DON DINERO, EL‘USA’$, tienen un pacto con el Silencio. Tomen nota de esto.

Volviendo al Atletismo: Vuelvo a repetir las palabras sabias, del DR, JAQUES ROGGE, oriundo de Bélgica, y Cirujano Ortopédico, elegido el VIII (8°), Presidente del COI, el 16 de julio de 2001, y predecesor de ‘SE’, ‘JAS’ (padre), y que fue Atleta Olímpico , con su Legado de Creador de los Juegos Olímpicos Juveniles, de Verano e Invierno, aconsejó que el Deporte no era una PROFESIÓN VITALICIA, y cuando se aproximaba a los 30 años, había que comenzar a pensar en el retiro. El ‘Relámpago’ Usain Bolt, entendió ese mensaje, así como el Nadador Michael Phelps, siguieron ese consejo, y después de su actuación en los XXXII ´JO’ de Verano, Tokio, 2020,la extraordinaria Atleta de Colombia, CATERINE IBARGUEN de 37 años, tiene que seguir ese consejo.

En una Nota de la ‘AP’ del 30 de julio 2021, Tituló: “Catherine Ibarguen, de nuevo, “Primero soy yo Misma”. Contenido: “Catherine Ibarguen (de Colombia), debió salir el viernes a responder a la misma pregunta que le persigue en los últimos años: su rivalidad en el SALTO TRIPLE femenino con la venezolana Yulimar Rojas. Y la colombiana contestó lo mismo. “Mi primera rival soy yo misma, y lo importante es que estoy satisfecha con mi trabajo en la competencia”, señaló. Ibarguen de 37 años avanzan a la final del salto triple femenino de los Juegos Olímpicos, que se disputará en la jornada del atletismo del domingo. Lo hizo con un registro de 14,37 metros, en el tercer y último intento. La venezolana Rojas, en cambio, sólo necesitó el primer intento para meterse en la final, con el mejor salto de la ronda clasificatoria.

MEDALLAS. ORO (Venezuela), Yulimar Rojas, 15.67, (RÉCORD MUNDIAL). PLATA (Portugal), Patricia Mamona, 15.01. BRONCE: (ESPAÑA) Ana Peletero, 14.87. #4) (JAMAICA) Shanieka Richards, 14.87. #5), (CUBA) Leadagmis Povea, 14.70. #10), (COLOMBIA), CATERINE IBARGUEN, 14.25.

Una Nota Suelta del Atletismo: El miércoles 4 de agosto de 2020, será la gran final de los 400/Metros Damas, donde participa, nuestra compatriota Gianna Woodruff. Mucha suerte.

Otra Nota Suelta: Un Comunicado de Prensa de la Federación Internacional de Esgrima, (FIE), con fecha , Tokio, Japón agosto 1° 2021, con Título Principal: “Francia gana Florete Masculino por Equipos en el último día en Tokio, 2020. Contenido: “Francia ha ganado el oro en el equipo Masculino de Florete en Tokio 2020. Participaron nueve equipos en el evento del día, que fue la novena y último día de competición olímpica de esgrima en Tokio Makuhari ‘Messe Hall B’, en la prefectura de Chiba.

En la ronda por la medalla de oro, Francia ganó frente a ‘ROC’, 45-28. Esta es la octava (8) vez que Francia gana el título de Florete Olímpico masculino por equipos, más que cualquier otra nación. La medalla de bronce fue para ‘USA’ Sobre Japón, 45-31. “No me doy cuenta aún lo que está pasando, pero nosotros estamos disfrutando este increíble momento”, dijo Erivan Le Pechoux de Francia. “Estoy tan orgulloso de esgrimir con estos chicos. Nosotros no queríamos regalar nada, y además estar muy difícil en cierto modo porque nosotros estábamos bajo mucha presión sabiendo que queríamos ganar el oro.

Estamos muy orgullosos de escribir una pequeña parte de la historia. “Nos sentimos abrumados que no vamos a volver con las MANOS VACÍAS, dijo Timer Safin de la República China. “Pero logramos una medalla que por supuesto nos sentimos felices. Obviamente nosotros estábamos pensando en como ganar, y obtener mejores resultados, y estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Aunque no obtuvimos el oro todavía estamos felices y lo haremos mejor la próxima vez creo que nuestra experiencia realmente ayudó y ninguna persona en el equipo fue responsable de nuestra pérdida ante la República de China (ROC), dijo Gerek Meinpart de (USA). “No echamos culpa a nadie”.

Sabemos que teníamos que luchar tan duro como pudimos. Su compañero de equipo Alexander Massialas, agregó: Para nosotros medalla de bronce, nos mantuvimos positivos. Nos soltamos y salimos peleando. A pesar de que el partido estuvo cerca, nosotros hicimos un buen trabajo de conseguir un toque extra al principio de cada combate, y ese progreso uno a uno nos permitió para crear una cómoda victoria. CLASIFICACIÓN FINAL PARA FLORETE por Equipo Masculino. Incluido. (Francia) oro. ‘ROC’, (Plata), ‘(‘USA’), Bronce, Japón, Italia, Alemán, Hong Kong, China, Egipto y Canadá”. Como pueden observar, solo dos equipos de América: Estados Unidos y Canadá. No hay Países latinos y de habla del idioma inglés de América.

Otra Nota Suelta: En los resultados del Judo en Tokio 2020, falta por mencionar al tres (3) veces Campeón Olímpico, y Abanderado masculino de Cuba a los ‘JO’ MIJAÍN LÓPEZ, superó al Iraní Amín Mirzazadeh y avanzó a las ‘SF’ de los 130 Kgs., en el estilo grecorromano. López logró su 2º triunfo por superioridad en el certamen bajo los cinco aros y por el acceso a la disputa de la corona peleará contra el turco Riza Kayaalp, en la reedición de la final de la reedición de la final de Río de Janiero, Brasil, 2016, cuando el cubano ganó su tercer oro.

La mayor de las Antillas, (Cuba) festejó igualmente en esta primera fecha de la lucha olímpica la victoria 5-0 de Luis Orta frente al rival de ‘USA’ Ildar Hafizov de 60 Kgs. Precisamente Orta peleará contra el Rus Sergey Emelin en pos de llegar a las semifinales. Esto represente que dentro de poco se verá presea de oro en la casilla de Cuba. Así es.

Otra Nota Suelta. En Panamá, y en otros Países Latinos, sus titulares resaltan que: “República Dominicana despide ‘Al Caballo Mayor: JONNY VENTURA’, y con grandes muestras de dolor, que murió el miércoles a los 81 años. En mi querido Panamá, muchos de los colegas, dirigentes deportivos, de la generación del relevo, no conocen en detalla la presencia de Johnny en Panamá que además de cantante era político con el ‘Partido Revolucionario Dominicano’, luego con el de ‘La Liberación Dominicana’, y después siguió al expre. Leonel Fernández en Fuerza del Pueblo.

La confianza y aprecio que sentía ‘Don’ Mario Vázquez Raña, (q.e.p.d) por el Olimpismo Panameño, una vez más escogió a mi querido Panamá, como sede de la’AG’ Extraordinaria de la ODEPA, (ahora PANAM-SPORTS), celebrado del 17 al 20 de enero 2001, en el Gran Salón del entonces Hotel Cesar Park, hoy Hotel Sheraton, para tratar la situación delicada de la incertidumbre y de la capacidad de Rep. Dom., de cumplir el compromiso adquirido el 5 de Dic. de 1998, en el Hotel Continental de Vía España, de ser sede de los XIV Juegos Panamericanos del 2003.

En esa Asamblea, el Dr. José Joaquín Puello, Pres. del ‘Comité Organizador’ de los Juegos’, y a la vez Presidente del ‘CON de República Dominicana. Estuvieron Presidentes muchos funcionarios de los CONs y en el Congreso especial de la ODEPA en Panamá, el 5 de Dic. de 1998, fue aprobada otorgar la Sede de Dichos Juegos, pero bajo la Supervisión de la ODEPA, en esa reunión estuvo Presente JONNY VENTURA, como Alcalde de Santo Domingo. A pesar de que México hizo el intento de que le dieran la sede, la votación favoreció a Santo Domingo, y los Juegos fueron en el Estadio Olímpico (Ahora Félix Sánchez, del 1 al17 de agosto de 2003.). En Panamá estuvieron Presentes Personajes como Anita DeFrantz, Richard ‘Dick’ Pound, Jacques Rogge que luego ocuparon puestos importantes en el COI. Tomen nota de esto.