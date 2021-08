El Vº lugar de Dimas Vásquez el Rey Melchor (Panamá), en ‘PWL’

Hoy comienzo el Coctel con una nota fechada el 26 de agosto de 2021, con título. “Sobre los Juegos. El PresidenteDel ‘IPC’, Parsons visitó, Tokio 2020. Sumario: “El Movimiento de Recuperación de Tokyo 2020. Contenido: ElComité Organizador de Tokio y los Juegos Paralímpicos (Tokio 2020), se complace en anunciar que Andrew Parsons, Presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC) ha visitado los Monumentos de Recuperación de Tokio 2020.Los Monumentos fueron concebidos como un proyecto conectando el mundo y las áreas afectadas por el gran terremoto del este de Japón 2011, y devastador tsunami, ofreciendo apoyo para la recuperación del desastre.Tokio 2020 trabajó en el Proyecto en colaboración con el Gobierno Metropolitano de Tokio. La Universidad de Artes de Tokio (Geidai), las Prefecturas de Iwate, Miyagi, y Fukushima, por el apoyo que recibieron de personas de todo elMundo. El Monumento también representa el apoyo del pueblo japonés para los atletas del mundo que participan en los Juegos Olímpicos. Los Tres Monumentos, cada uno de más de dos metros de altura, fueron construidos usando aluminio reciclado de los marcos de las ventanas proporcionadas por ‘LIXIL’, para uso en vivienda temporal en elAfectado áreas después del desastre.En los talleres celebrados en verano de 2019, en Iwate, Miyagi, y la Prefectura de Fukushima, estudiantes de Medio ySenior de Geidai conjuntamente creó los diseños que se pondrán en los Monumentos. Sigue un poco más.Paso a compartir con ustedes selectos lectores la Definición de ‘Power Lifting’ (elevación de potencia). El levantamiento de pesas es la prueba definitiva de la fuerza de LA PARTE SUPERIOR del Cuerpo, una competición tensa y dramática mientras el atleta lucha para LEVANTAR MÁS PESO QUE SUS RIVALES. El levantamiento de pesas tiene que ver con el ‘press’ de la banca. Los atletas se ACUESTAN BOCA ARRIBA EN UN BANCO, parabajar la barra en su pecho, manteniéndolo inmóvil luego presiona hacía arriba o la longitud del brazo con los codoscerrados. Usando solo la parte superior del cuerpo, EL ATLETA A MENUDO PUEDE LEVANTAR más de TRESVECES SU PROPIO PESO CORPORAL. El deporte hizo su debut paralímpico en Tokio 1964, y estaba abierto soloPARA HOMBRES con lesiones en la médula espinal.Antes de los Juegos Paralímpicos 1992, se decidió que solo continuará el levantamiento de para ser incluido en el Programa deportivo, con el levantamiento de pesas que no aparecerá; esto vió un gran aumento en el número de paísesactivos. De 25 en países participantes en Barcelona, a 56 en los ‘JO’ del Centenario, Atlanta, Georgia, 1996. Una fuerte participación de ATLETAS FEMENINAS que compiten internacionalmente en el deporte llevó a eventos demedallas femeninas por primera vez en los Deportes del Programa Paralímpico en los ‘JO’ de Verano de Sidney, Australia 2000. En Tokio 2020, hombros y mujeres competirán en 10 DIFERENTES CATEGRÍAS cada uno. HOMBRES: de 49 Kgs. a más de 107 Kgs. MUJERES: DE 41 Kgs. y más de 86 kgs. Cada atleta tiene TRES INTENTOS para registrar su LEVANTAMIENTO MÁS PESADO contra los demás de su peso corporal apropiado.Para atletas con amputación de miembros inferiores, un peso predetermina basado con el grado de amputación seagrega a su peso físico para determinar la clase en la que compiten. En evento de un empate, el atleta con el peso corporal más bajo gana.Nuestro DIMAS VÁSQUEZ REY MELCHOR compitió EN EL ‘PWL’ Hombres de la Categoría de 72 Kilos, y finalizó en el Lugar N°5. Veamos el resultado de los otros atletas. PRESEA DE ORO. (MAS), Gustin Bonnie: Peso deCuerpo 69.45 Kgs. ‘Sport Class’ (PWL). INTENTOS. #1)2.17. #2) 2.25 Kgs. #3) 2.28. #4) falló. Totales 2.28 Kgs.PRESEA DE PLATA. (EGY). Atta Mahmond. Peso de Cuerpo 69.08 Kgs. INTENTOS: #1) 1.85 Kgs. #2), falló. #3).1.91 Kgs. PRESEA DE BRONCE: (GBR) Yule Micky. Peso del Cuerpo 71.58 Kgs. INTENTOS. #1) 180 Kgs. #2), falló. #3), 182 Kgs. N°4) (THA) Marasri Thongsa. Peso del Cuerp 71.53. INTENTOS. #1), 180 KG. Falló el #2) yEl #3). Totales. 180 Kgs.N°5 (PANAMÁ). DIMAS VÁSQUEZ REY MELCHOR. Peso de Cuerpo. 71.12 Kgs. “ Rack Height” 13. INTENTOS#1), 165 Kgs. #2), 169 Kgs. #3) Falló 180 Kgs. TOTALES.169. Kgs. N° 6) (JPN) Ujiro Hajime. Peso del Cuerpo, 71.31 Kgs. ‘Rack Height’65. INTENTOS: #1), 156 Kgs. #2), falló 162 Kgs.. #3), hizo 162 Kgs. Totales. 162. Kgs.N° 7. (GHA) Oku Emmanuel Nii Tettey. Peso de Cuerpo: 70.54 Kgs. INTENTOS: #1) 160Kgs. Falló en #2) 168. Kgs,y el #3) 169 Kg.‘POWER LIFTING MUJERES: Lote N°13. Mujeres 61 Kgs. ORO (MÉXICO) PÉREZ AMALIA. Peso de Cuerpo, 58.86. INTENTOS. #1), 125 Kgs. #2), 126 Kgs. #3) 131 Kgs. PRESEA DE PLATA. (UZB), Kuzceva Puza. Peso deCuerpo: INTENTOS. #1) 126 Kgs. falló #2) 126 Kgs. falló. #3) acertó 130 Kgs. PRESEA DE BRONCE: (NGR), LucyPeso de Cuerpo. 60.24 Kgs. INTENTOS: #1), bien 130 Kgs. #2), Falló 135. Kgs. #3), falló 135 Kgs. En el Estado deMedallero. ‘SE’ de México: Manuel López Obrador, (AMILO), debe estar bailando una pieza de Mariachi, porqueMéxico, a diferencia de los XXXII ‘JO’ de Verano, no alcanzó ni presea de oro y plata, y en los Paralímpicos, tiene 2 de Oro, 3 de Bronce. ‘EE.UU’, continúa con la mayor cantidad de preseas: 12 doradas 7 de Plata y 4 de Bronce. Comienza a preocupar, que Cuba aún no aparece en el Estado de Medallero. Tomen Nota de esto.