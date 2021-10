Los XIX Juegos Bolivarianos 2022: 24 de Junio al 5 de Julio

Un escrito en el Diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla Colombia, con fecha 16 de octubre de 2021, título: “Los Juego Bolivarianos de Valledupar van sí o sí”, Guillermo Herrera”. Habla con seguridad el Ministro de Deporte, Guillermo Herrera, no titubea ni entra en rodeos para expresar con firmeza que los Juegos Bolivarianos Valledupar-2022 se celebrarán del 24 de junio al 5 de julio. Este caldense de acento rolo se encuentra convencido de que las justas se desarrollarán “sí o sí” en la capital del Cesar y descarta los rumores de CANCELACIÓN que se han ventilado en las últimas semanas.

En el amplio diálogo con ‘El Heraldo’, Herrera recalcó en reiteradas ocasiones que el Gobierno Nacional, más exactamente su cartera, respaldará la realización de los Juegos, pero con estricto cumplimientos de las normas, estándares y exigencias. Los Juegos van sí o sí, definitivamente van Valledupar, el compromiso del Gobierno es claro y hay que sacar estos Juegos adelante, pero hay que reconocer que HAY ATRASOS EN LOS PROYECTOS de infraestructura a cargo del Municipio y la Gobernación, en eso quiero ser muy claro, apoyamos la ejecución de los recursos”, declaró Herrera en visita esta casa editorial.

“Hay que garantizar que todo se haga con las respectivas pólizas y con las reglas claras para que le podamos cumplir al país. Definitivamente el compromiso está reafirmado, vamos a hacer seguimientos mensuales como lo hemos hecho desde que yo llegué a la cartera de deportes para garantizar que estos Juegos se puedan hacer con la infraestructura que cumpla con las condiciones de calidad y con los estándares que demandan los deportistas”, agregó. La nación está aportando alrededor de 75 mil millones de pesos para los Juegos Bolivarianos Valledupar-2022, según datos de Min deporte.

“Faltan ocho meses, hay que trabajar y apoyar a la Gobernación y la Alcaldía para que todo avance lo más rápido posible, pero es necesario que las administraciones locales aceleren en la ejecución de estos proyectos”, apuntó Herrera El ministro cree que no es el momento de acusar a alguien y recomienda que todos empujen hacía el mismo lado. Han existido retrasos, pero yo no creo que sea la hora de buscar culpables ni buscar las razones. Lo cierto es que los Juegos son en JUNIO del próximo año y se van a hacer en junio del próximo año, ese es el compromiso del Gob. Duque”.

Tenemos que acelerar las obras. Son 27 disciplinas deportivas con participantes de 11 países. Valledupar. Cesar y el país merecen contar con una infraestructura y sedes adecuadas para estos Juegos. Lo que sí no descarta Guillermo Herrera es llevarse ALGUNOS DEPORTES a otras ciudades cercanas en caso de que algunos de los escenarios no se pueden adecuar a tiempo. “Es necesario ejecutar bien, cumpliendo todas las normas legales y contractuales para garantizar que las obras se realicen”, insistió. Valledupar recibió el derecho de organizar las justas de 2021 después de que Valle del Tuy, Venezuela, renunciara a la sede por inconvenientes financieros. La Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) abrió otro proceso de postulaciones y escogió a la capital del Cesar en 2019. La pandemia obligó al aplazamiento de las competencias para el próximo año.

Un relato SUCINTO, (significa breve, compendioso, conciso), a los lectores del Coctel, del nacimiento de la ODEBO.

Durante los Juegos Olímpicos de Verano de Berlín 1936, Alberto Nariño Cheyne, que ha visitado Panamá varias veces, (el Coctel lo ha entrevistado), desciende del prócer Antonio Nariño y Director Nacional de Educación Física de Colombia, tuvo la idea de organizar unos regionales, en los países LIBERADOS POR SIMÓN BOLIVAR, (Bolivia, Colombia, Ecuador, PANAMÁ, Perú y Venezuela).

El 16 de agosto de 1938, en un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Colombia, se fundó oficialmente la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), en Bogotá Colombia. Los II° Juegos Bolivarianos, fueron en1947-1948, en Lima, Perú. Los III Juegos, 1951 en Caracas, Venezuela, los IV ‘JB’ 1961, en Barranquilla, Colombia. (el Coctel estaba presente).

Los VII ‘JB’, en PANAMÁ, se celebraron del 17 de febrero al 3 de marzo de 1973, con seis países. RESULTADOS.

N°1), Venezuela: 53 preseas de oro. Plato: 63. Bronce: 57: Totales 176. N°2). Colombia: Oro 55. Plata, 44. Bronce: 42 Totales: 141. N°3), PANAMÁ. Oro: 37. Plata 30. Bronce, 45. Totales: 112. N°4), Perú. Oro 21. Plata, 35, Bronce 38, Totales. 88. Bolivia. Oro ‘0’. Plata 4. Bronce 5: Totales de preseas 9.

El Diario ‘El Heraldo de Barranquilla sigue relatando: “PANAMERICANOS 2027: “ Min deporte tiene a su cargo la tarea de gestionar que los Juegos Panamericanos de Barranquilla-2027 sean declarados de Importancia Estratégica Nacional dentro del Consejo Nacional de la Política Económica y Social (CONPES). Es un asunto vital para garantizar los recursos que se requieren. “Estamos en la etapa de planificación de esos Juegos. Lo que viene ahora es que la organización y planeación presupuestal van a requerir la declaratoria de la ‘Importancia Estratégica Nacional’, esto es un documento de política económica y social, que estaremos presentando el próximo año para garantizar la realización de esos Juegos”, explicó el ministro.

Eso va, es una de las tareas que me ha encargado el presidente Duque, trabajar con la ciudad en la organización de estos Juegos y necesariamente en la planeación presupuestal que requiere la inversión en infraestructura y toda la organización del evento. No quiero anticipar cifras, tenemos que ponernos de acuerdo con Barranquilla y con los estándares que exigen de parte de la organización internacional (PANAM-SPORTS) añadió. Tomen nota de esto.

El ‘TIP’ Suelto N°1. Publicado en el Diario ‘El Colombiano’ de Antioquia, con fecha Sáb. 16 de Oct., 2021, tituló: “El Diplomático cercano al gobierno de Nicolás Maduro, fue EXTRADITADO. Su defensa lo califica como un ‘secuestro’. Contenido: “El presidente Iván Duque se pronunció sobre la extradición de ALEX SAAB, quién, según lo Informó el medio internacional Noticias del Norte, estaría siendo extraditado en este momento (4:00 p.m.) hacia Estados Unidos (EE.UU). Duque afirmó que su extradición es UN TRIUNFO en la lucha contra el narcotráfico, “el lavado de activos y la CORRUPCIÓN que ha propiciado la dictadura de Nicolás Maduro”. Saab, nacido en Barranquilla, se encontraba detenido en Cabo Verde (desde junio del 2020) a raíz de una orden de arresto internacional emitido por ‘EE.UU.’. Su captura ocurrió durante un viaje hacia Irán en representación de Venezuela, como “enviado especial”. El colombiano fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral. De acuerdo con el mismo medio, la defensa de Saab se habría referido a lo ocurrido con su cliente como un ‘secuestro’. Además, el presidente confirmó que Colombia seguirá trabajando y apoyando a las autoridades estadounidenses en la investigación contra la ‘red de crimen trasnacional liderada por ‘Saab”.

El 17 de Oct. de 2020, Diego Quiceno y ‘EFE’, publicaron: “Una motocicleta ‘Harley Davidson’, dos propiedades en Cartagena y Barranquilla, y tres sociedades que la Fiscalía llama “de papel’, constituyen el grupo de propiedades de Alex Saab que esa entidad acaba de afectar con medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro”. sigue más. Tomen nota de esto.

‘TIP’ N°2). Los lectores del Coctel, no deben olvidar, que el escrito del jueves 14 de Oct. de 2021, títuló: “ ¡ Sin Credibilidad!” :FINA busca mejorar relaciones con los Nadadores”. Sumario: “El Pres. Husian Al-Musallam, enfrenta Un Caso de Soborno en ‘EE.UU’. El lunes 11 de Oct. de 2021, ‘’AP’ Noticias, “La Federación Internacional de Natación, (FINA), cuyo nuevo Presidente es Husain Al-Musallam, que reconoció la mala o no existente relación con los deportistas al anunciar el lunes una detallada estrategia para Reformar la entidad y ganarse de nuevo la confianza y Promover la disciplina. Sobre Al Musallam, era ‘VP’ de FINA que reemplazó al no ‘muy bendito’, Julio César Maglione, Presidente desde el 2009. Musallam fue elegido por 302 Votos de los Delegados que representaban a 183 Federaciones Nacionales sustituyendo en el cargo a Maglione, según lo que informó el propio FINA.

El ex nadador profesional de Kuwait, Al Musallam entro por primera vez a la FINA en 1996, hizo carrera en el organismo hasta la actualidad. Husain Al Musallam, trae a cuestas, un CASO DE SOBORNO en la FIFA con el que ha Tildado en los Últimos CUATRO AÑOS en la CORTE FEDERAL DE ‘USA’, bajo el nombre de Co-Conspirador N°3. Fue acusado de conducir los PAGOS de las Cuentas del Consejo Olímpico de Asia a un funcionario del Fútbol de Guam. Tomen Nota de Esto.

‘TIP’ N°3) Prensa Latina de Cuba. Con fecha domingo 17 de Oct. de 2021, originado en París, Francia, tituló: “Japón Ratificó Dominio con SIETE (7) TÍTULOS, del Gran Slam Parisino de Judo. Veamos los Resultados Finales. #1), JAPÓN Preseas de Oro, 7 De Plata 2. Bronce 2. #2). FEDERACIÓN RUSA. Oro 3. Plata 2. Bronce ‘0’. #3), ISRAEL: Oro2, Bronce 1. #4), AZERBAJAN. Oro 1. Bronce 1. #5) PORTUGAL. Oro 1. Bronce 1. Medallistas de oro de Japón. HOMBRES. (66 kg),Tanaka Ryoma. (73 Kgs.) Kenshi Harada. (81 Kgs.) Sasaki Takeshi. (90 Kgs.) Kenta Nagasawa. MUJERES. (48 Kgs.) Wakana Koga. (57 Kgs.) Haruka Funakubo. (70 Kgs.) Saki Nllzoe. PRESEAS DE PLATA. HOMBRES: (66 Kgs.) Taikoh., y 78 Kgs ). PRESEA DE PLATA DAMAS. (78 Kgs.) Rika Takayama. PRESEA DE BRONCE HOMBRES. (70 Kgs), Ono Yoko. (81 Kgs.) Sotario Fuiwara. Tomen nota.