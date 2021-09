La (WBSC) opina sobre 7 ‘Innings’ en la 3ª ‘CM’ de Béisbol ‘Sub-23’

Debo comenzar por decir que hoy es una fecha crucial para el equipo de Panamá, que fue sorprendido ante el equipo de Holanda, (Países Bajos) 4-1, el equipo más débil del certamen. Nuestra ‘Sele’ se desgastó, y opino, sin considerar como siempre he dicho, dueño de la verdad absoluta, no tienen la capacidad de recuperarse inmediatamente. Hay que revisar científicamente los programas de entrenamiento.

El rival de Panamá para buscar un cupo a la siguiente fase del Mundial Sub-23, es el N°1), Venezuela, que tiene 3 triunfos sin derrotas. N°2), Colombia 3 victorias 1 derrota. PANAMÁ, 2 triunfos y 2 derrotas. Le lleva ventaja a Sud Correa, Nicaragua y Países Bajos, que tienen 1 triunfo y 3 derrotas. El juego de Panamá es a las 5:00 p.m. en el Estadio de Sonora.

Sobre Cuba que está en el ‘GRUPO A’ con Rep. Checa, Rep. Dominicana, Alemania, China Taipé y México, logró derrotar 10-3 a Alemania y sumó su segundo triunfo dentro del Grupo ‘A’, del ‘CM’ de Béisbol Sub-20. Fue con 4 Carreras en el segundo capítulo y otros dos de tres en el tercero y el quinto, decretaron el éxito del equipo cubano, que volvió a mostrar baja ofensiva. El segunda base Miguel Antonio González con un imparable, una carrera anotada y tres impulsadas más dos bases por bolas, destacó madera y ristre.

Igualmente sobresalieron desde el cajón de bateo el jardinero derecho Líder Chapellí con un imparable en cuatro turnos y dos hombres propulsados para el plato, así como la tercera base Yandy Yañez de 1-1, con una anotada, otra impulsada y tres boletos. Desde el box el abridor Marlon Vega se llevó el éxito tras cinco entradas de trabajo, en las que apenas permitió un hit y una carrera, fundamentalmente por su descontrol, en tanto repartió ocho ponches y regaló dos boletos. Kelvis Rodríguez, primer relevista enviado por el director Eriel Sánchez, trabajó una entrada y un tercio, soportó tres indiscutibles, regaló un boleto y le hicieron dos carreras, aunque retiró a tres bateadores por la vía de los strikes.

Mientras, el derecho Frank Abel Álvarez dominó a los dos últimos rivales en el séptimo, uno de ellos por la vía del Ponche. La derrota fue a la cuenta de Titus Von Kapff, quien tiró bien el capítulo, inicial, pero no sacó out en el segundo, en el que encajó tres de las cuatro anotaciones de los criollos. De manera general, Cuba se fue con 10 carreras, seis hits y cuatro errores, en tanto Alemania archivó 3-4-1. Luego de este resultado, Cuba tiene dos Triunfos y un revés. A esto agregó que hoy martes 28 de Sep. 2021, Cuba sumó otro triunfo al derrotar a la REP. CHECA (CZE), 7-1 : Cuba anotó 3 Carreras en el tercer ‘innings’. 2 en el Sexto, y 2 más en el Séptimo. Total 7 Carreras. (CZE) que en SEIS (6), entradas tenía un ‘NO HIT, NO RUNS, frente al pitcher cubano, José Eduardo Santos Escalante.

Hay una realidad que está afectando el deporte cubano, y en particular el Béisbol pese a que está repleto de talentos.

En Cuba circulan EUROS o cualquiera otra moneda que no sea el ‘USA” $, esto está provocando hambre, y la no contratación de peloteros cubanos, y sigue la presión que se alivió durante el 44°, Presidente de los ‘EE.UU’, BARAK OBAMA, del 20 de enero 2009 al 20 de enero 2017. Por coincidencia su ‘VP’era JOE BIDEN, que fue elegido Presidente de ‘EE.UU’ el 20 de enero de 2021, y está siguiendo los pasos del racista, Megalómano, y Mitómano DONALD TRUMPH, que aún cree que le robaron las elecciones del 20 de enero que ganó Biden. Creo que el presidente de Cuba tiene que seguir luchando, y a la vez aportando lo que está pasando en Cuba, donde la deserción está afectando a los talentos naturales de la ‘Mayor de Las Antillas’. Tomen Nota de esto.

Abordando el Título Principal del Coctel de hoy: “La (WBSC) Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, opina Sobre 7 ‘Innings’ en la 3ª . ‘CM’ de Béisbol ‘Sub-23’. Sumario: “Estaré a la expectativa de opiniones después de la Super-Ronda”.

Señala que es “una nueva era en el Béisbol Internacional, y un impulso al equilibrio competitivo”. “Con dos entradas Menos por juego, los lanzamientos profundos podrían dejar de ser un factor importante en los eventos internacionales de Béisbol. En enero de 2019, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) aprobó algunos cambios con respecto a los torneos internacionales. Entre ellos, las Copas Mundiales de Béisbol cambiarían de NUEVE ENTRADAS A SIETE ENTRADAS en todos los ámbitos, a excepción de la Copa Mundial de Béisbol SUB-12 de Seis (6) entradas, en una decisión innovadora destinada a aumentar el nivel de competición y reducir la duración de los partidos de Béisbol internacional.

“La primera muestra de este cambio revolucionario llegó el jueves, con el inicio de la Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-23 celebrada en Hermosillo y Ciudad Obregón, México. Hasta ahora, los ENTRENADORES SUB-23 han reaccionado positivamente a la medida, lo que ha creado la necesidad de revisar estrategias de juego y la acción de Principio a fin. Dos de tres equipos Nacionales mejor clasificados en el torneo quedaron asombrados en su debut en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23. El N°6 del mundo República Checa logró una histórica victoria por 5-1 sobre el N°5 México, campeón mundial defensor, mientras que el N°14 Nicaragua derrotó al N°2 Corea 6-4.

“Los juegos de siete entradas son muy diferentes de los juegos habituales de nueve entradas”, dijo el mánager checo Vladimir Chlup, después de la impresionante victoria de su equipo sobre el campeón mundial Sub-23, México: “Puedes rotar LANZADORES DE UNA manera diferente, guardando mucha energía”. Con dos entradas menos por Juego, los lanzadores profundos podrían dejar de ser un factor importante en los eventos internacionales de Béisbol, Lo que ha sido un gran obstáculo para los Equipos Nacionales emergentes, como los de Europa y África. Una actuación dominante durante todo el juego del abridor colombiano Elkin Alcalá lo demuestra. Solo necesitó 69 lanzamientos, 54 strikes, para completar siete entradas en la victoria por 7-1 de su equipo contra Panamá, equipo mejor Clasificado. República Checa usó solo un relevista en el juego. El cambio a juegos de siete entradas también significa que los lanzadores con restricciones de conteo de lanzamientos de sus clubes profesionales ahora pueden lanzar un porcentaje más alto del juego, posiblemente aumentando la integridad del juego internacional.

“Tenemos el 50% de la lista compuesta por jugadores bajo contrato con organizaciones de la MLB, (pero) fue difícil Obtener el permiso para los lanzadores”, dijo a los medios el mánager de la Selección Nacional Sub-23 de Colombia, José Mosquera. Los juegos de siete entradas también agregan flexibilidad de horario a un evento internacional de 10 días, que tradicionalmente tiene un pequeño margen para retrasos y lluvias. También se les da más descanso a los equipos y jugadores, que anteriormente tenían que jugar nueve partidos en un lapso de 10 días para ganar el título mundial para sus países.

Todavía es temprano para la era de los juegos de siete entradas, pero ha sido un gran comienzo para una decisión que Podría tener un efecto dominó en las ligas de todo el mundo”.

Las Notas Sueltas: Una Nota de (Prensa-Latina) de Cuba, originado en Guatemala el 27 de Sep. 2021. Tituló: Guatemala acaparó nueve medallas del VII Torneo Abierto de Bádminton”. Medios de Prensa destacan hoy las nueve medallas (1-2-6) de la selección nacional de Bádminton en el VII Internacional Series Guatemala, celebrado en esta capital. En el sentillo masculino, brilló su máxima figura, Kevin Cordón, quien regresó a la duela que lo vio crecer como atleta e impuso su juegos ante el joven canadiense Víctor Lai, a quién dejó en plata con parciales de 21-13- y 21-11, reseñó el Diario Prensa Libre. La expectativa era alta por ver jugar al ‘zurdo de oro’, tras su regreso de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde logró un histórico cuarto lugar, y nuevamente no defraudó a su público, que lo Siguió desde la página de Facebook de la Federación, pues, se mantiene la prohibición de público en los por la pandemia de la Covid-19.

Juego de Hoy. Panamá-vs Venezuela: ALINEACIÓN DE PANAMÁ: Adrian Montero, (2B). Abdiel Joshwan Writht Pitty. (SS). Erasmo Joel Caballero Ruíz (DH). Abraham Daniel Rodríguez, (1a Base). Luis Tello, (CF). Julio González (3B). Simone Rhandall Sánchez, (C) José Alejandro Mordock, (RF). Lanzador de Panamá. Julio Javier Avendaño Valdés.

ALINEACIÓN DE VENEZUELA: Carlos Rodríguez (CF) Jesús Lujano, (1B). Robert Pérez R. (1B). Romer Cuadrado (LF). Justin López, (3B). Juan Fernández (C) . José Sibrian (DH). Kelvin Melean (2B). Antonio Piniero (SS) Pitcher Inicial Nelion Hernández. Todos los panameños estamos repletos de júbilo, de nuestra ‘Sele’ U-23, de quitarle el invicto a Venezuela 3-2, asegurando así su cupo a la Super-Ronda, que comienza el miércoles 29 de Sep., 30, sigue el 30 de sep. y el 1º de Octubre todo se decidirá. Tomen nota de Esto.